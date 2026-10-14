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Privatekonomi

Nu kan du köpa den omtalade stugan – på ett tak i världens rikaste stad

Stugan
Stugkänsla sex våningar upp. Takträdgården och verandan ingår i vindsvåningen som nu säljs för 10,5 miljoner dollar (Foto: Evan Joseph/Compass/TFA)

En veranda, ett grönt tak och en stuga som ser ut att höra hemma långt från storstaden. Men den står ovanpå ett sexvåningshus på Manhattan, med skyskrapor som utsikt. Nu är bostaden till salu.

Det går att få lite stugkänsla även på Manhattan. På 719 Greenwich Street har ägarna ordnat både veranda och grönska på taket till ett tegelhus.

Där står en liten stuga i New England-stil. Och nu går den att köpa.

I priset, på 10,5 miljoner dollar, ingår också den stora lägenheten under taket.

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Ville bara ha en veranda

Efter en resa till Elk Lake i Pennsylvania kom David Puchkoff och Eileen Stukane hem med en önskan om att få en veranda.

Parets vän, arkitekten Lawrence Tobe, ritade lösningen. År 2003 byggdes stugan och takträdgården.

För att komma upp skars ett hål i vindsvåningens tak. En trappa drogs upp och verandan byggdes ovanför öppningen. Stugan är alltså en överbyggnad kring trappan från lägenheten till taket.

Runt den anlades ungefär 111 kvadratmeter sedum. Växterna ligger i ett jordlager på cirka 18 centimeter, med dränering och skyddande lager under.

Någon skogstomt är det förstås inte. Från verandan syns One World Trade Center i söder och Empire State Building och Hudson Yards i norr.

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Fyra sovrum under stugan

Lägenheten under stugan omfattar cirka 284 kvadratmeter och ligger högst upp i det sex våningar höga huset i West Village.

Här finns fyra sovrum och två badrum. Ett av sovrummen används i dag som kontor, medan ett annat ligger på ett mellanplan.

Mörka plankgolv, träpelare, balkar och synligt tegel präglar inredningen. Här finns också en vedeldad eldstad byggd av återanvända gatstenar i granit.

Utöver köpesumman tillkommer en månadsavgift på 5 468 dollar.

Upptäcktes från en helikopter

Stugan har, kanske inte helt oväntat, fått uppmärksamhet långt före försäljningen.

The New York Times skrev om verandan och takträdgården redan 2006. National Geographic uppmärksammade dem 2009.

Fotografen George Steinmetz upptäckte sedan stugan från en helikopter. Hans bilder publicerades i Gothamist 2015.

Stugliv för 10,5 miljoner dollar

Med den prislappen passar adressen åtminstone in i statistiken över stadens förmögenheter.

New York toppar Henley & Partners rankning över världens rikaste städer 2025, räknat i antalet dollarmiljonärer. Där bor 384 500 personer med minst en miljon dollar i investerbara tillgångar.

För 10,5 miljoner dollar får nästa ägare en stor lägenhet i West Village, takträdgård och en egen stugveranda. Resan dit går via trappan.

Här hittar du annonsen. 

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Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

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