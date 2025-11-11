Dagens PS
Onormalt höga priser inför Black Friday

Black Friday
Se upp för Black Friday-fusket, varnar experterna. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Priserna hos ungefär 15 procent av återförsäljarna i näthandeln, både i Sverige och Finland, har ökat inför Black Friday-rean.

Det här konstaterar den finska prisbevakaren Hintaopas och varnar för utbrett prisfusk under Black Friday.

”Vi har under de senaste två åren märkt en utveckling både i Finland och i Sverige, där priserna i oktober ligger onormalt högt i många populära produktkategorier. Priserna har höjts innan den 30-dagarsperiod som föregår Black Friday börjar, och de håller sig på en hög nivå tills de sänks när reakampanjerna startar”, säger Liisa Matinvesi-Bassett, landschef för prisjämförelsesajten Hintaopas i ett pressmeddelande.

Det säger lagen om priserna

Enligt konsumentlagen är företagen skyldiga, både i Sverige och Finland, att uppge det lägsta priset varan sålts för under de senaste 30 dagarna.

Däremot är det lagligt att höja priserna inför reorna innan granskningsperioden på 30 dagar börjar.

I Sverige men även i Finland är det Konsumentombudsmannens uppgift att övervaka att reglerna följs för att skydda konsumenterna.

Aktörer som bryter mot lagen på området får anmärkning och uppmanas att följa lagstiftningen, berättar Yle och förklarar att butiker även inte får rea ut varor hur länge som helst och att rabattkampanjerna inte kan avlösa varandra med omedelbar verkan.

Butikerna har upplysningsplikt

”Det är mycket viktigt att man berättar för konsumenterna bland annat när erbjudandet börjar och när det slutar, och om det eventuellt är kopplat till någon form av begränsningar”, säger Saija Kivimäki, ledande expert vid det finska Konkurrens- och Konsumentverket, till Yle.

Rådet till shoppare är att punktmarkera priserna en längre tid innan Black Friday för att få en uppfattning om vilka priser som är rimliga.

Jämför även med konkurrenter, är tipset.

Varning för lurendrejare

Se också upp med bedragare i näthandeln. Om en butik som du aldrig hört talas om tidigare dyker upp bör du ta reda på om den är verklig eller fejk.

Handlar du på kredit med ditt kort och inte får din vara, då ska kreditkortsföretaget återbetala pengarna. Men glöm inte att de fysiska butikerna avgör själva om det finns retur- eller bytesrätt på prissänkta produkter, det är frivilligt att erbjuda det i handeln.

I näthandeln är returrätt däremot i stort sett obligatoriskt.

Det allmänna rådet är annars att hålla huvudet kallat under readagarna och inte praktisera det där hysteriska shop til you drop. 

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

