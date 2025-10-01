Så enkelt kan du spara mer pengar – experternas tvåstegsplan

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Automatiken vinner

Men även om påminnelser fungerar är det ännu bättre att ta bort momentet av att behöva minnas. Det menar Wendy De La Rosa, beteendevetare vid University of Pennsylvania.

ANNONS

”Din huvudsakliga sparstrategi bör vara att gå från att behöva komma ihåg att spara en liten summa varje månad till att spara en procentandel av din inkomst automatiskt, varje gång du får en inkomst”, säger De La Rosa.

Forskningen visar att detta så kallade ”automatisera och släpp det”-tänket gör att fler lyckas, just eftersom vi människor har en naturlig tendens att inte agera om vi måste fatta ett aktivt beslut varje gång.

Ett mål i taget

Ett annat misstag många gör är att ha för många sparmål samtidigt.

De La Rosa rekommenderar att hushåll fokuserar på ett mål i taget. Det kan till exempel vara att först bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter innan man börjar spara till pension, resor eller bostad.

Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP bör de flesta ha tre till fyra månadslöner i buffert, och gärna lite mer för större hushåll.

Mål, påminnelser och automatisering, svårare än så behöver det inte vara (Foto: Pexels)

Utnyttja nystarter

Milkman lyfter också fram så kallade ”fresh starts” – tillfällen då vi upplever en ny början i livet och därför är mer benägna att ändra beteende.

ANNONS

”Det finns stunder i våra liv när vi är mer motiverade att göra en förändring än på en vanlig onsdag”, säger hon.

Det behöver inte bara vara nyårsdagen. Även måndagar, födelsedagar, högtider eller starten på ett nytt läsår kan fungera som kraftfulla brytpunkter.

Små steg ger stora resultat

Genom att kombinera tydliga mål, påminnelser, automatisering och rätt timing menar forskarna att även små summor kan växa till något stort över tid.

För den som vill lyckas med sitt sparande handlar det alltså mindre om disciplin – och mer om att bygga smarta system som gör jobbet åt en.

Vill du ha fler spartips? Då kan vi slå ett slag för denna guide.