En passiv inkomst låter förstås behagligt. Pengarna ska rulla in medan du dricker kaffe, tittar på tv eller sover. Men när en journalist testar tipsen om ”enkla extrainkomster” får hon betydligt mer att göra än väntat.
Tjäna en halv miljon från soffan: "De säljer en dröm"
Ryan Hogue tjänar en halv miljon kronor i månaden i passiv inkomst. Rachel Jimenez har byggt upp flera inkomstkällor som tillsammans ger 125 000 kronor i månaden medan entreprenören Lien De Pau tjänar en förmögenhet genom att ”göra ingenting”.
Det låter onekligen trevligare än att ställa väckarklockan.
Men hur enkelt är det för den som börjar från noll, utan följare, erfarenhet eller något självklart att sälja?
Guardian-journalisten Vivian Ho bestämde sig för att testa.
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Passiv inkomst – men tretton timmar innan butiken var redo
Efter att ett tillfälligt kontrakt tagit slut var Ho tillbaka i frilanslivet. I samma veva fylldes hennes flöden av kvinnor som berättade hur de tjänade stora pengar hemifrån, med några få timmars arbete om dagen.
Ett återkommande tips var att skapa digitala mallar i Canva och sälja dem på Etsy. Inbjudningar, planeringsblad och e-böcker skulle kunna tas fram en gång och sedan säljas om och om igen.
Ho öppnade en butik med färgglada inbjudningar till möhippor.
Det gick åt åtta timmar till att göra åtta mallar. Sedan behövde hon ytterligare fem timmar för att rätta till dem, eftersom hon hade använt Canva Pro-element som kunderna skulle behöva betala för att ladda ner.
På Etsy hittade hon dessutom tusentals andra mallar, många med samma grafik och stil som hennes egna.
Efter tolv dagar kom den första försäljningen. Kunden betalade två dollar. Efter avgifter återstod omkring 1,25 dollar, utan att butikens startavgift räknats med.
Första månadens resultat efter cirka 23,5 timmars arbete: minus 32 cent, konstaterar Ho.
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Någon måste faktiskt köpa
Nästa försök var affiliatemarknadsföring: att få provision när någon handlar genom en personlig länk.
Och här krävs ingen stor förljarskara, fick Ho höra, och skapade således tre Pinterest-inlägg som länkade till en ljusbehandlingsmask. Efter sex veckor hade de fått 79 exponeringar och inte lett till någon försäljning.
Andra försök tog stopp redan vid ansökan till olika affiliateprogram.
För att få försäljningen att fungera verkade hon behöva en publik, erfarenhet och kunskap om digital marknadsföring. Just sådant hon enligt videorna skulle klara sig utan.
När kursen blir produkten
Ho såg också hur influencers sålde kurser och guider till människor som ville lära sig tjäna pengar. En billig kurs kan dock bli ingången till en betydligt dyrare utbildning. Där uppmuntras deltagarna att själva sälja kursen vidare, enligt karriärprofilen Erin McGoff.
I februari granskade DN Tiktok-konton som lockade med inkomster på 100 000 kronor i månaden genom affiliatemarknadsföring. Kursen kostade omkring 40 000 kronor. För att tjäna tillbaka pengarna började köpare värva nya deltagare till samma kurs.
”De säljer en dröm”, konstaterar medieforskaren Mara Einstein.
Nio månader innan pengarna kom
Framgångarna finns förstås också. Rachel Jimenez tjänar i dag stora pengar på sin Etsy-butik. Men det tog nio månader innan den började ge tusentals dollar i månaden.
För Sam Dogen, som lämnade finansjobbet vid 34, föregicks friheten av 13 år i finansvärlden. När han slutade hade han redan byggt upp en nettoförmögenhet på tre miljoner dollar.
För Ho gick det sämre. Under sex månader testade hon fem sidoverksamheter, gjorde två försäljningar och spenderade över 200 dollar på avgifter och verktyg.
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