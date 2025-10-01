Att spara pengar behöver inte vara så krångligt. Det menar två beteendeekonomer.
Så enkelt kan du spara mer pengar – experternas tvåstegsplan
En ny undersökning från SEB visar att svenskarna sparar mindre. Samtidigt är det många som sparar helt fel. Det konstaterade Dagens PS häromdagen.
Men enligt Katy Milkman, beteendeekonom och författare, har vi en tendens att göra sparandet krångligare än vad det behöver vara.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Två steg som gör skillnad
Att spara handlar egentligen bara om två enkla steg, menar Milkman: sätt ett mål – och skapa påminnelser.
”När vi sätter upp mål – och sedan ser till att det finns påminnelser kopplade till dessa mål – kan det vara otroligt hjälpsamt för sparandet”, säger hon till CNBC.
Det kan vara allt från en återkommande notis i kalendern till en vän, partner eller bankkontakt som påminner om att föra över pengar.
Automatiken vinner
Men även om påminnelser fungerar är det ännu bättre att ta bort momentet av att behöva minnas. Det menar Wendy De La Rosa, beteendevetare vid University of Pennsylvania.
”Din huvudsakliga sparstrategi bör vara att gå från att behöva komma ihåg att spara en liten summa varje månad till att spara en procentandel av din inkomst automatiskt, varje gång du får en inkomst”, säger De La Rosa.
Forskningen visar att detta så kallade ”automatisera och släpp det”-tänket gör att fler lyckas, just eftersom vi människor har en naturlig tendens att inte agera om vi måste fatta ett aktivt beslut varje gång.
Ett mål i taget
Ett annat misstag många gör är att ha för många sparmål samtidigt.
De La Rosa rekommenderar att hushåll fokuserar på ett mål i taget. Det kan till exempel vara att först bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter innan man börjar spara till pension, resor eller bostad.
Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP bör de flesta ha tre till fyra månadslöner i buffert, och gärna lite mer för större hushåll.
Utnyttja nystarter
Milkman lyfter också fram så kallade ”fresh starts” – tillfällen då vi upplever en ny början i livet och därför är mer benägna att ändra beteende.
”Det finns stunder i våra liv när vi är mer motiverade att göra en förändring än på en vanlig onsdag”, säger hon.
Det behöver inte bara vara nyårsdagen. Även måndagar, födelsedagar, högtider eller starten på ett nytt läsår kan fungera som kraftfulla brytpunkter.
Små steg ger stora resultat
Genom att kombinera tydliga mål, påminnelser, automatisering och rätt timing menar forskarna att även små summor kan växa till något stort över tid.
För den som vill lyckas med sitt sparande handlar det alltså mindre om disciplin – och mer om att bygga smarta system som gör jobbet åt en.
Vill du ha fler spartips? Då kan vi slå ett slag för denna guide.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
