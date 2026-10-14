Bankjätten varnar: Låt inte AI sköta dina pengar

Nu ansluter sig JP Morgans vd Jamie Dimon till kören. Han varnar för riskerna när AI inte bara ger råd, utan också får agera för din räkning.

Om tekniken gör fel kan ansvaret nämligen hamna hos dig.

”Om människor använder dem bör de förstå risken”, säger Dimon till The Telegraph.

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Banken håller dörren på glänt

JP Morgan tänker utveckla egna verktyg för att skydda kunderna. Däremot vill banken inte låta vilka externa AI-agenter som helst komma in i systemen.

Det är för riskabelt, både för kunderna och för banken, konstaterar Dimon.

Kunderna har i sin tur redan börjat använda AI för ekonomiska uppgifter. Enligt en undersökning från konsultbolaget McKinsey använder över hälften av konsumenterna i Storbritannien redan AI-verktyg.

En fjärdedel använder tekniken för ekonomiska uppgifter minst en gång i månaden. Bland konsumenter med höga inkomster är andelen 59 procent.

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Det finns alltså redan gott om användare. Frågan som oroar JP-bossen är vad som händer när tekniken får större frihet att agera åt dem.

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