Storbanken: Så mycket mer får du i plånboken 2027

Nästa år får många svenska hushåll mer pengar att röra sig med. Tack vare bland annat sänkt matmoms och lägre barnomsorgsavgifter kan vissa barnfamiljer få en tusenlapp extra i månaden jämfört med januari 2026. Men det finns en hake, varnar Swedbank.
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Trots att regeringens övergångsbudget för 2027 saknar nya reformer väntas hushållens ekonomi förbättras. Det visar en ny analys från Swedbank och Sparbankerna.
Banken har jämfört ekonomin för tio olika typer av hushåll i januari 2026 och januari 2027. Enligt beräkningarna får samtliga mellan 181 och 1 000 kronor mer kvar varje månad.
Den sänkta matmomsen och de lägre barnomsorgsavgifterna, som infördes tidigare i år, ger hushållen mer pengar över. Till det kommer förändringar i skatter och bidrag som görs automatiskt inför varje nytt år.
Barnfamiljer får mest
Vinner gör Sveriges barnfamiljer. I Swedbanks beräkningar får en familj med två vuxna och två barn 1 000 kronor mer kvar varje månad.
”Barnfamiljer är de som gynnas mest när vi jämför hushållens ekonomi i januari 2027 med januari 2026. Det beror framför allt på den sänkta matmomsen och de lägre barnomsorgsavgifterna”, kommenterar Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.
Att matmomsen sänkts har också märkts i butikerna. Enligt Konjunkturinstitutet slog skattesänkningen i april igenom nästan fullt ut i matpriserna, som sjönk med omkring fem procent till följd av reformen.
Även höginkomsttagare gynnas. Nästa år höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt från 660 400 till 677 900 kronor om året, vilket innebär att du kan tjäna omkring 56 500 kronor i månaden innan den statliga skatten börjar tas ut.
Så mycket mer får olika hushåll 2027
|Hushåll
|Mer per månad
|Två vuxna, två barn
|1 000 kr
|Två vuxna, två barn, villa
|1 000 kr
|Ensamstående med två barn
|500 kr
|Ensamstående, lön 60 000 kr
|500 kr
|Ensamstående, lön 39 600 kr
|300 kr
|Pensionärspar
|300 kr
|Student
|292 kr
|Arbetslös
|200 kr
|Sjuk- eller aktivitetsersättning
|200 kr
|Garantipensionär
|181 kr
Källa: Swedbank och Sparbankerna. Beloppen bygger på bankens typhushåll och visar förändringen mellan januari 2026 och januari 2027. En del av förbättringen har alltså redan kommit hushållen till del under 2026.
Kostnaderna som inte syns i tabellen
Men det finns, dessvärre, kostnader som kan äta upp pengarna. Swedbank har nämligen inte räknat med att flera tillfälliga lättnader försvinner i slutet av 2026.
När den tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten försvinner beräknas exempelvis bensinkostnaden öka med 273 kronor i månaden för en bilist som kör 1 500 mil om året.
Även högkostnadsskyddet för el och rabatten på kollektivtrafikens månadskort upphör.
I Stockholm innebär det att ett SL-kort går från 530 till 1 060 kronor i månaden. För en familj med två månadskort blir det 1 060 kronor mer att betala.
”När den tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten, högkostnadsskyddet för el och den halverade avgiften för 30-dagarskort i kollektivtrafiken upphör 2026 försämras hushållens ekonomi. Det som ser ut att bli ett plus 2027 kan mycket väl bli ett minus”, konstaterar Arques.
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