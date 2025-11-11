Ekonomin pekar uppåt, men hushållen drar inte på spenderbyxorna. En ny rapport från Swedbank visar att svenskarna hellre sparar än shoppar.
Svenskarna håller hårt i plånboken – trots bättre tider
Så mycket pengar behöver du när du går i pension
De allra flesta får mindre pengar att röra sig med när de går i pension. Men hur stor inkomst behövs egentligen för att man ska klara sig som pensionär? En genomsnittlig pension ligger idag på omkring 22 000 kronor före skatt. Men hur mycket pengar krävs för att man ska klara sig? Enligt beräkningar från …
Hit ska du resa i vinter – om du vill ha mycket för pengarna
När mörkret faller över Sverige söker sig många till solen. Ett glädjande besked för svenskarna är att det i vinter finns gott om destinationer där reskassan räcker långt – i vissa fall nästan fyra gånger längre än hemma. Vi har redan kunnat konstatera att svenskarnas reslust till USA har störtdykt. Och tur är väl det. …
Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs
Bil, sommarstuga och resor.. hur stor pension krävs egentligen för att man ska kunna unna sig lite guldkant? Svensk pension är inte som den en gång var. Faktum är att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen vilket idag innebär att 7 av 10 pensionärer inte klarar sig på …
Då går du miste om extra pengar i pensionen
Många pensionärer går miste om en extra slant varje månad. Det handlar om det så kallade inkomstpensionstillägget. Tillägget är främst till för personer som arbetat länge men haft låg lön, berättar Monica Zettervall i en intervju med News55. Men det finns en gräns för hur mycket – eller lite – man får ha i pension …
Därför kan ditt sparande bli din största livsmiss
Att bygga upp ett sparande är klokt och ger trygghet på sikt. Frågan är bara hur mycket trygghet som egentligen behövs – och vad det kostar att nå dit. Svenskarna är duktiga på sparande och ett föredöme i EU. Men experter varnar för att trygghetsjakten riskerar att kosta det viktigaste – tiden att leva. Missa inte: …
Efter flera år med höga räntor och stigande priser börjar det ljusna i hushållens ekonomi.
Men vanorna från de tuffare åren sitter kvar. Enligt Swedbank och Sparbankernas nya rapport väljer många svenskar att fortsätta hålla hårt i plånboken, även när köpkraften stärks.
Svenskarna ser ljusare på ekonomin
En tredjedel av hushållen uppger att de ser mer positivt på sin ekonomi än för ett år sedan, enligt rapporten Hushållens syn på den egna ekonomin 2025. Trots det planerar majoriteten att fortsätta hålla igen på konsumtionen.
“Erfarenheten av hög inflation och snabbt stigande bolåneräntor har satt sina tydliga spår”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom i ett pressmeddelande.
I Swedbanks blogg Aktiellt beskriver Arques läget som dubbelt, där optimismen växer, men beteendet hänger inte med.
“Lite oroväckande med tanke på de många optimistiska prognoser på en ökad tillväxt nästa år som presenterats på senare tid”, säger han.
Skillnaderna mellan hushållen är också enligt rapporten tydliga. Män, höginkomsttagare och boende i storstäder är mest positiva, medan ensamstående med barn och hyresgäster är mer pessimistiska.
Sparandet går före konsumtion
Nästan hälften av hushållen har dessutom inga planer på att öka sin konsumtion den närmaste tiden. De som ändå tänker spendera mer satsar främst på inköp till hemmet, som möbler, vitvaror och semesterresor.
Samtidigt uppger 82 procent att de vill öka sitt sparande eller behålla det på samma nivå som tidigare.
“Många har upplevt en ekonomiskt tuff period, inte minst på grund av högre boendeutgifter. Ändå uppger nästan åtta av tio att deras boendeutgifter är på en nivå som ger dem utrymme för sparande och annan konsumtion”, säger Arques.
Rapporten visar också att en tredjedel av hushållen drar ner på nöjen, restaurangbesök och annan icke nödvändig konsumtion för att frigöra pengar till sparande.
Trygghet styr hushållens ekonomi
Enligt rapporten har hushållen anpassat sig till nuvarande ränteläge och planerar att behålla sina utgiftsvanor. Många prioriterar sparande framför amortering.
Efter flera år av ekonomisk osäkerhet vill hushållen bevara den stabilitet de byggt upp. Sparviljan är stark och fokus ligger på långsiktighet.
Samtidigt uppger vissa hushåll att de inte har möjlighet att spara alls, främst på grund av höga levnads- och boendekostnader.
I Aktiellt uppmanar därför Arturo Arques hushållen att redan nu tänka på julens utgifter:
”Om drygt en månad är det jul och nyår. Det betyder ökade utgifter för många familjer. Se därför till att redan nu göra en budget så slipper du leva som en kyrkråtta i januari. Ett julklappstips: En snygg sparbössa till de små barnen som påminnelse till att lära dem ett sunt förhållningssätt till sparande och konsumtion”, avslutar han.
Läs även: Plånboksfrågan – vi svarar på dina frågor om ekonomi. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
