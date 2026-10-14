AI kan hjälpa dig att få ordning på ekonomin. Men när tekniken också får agera åt dig blir frågan besvärligare. JP Morgans vd Jamie Dimon varnar för att kunder kan få stå för misstagen själva.
Bankjätten varnar: Låt inte AI sköta dina pengar
Varningarna om AI och pengar börjar staplas på hög. Finansinspektionen har varnat för att lita på AI:s investeringsråd. Alectas pensionsekonom Staffan Ström har pekat på risken för sämre avkastning och lägre pension medan ett gäng andra experter varnar för att dela känsliga ekonomiska uppgifter med ChatGPT.
Nu ansluter sig JP Morgans vd Jamie Dimon till kören. Han varnar för riskerna när AI inte bara ger råd, utan också får agera för din räkning.
Om tekniken gör fel kan ansvaret nämligen hamna hos dig.
”Om människor använder dem bör de förstå risken”, säger Dimon till The Telegraph.
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Banken håller dörren på glänt
JP Morgan tänker utveckla egna verktyg för att skydda kunderna. Däremot vill banken inte låta vilka externa AI-agenter som helst komma in i systemen.
Det är för riskabelt, både för kunderna och för banken, konstaterar Dimon.
Kunderna har i sin tur redan börjat använda AI för ekonomiska uppgifter. Enligt en undersökning från konsultbolaget McKinsey använder över hälften av konsumenterna i Storbritannien redan AI-verktyg.
En fjärdedel använder tekniken för ekonomiska uppgifter minst en gång i månaden. Bland konsumenter med höga inkomster är andelen 59 procent.
Det finns alltså redan gott om användare. Frågan som oroar JP-bossen är vad som händer när tekniken får större frihet att agera åt dem.
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Bättre ränta för dig – sämre affär för banken
Men det är, förstås, inte bara kundernas pengar som står på spel. AI kan också göra livet mindre lönsamt för bankerna.
Intelligensen kan hjälpa kunder att flytta pengar från konton med låg eller ingen ränta till bättre sparalternativ. Det kan ge spararen mer i ränta, och krympa bankens vinster.
Enligt McKinsey skulle brittiska sparare kunna flytta upp till 700 miljarder pund från konton som ger liten eller ingen avkastning till sparprodukter, efter råd från AI-chattbotar.
Men, om bara 5-10 procent av kontobehållningarna flyttas på det sättet kan bankernas vinster från inlåning minska med en femtedel eller mer.
Dimon räknar förvisso med att bankerna så småningom hittar andra sätt att tjäna pengar, exempelvis genom abonnemang och andra tjänster.
För kunden kan ansvarsfrågan bli besvärligare. Om AI-agenten gör fel kan det fortfarande vara du som får stå för misstaget.
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