Sluta jaga småpengar – här är knepen som faktiskt gör dig rik

Inkomstökning slår snålhet för den som vill bli rik

Att bygga en förmögenhet går förvisso att göra oavsett lön. Det blir dock enklare om lönen är hög.

Den första riktiga vägen till rikedom handlar enligt Martin inte om att minska utgifterna – utan om att höja inkomsten. En löneförhöjning på fem procent för den som tjänar omkring 770 000 kronor om året ger drygt 38 000 kronor extra per år. Och till skillnad från en indragen streamingtjänst påverkar den höjningen även framtida pension, bonusar och karriärmöjligheter.

Martin beskriver karriären eller företaget som ”den största tillgång du har”. Att utveckla nya färdigheter, byta jobb eller starta en sidoverksamhet kan ge långt större ekonomisk effekt än att jaga småpengar.

Investera – och gör det tidigt

Att investera är även det din bästa vän när det gäller rikedom. Sparekonomen Shoka Åhrman kunde redan i fjol berätta hur mycket pengar som krävs för den som vill bli rik snabbt. Förutsatt en genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent, behöver man spara 5 778 kronor i månaden för att bli miljonär på 10 år.

Därtill har den som börjar tidigt en enorm fördel, menar Martin. Den som investerar 500 dollar i månaden från 25 års ålder, med sju procents årlig avkastning, kan sitta med över 1,2 miljoner dollar vid 65. Väntar man tio år, blir summan knappt hälften.

”Tid är pengar, bokstavligen”, skriver han.

Börsen är ditt trollerispö om du vill bli rik snabbare (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Bygg tillgångar – inte bara sparpengar

Rikedom handlar inte om hur mycket pengar du har på kontot, utan vad du äger som växer i värde, hävdar Martin. Klassiska tillgångar är aktier, fonder, fastigheter och företag.

Leigh McKenzie på Traffic Think Tank säger: ”Rikedom handlar inte längre bara om aktier eller fastigheter. Det finns en mängd olika tillgångar du kan bygga – från digitala produkter till webbplatser som genererar inkomster”.

Michael Melen, medgrundare av SmartSites, tillägger:”Ett starkt varumärke och ett gott rykte är några av de mest värdefulla tillgångar du kan äga”.

Skuld kan bli din vän

Rätt använt kan även skulder skapa tillväxt. Det menar Adrian Lorga, grundare av Stairhopper Movers. Han berättar: ”När jag startade företaget använde jag skulder som ett verktyg för tillväxt. Det gjorde det möjligt för mig att investera i fler lastbilar, anställa fler personer och växa snabbare”.

Nyckeln, enligt Martin, är att använda lån strategiskt för att skapa värde, inte konsumtion.

Automatisera dina pengar

Citatet från Atomic Habits-författaren James Clear sammanfattar det hela: ”Du lyfter dig inte till nivån av dina mål – du faller till nivån av dina system”.

Genom att automatisera sparande, investeringar och räkningar slipper du lita på viljestyrka. Pengarna går dit de ska – varje gång.

I slutändan handlar rikedom inte om att leva snålt, utan om att agera smart, menar Martin.

Det kräver struktur, tålamod och system som jobbar i bakgrunden. Småsparande kan ge andrum, men de verkliga vinsterna finns i de stora besluten.

”Rikedom byggs inte över en natt – men varje medvetet steg växer i värde över tid”, sammanfattar Martin.

Vill du bli rik före 30? Då kan vi slå ett slag för dessa brutala knep.