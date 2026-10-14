Trista nyheter för 200 000 svenskar – vill du flytta får du vänta

Färre osålda bostäder

Hemnet pekar på vårens lättade kreditrestriktioner som en förklaring till att fler köpare och säljare kommer överens.

Samtidigt börjar antalet osålda bostäder minska. Det ökar konkurrensen om bostäderna som kommer ut på marknaden, enligt marknadsanalytikern Erik Holmberg.

Försäljningarna tar dock fortfarande längre tid än under våren 2021. Då låg säljtiden i Sverige på omkring två veckor, jämfört med septembers 26 dagar.

Fler deltar i budgivningen

Även SBAB och Boolis indikator Bomarknadstempen visar en förbättring för både hus och lägenheter i september.

Antalet budgivare ligger nu över det historiska snittet för båda bostadstyperna. Utbudet är fortfarande stort, men minskar långsamt.

Husmarknaden ligger nära ett normalt läge medan återhämtningen för lägenheter går snäppet långsammare, med undantag för framför allt storstädernas centrala områden.

Fyror och femmor är mest eftertraktade. Men även för ettor har saker och ting förbättrats.

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”Även om fyror och femmor fortfarande är hetast, ser den allra värsta kräftgången för ettor nu ut att vara över”, konstaterar Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Försäljnings- och annonstiderna ligger fortfarande tydligt över det historiska snittet.

Så lång tid tar det att sälja där du bor

Siffrorna visar mediansäljtiden i september 2026. Hälften av försäljningarna gick alltså snabbare och hälften tog längre tid.

Blekinge: 32 dagar

32 dagar Dalarna: 33 dagar

33 dagar Gotland: 36 dagar

36 dagar Gävleborg: 38 dagar

38 dagar Halland: 28 dagar

28 dagar Jämtland: 36 dagar

36 dagar Jönköping: 32 dagar

32 dagar Kalmar: 43,5 dagar

43,5 dagar Kronoberg: 85 dagar

85 dagar Norrbotten: 22 dagar

22 dagar Skåne: 36 dagar

36 dagar Stockholm: 18 dagar

18 dagar Södermanland: 52,5 dagar

52,5 dagar Uppsala: 23 dagar

23 dagar Värmland: 46 dagar

46 dagar Västerbotten: 29 dagar

29 dagar Västernorrland: 44 dagar

44 dagar Västmanland: 21 dagar

21 dagar Västra Götaland: 30 dagar

30 dagar Örebro: 32,5 dagar

32,5 dagar Östergötland: 28 dagar

Hela Sverige: 26 dagar.

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