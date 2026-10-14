Nu kan du köpa den omtalade stugan – på ett tak i världens rikaste stad

I priset, på 10,5 miljoner dollar, ingår också den stora lägenheten under taket.

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Ville bara ha en veranda

Efter en resa till Elk Lake i Pennsylvania kom David Puchkoff och Eileen Stukane hem med en önskan om att få en veranda.

Parets vän, arkitekten Lawrence Tobe, ritade lösningen. År 2003 byggdes stugan och takträdgården.

För att komma upp skars ett hål i vindsvåningens tak. En trappa drogs upp och verandan byggdes ovanför öppningen. Stugan är alltså en överbyggnad kring trappan från lägenheten till taket.

Runt den anlades ungefär 111 kvadratmeter sedum. Växterna ligger i ett jordlager på cirka 18 centimeter, med dränering och skyddande lager under.

Någon skogstomt är det förstås inte. Från verandan syns One World Trade Center i söder och Empire State Building och Hudson Yards i norr.

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