Onormalt höga priser inför Black Friday

Det här konstaterar den finska prisbevakaren Hintaopas och varnar för utbrett prisfusk under Black Friday.

”Vi har under de senaste två åren märkt en utveckling både i Finland och i Sverige, där priserna i oktober ligger onormalt högt i många populära produktkategorier. Priserna har höjts innan den 30-dagarsperiod som föregår Black Friday börjar, och de håller sig på en hög nivå tills de sänks när reakampanjerna startar”, säger Liisa Matinvesi-Bassett, landschef för prisjämförelsesajten Hintaopas i ett pressmeddelande.

Det säger lagen om priserna

Enligt konsumentlagen är företagen skyldiga, både i Sverige och Finland, att uppge det lägsta priset varan sålts för under de senaste 30 dagarna.

Däremot är det lagligt att höja priserna inför reorna innan granskningsperioden på 30 dagar börjar.

I Sverige men även i Finland är det Konsumentombudsmannens uppgift att övervaka att reglerna följs för att skydda konsumenterna.

Aktörer som bryter mot lagen på området får anmärkning och uppmanas att följa lagstiftningen, berättar Yle och förklarar att butiker även inte får rea ut varor hur länge som helst och att rabattkampanjerna inte kan avlösa varandra med omedelbar verkan.