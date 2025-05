Stort stöd för lättare bostadsköp – trots oro för prisrally 

Pensionsmyndigheten ska stoppa felaktiga miljardutbetalningar

Nu agerar Pensionsmyndigheten mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Myndigheten beräknar felen till 1,3 miljarder kronor per år. Pensionsmyndigheten står för den största delen av utbetalningarna i vårt välfärdssystem. Under 2024 betalade myndigheten ut cirka 455 miljarder kronor i pensioner och förmåner till 2,3 miljoner pensionärer. Ibland blir det fel. Under året krävde Pensionsmyndigheten tillbaka 227 …