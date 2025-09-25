Arvtagerskans tomma lyxyacht dränerar hamnen på el

“Kaos” är en lyxyacht värd 300 miljoner dollar som tillhör Wallmart-arvtagerskan Nancy Walton Laurie. Fartyget är hela 110 meter långt, kan husera över 30 gäster och en besättning på över 40 personer.

Men det krävs stora mängder el för att hålla igång den överdådiga pjäsen, vilket väcker starka reaktioner från omgivningen.

Lyxyacht förbrukar energi som en hel stadsdel

Enligt beräkningar från Luxury Launches förbrukar yachten omkring 7 200 kilowattimmar el per dygn för att hålla luftkonditionering, avfuktning och ventilation igång dygnet runt. Det motsvarar en daglig kostnad på cirka 2 800–3 600 euro, eller elförbrukningen i hundratals genomsnittliga hushåll.

Se båten på instagram.

Även annan teknik ombord driver upp energiförbrukningen: stabiliseringssystem mot vågor, storkök, tvättmaskiner och torktumlare som arbetar kontinuerligt. Därtill kommer avsaltningsanläggningar, pooler med avancerad filtrering, spa-områden och en privat biograf. Enligt Luxury Launches kräver bara luftkonditioneringen 150–220 kilowatt under varma dagar.

Notera att det här är energiförbrukningen när båten ligger för ankar utan att ägarinnan är på plats, enligt tyska Focus.

Symbol för onödiga utsläpp

Den enorma energiförbrukningen har också gjort superyachten till en symbolfråga. Enligt Focus kritiseras ”Kaos” inte bara av lokalbefolkning i Málaga utan även av miljöorganisationer som länge pekat på de höga koldioxidutsläpp som följer i kölvattnet av världens största lyxyachter.

Faktum är att fartyget redan 2023 hamnade i strålkastarljuset när miljöaktivister attackerade henne i Ibiza, en protest riktad mot lyxens klimatavtryck.

Yachten, som ursprungligen byggdes 2017 för Qatars emir under namnet ”Jubilee”, togs över av Nancy Walton Laurie 2019 och genomgick då en omfattande renovering.

I dag har den sviter för 31 gäster, ett privat däck, spa, gym och en pool med akvarievägg. Men all denna komfort har ett pris, inte bara ekonomiskt utan även miljömässigt.

Och ”Kaos” är långt ifrån ensam. Superyachten ”Eclipse”, värd 700 miljoner dollar, förbrukade enligt Focus omkring 1 000 liter diesel per dag för att driva sina luftkonditioneringssystem när den låg stilla i Marmaris under tre år.

Nu genomgår även den en kostsam översyn i Istanbul ett tecken på att de flytande palatsen inte bara kostar enorma summor att bygga och underhålla, utan också är miljöbovar som blir allt svårare att försvara i en tid av stigande energipriser och klimatdebatt.