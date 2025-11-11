Dagens PS
Svenskarna håller hårt i plånboken – trots bättre tider

Många hushåll håller hårt i plånboken, trots bättre tider, visar Swedbanks nya rapport.
Många hushåll håller hårt i plånboken, trots bättre tider, visar Swedbanks nya rapport. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Ekonomin pekar uppåt, men hushållen drar inte på spenderbyxorna. En ny rapport från Swedbank visar att svenskarna hellre sparar än shoppar.

Efter flera år med höga räntor och stigande priser börjar det ljusna i hushållens ekonomi.

Men vanorna från de tuffare åren sitter kvar. Enligt Swedbank och Sparbankernas nya rapport väljer många svenskar att fortsätta hålla hårt i plånboken, även när köpkraften stärks.

Svenskarna ser ljusare på ekonomin

En tredjedel av hushållen uppger att de ser mer positivt på sin ekonomi än för ett år sedan, enligt rapporten Hushållens syn på den egna ekonomin 2025. Trots det planerar majoriteten att fortsätta hålla igen på konsumtionen.

“Erfarenheten av hög inflation och snabbt stigande bolåneräntor har satt sina tydliga spår”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom i ett pressmeddelande.

I Swedbanks blogg Aktiellt beskriver Arques läget som dubbelt, där optimismen växer, men beteendet hänger inte med.

“Lite oroväckande med tanke på de många optimistiska prognoser på en ökad tillväxt nästa år som presenterats på senare tid”, säger han.

Skillnaderna mellan hushållen är också enligt rapporten tydliga. Män, höginkomsttagare och boende i storstäder är mest positiva, medan ensamstående med barn och hyresgäster är mer pessimistiska.

Sparandet går före konsumtion

Nästan hälften av hushållen har dessutom inga planer på att öka sin konsumtion den närmaste tiden. De som ändå tänker spendera mer satsar främst på inköp till hemmet, som möbler, vitvaror och semesterresor.

Samtidigt uppger 82 procent att de vill öka sitt sparande eller behålla det på samma nivå som tidigare.

“Många har upplevt en ekonomiskt tuff period, inte minst på grund av högre boendeutgifter. Ändå uppger nästan åtta av tio att deras boendeutgifter är på en nivå som ger dem utrymme för sparande och annan konsumtion”, säger Arques.

Rapporten visar också att en tredjedel av hushållen drar ner på nöjen, restaurangbesök och annan icke nödvändig konsumtion för att frigöra pengar till sparande.

Trygghet styr hushållens ekonomi

svenskarna och sparande
Inför julen uppmanar Arturo Arques hushållen att planera sina utgifter – ”så slipper du leva som en kyrkråtta i januari”. (Foto: Swedbank)

Enligt rapporten har hushållen anpassat sig till nuvarande ränteläge och planerar att behålla sina utgiftsvanor. Många prioriterar sparande framför amortering.

Efter flera år av ekonomisk osäkerhet vill hushållen bevara den stabilitet de byggt upp. Sparviljan är stark och fokus ligger på långsiktighet.

Samtidigt uppger vissa hushåll att de inte har möjlighet att spara alls, främst på grund av höga levnads- och boendekostnader.

I Aktiellt uppmanar därför Arturo Arques hushållen att redan nu tänka på julens utgifter:

”Om drygt en månad är det jul och nyår. Det betyder ökade utgifter för många familjer. Se därför till att redan nu göra en budget så slipper du leva som en kyrkråtta i januari. Ett julklappstips: En snygg sparbössa till de små barnen som påminnelse till att lära dem ett sunt förhållningssätt till sparande och konsumtion”, avslutar han.

