Tjäna en halv miljon från soffan: "De säljer en dröm"

Det låter onekligen trevligare än att ställa väckarklockan.

Men hur enkelt är det för den som börjar från noll, utan följare, erfarenhet eller något självklart att sälja?

Guardian-journalisten Vivian Ho bestämde sig för att testa.

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Passiv inkomst – men tretton timmar innan butiken var redo

Efter att ett tillfälligt kontrakt tagit slut var Ho tillbaka i frilanslivet. I samma veva fylldes hennes flöden av kvinnor som berättade hur de tjänade stora pengar hemifrån, med några få timmars arbete om dagen.

Ett återkommande tips var att skapa digitala mallar i Canva och sälja dem på Etsy. Inbjudningar, planeringsblad och e-böcker skulle kunna tas fram en gång och sedan säljas om och om igen.

Ho öppnade en butik med färgglada inbjudningar till möhippor.

Det gick åt åtta timmar till att göra åtta mallar. Sedan behövde hon ytterligare fem timmar för att rätta till dem, eftersom hon hade använt Canva Pro-element som kunderna skulle behöva betala för att ladda ner.

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På Etsy hittade hon dessutom tusentals andra mallar, många med samma grafik och stil som hennes egna.

Efter tolv dagar kom den första försäljningen. Kunden betalade två dollar. Efter avgifter återstod omkring 1,25 dollar, utan att butikens startavgift räknats med.

Första månadens resultat efter cirka 23,5 timmars arbete: minus 32 cent, konstaterar Ho.

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