Storbanken: Så mycket mer får du i plånboken 2027

Banken har jämfört ekonomin för tio olika typer av hushåll i januari 2026 och januari 2027. Enligt beräkningarna får samtliga mellan 181 och 1 000 kronor mer kvar varje månad.

Den sänkta matmomsen och de lägre barnomsorgsavgifterna, som infördes tidigare i år, ger hushållen mer pengar över. Till det kommer förändringar i skatter och bidrag som görs automatiskt inför varje nytt år.

Barnfamiljer får mest

Vinner gör Sveriges barnfamiljer. I Swedbanks beräkningar får en familj med två vuxna och två barn 1 000 kronor mer kvar varje månad.

”Barnfamiljer är de som gynnas mest när vi jämför hushållens ekonomi i januari 2027 med januari 2026. Det beror framför allt på den sänkta matmomsen och de lägre barnomsorgsavgifterna”, kommenterar Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

Att matmomsen sänkts har också märkts i butikerna. Enligt Konjunkturinstitutet slog skattesänkningen i april igenom nästan fullt ut i matpriserna, som sjönk med omkring fem procent till följd av reformen.

Även höginkomsttagare gynnas. Nästa år höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt från 660 400 till 677 900 kronor om året, vilket innebär att du kan tjäna omkring 56 500 kronor i månaden innan den statliga skatten börjar tas ut.