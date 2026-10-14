Trista nyheter för 200 000 svenskar – vill du flytta får du vänta

Bostäder säljs snabbare i nästan hela landet. Men skillnaderna mellan länen är stora och på ett håll har väntan blivit längre.
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Det ser lite ljusare ut för den som vill sälja sin bostad.
I september var säljtiden i Sverige 26 dagar, enligt ny statistik från Hemnet. Det är sex dagar kortare än samma månad förra året. I 19 av landets 21 län gick affärerna snabbare.
Bor du i Kronoberg är det förstås en klen tröst.
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Längst väntan i Kronoberg
I Kronoberg var säljtiden 85 dagar i september, längst i landet. Där har tiden dessutom ökat med 6,5 dagar jämfört med samma månad förra året.
För den som vill sälja sin bostad i länet, där drygt 200 000 människor bor, går utvecklingen alltså åt fel håll.
Även i Västernorrland gick utvecklingen åt andra hållet. Där tog det 44 dagar att sälja en bostad, fem dagar längre än i september 2025.
Stockholm hade landets kortaste säljtid: 18 dagar. Det är fem dagar kortare än förra året. Därefter kommer Västmanland på 21 dagar och Norrbotten på 22.
Störst minskning hade Örebro län. Där sjönk säljtiden med 21 dagar till 32,5 dagar. I Östergötland och Värmland minskade den med 17 respektive 16 dagar.
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Färre osålda bostäder
Hemnet pekar på vårens lättade kreditrestriktioner som en förklaring till att fler köpare och säljare kommer överens.
Samtidigt börjar antalet osålda bostäder minska. Det ökar konkurrensen om bostäderna som kommer ut på marknaden, enligt marknadsanalytikern Erik Holmberg.
Försäljningarna tar dock fortfarande längre tid än under våren 2021. Då låg säljtiden i Sverige på omkring två veckor, jämfört med septembers 26 dagar.
Fler deltar i budgivningen
Även SBAB och Boolis indikator Bomarknadstempen visar en förbättring för både hus och lägenheter i september.
Antalet budgivare ligger nu över det historiska snittet för båda bostadstyperna. Utbudet är fortfarande stort, men minskar långsamt.
Husmarknaden ligger nära ett normalt läge medan återhämtningen för lägenheter går snäppet långsammare, med undantag för framför allt storstädernas centrala områden.
Fyror och femmor är mest eftertraktade. Men även för ettor har saker och ting förbättrats.
”Även om fyror och femmor fortfarande är hetast, ser den allra värsta kräftgången för ettor nu ut att vara över”, konstaterar Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Försäljnings- och annonstiderna ligger fortfarande tydligt över det historiska snittet.
Så lång tid tar det att sälja där du bor
Siffrorna visar mediansäljtiden i september 2026. Hälften av försäljningarna gick alltså snabbare och hälften tog längre tid.
- Blekinge: 32 dagar
- Dalarna: 33 dagar
- Gotland: 36 dagar
- Gävleborg: 38 dagar
- Halland: 28 dagar
- Jämtland: 36 dagar
- Jönköping: 32 dagar
- Kalmar: 43,5 dagar
- Kronoberg: 85 dagar
- Norrbotten: 22 dagar
- Skåne: 36 dagar
- Stockholm: 18 dagar
- Södermanland: 52,5 dagar
- Uppsala: 23 dagar
- Värmland: 46 dagar
- Västerbotten: 29 dagar
- Västernorrland: 44 dagar
- Västmanland: 21 dagar
- Västra Götaland: 30 dagar
- Örebro: 32,5 dagar
- Östergötland: 28 dagar
Hela Sverige: 26 dagar.
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