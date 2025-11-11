Svenskarna håller hårt i plånboken – trots bättre tider

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Efter flera år med höga räntor och stigande priser börjar det ljusna i hushållens ekonomi.

Men vanorna från de tuffare åren sitter kvar. Enligt Swedbank och Sparbankernas nya rapport väljer många svenskar att fortsätta hålla hårt i plånboken, även när köpkraften stärks.

Missa inte: Därför kan ditt sparande bli din största livsmiss. Dagens PS

Svenskarna ser ljusare på ekonomin

En tredjedel av hushållen uppger att de ser mer positivt på sin ekonomi än för ett år sedan, enligt rapporten Hushållens syn på den egna ekonomin 2025. Trots det planerar majoriteten att fortsätta hålla igen på konsumtionen.

“Erfarenheten av hög inflation och snabbt stigande bolåneräntor har satt sina tydliga spår”, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom i ett pressmeddelande.

I Swedbanks blogg Aktiellt beskriver Arques läget som dubbelt, där optimismen växer, men beteendet hänger inte med.

“Lite oroväckande med tanke på de många optimistiska prognoser på en ökad tillväxt nästa år som presenterats på senare tid”, säger han.

Skillnaderna mellan hushållen är också enligt rapporten tydliga. Män, höginkomsttagare och boende i storstäder är mest positiva, medan ensamstående med barn och hyresgäster är mer pessimistiska.

ANNONS