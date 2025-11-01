Dagens PS
Skuldfri inte bäst och Sverige är officiellt kontantlöst

Veckans mest kommenterade nyter rör framför allt det kontantlösa samhället och konsekvenser i ett beredskapsperspektiv.
Mikael Gullström
Mikael Gullström
Uppdaterad: 01 nov. 2025Publicerad: 01 nov. 2025

Sverige tar klivet in i en helt ny betalvardag, bostadsmarknaden utmanar Hemnets dominans och forskare slår hål på myten om ”resonerande AI”.

Samtidigt seglar natrium upp som hot mot litium och svenskfavoriten Palma tar till drastiska åtgärder mot överturism.

Här är veckans snackisar och varför de spelar roll för dig.

Sverige blir kontantlöst – men krisfrågan kvarstår

Det har talats om det i åratal, men nu slår en färsk långtidsmätning fast att Sverige i praktiken är ett kontantlöst samhälle. I rapporten ”Sverige Betalar” har svenskarnas betalvanor följts i tretton år och trenden är entydig: mobilbetalningar har tagit över medan kontanter pressats tillbaka i allt fler vardagssituationer.

”Utvecklingen har gått snabbt”, säger rapportförfattarna och pekar på att kontanter ofta inte ens accepteras vid parkering, butiksköp eller restaurangbesök.

Läs mer här: Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst.

Riksbanken håller inte med och invänder att såväl hushåll som företag fortfarande både använder och tar emot kontanter, och att kontantinfrastrukturen bör skyddar, inte minst av beredskapsskäl.

Myndigheten stödjer därför förslaget om kontantplikt för livsnödvändiga varor och tjänster, som mat, medicin och vård. Debatten blir därmed inte om kontanter försvinner, utan om hur ett digitalt betalningssamhälle ska stå stadigt när krisen slår till.

Skuldfria pensioner inte alltid bäst

Samtidigt pågår ett skifte i synen på privat skuldsättning. Svenskarna hör till världens mest belånade hushåll, men att ”nolla” lånen vid 65 är inte en järnhård regel, enligt en genomgång av råd och resonemang från ekonomiska experter.

Poängen: alla skulder är inte lika. Det avgörande är om skuldnivån är rimlig i förhållande till inkomster och tillgångar. Vice riksbankschefen Anna Seim har 9,6 miljoner i bolån, riksbankschefen Erik Thedéen 4,2 miljoner, utan att det i sig gör dem ekonomiskt ofria. Den mer precisa tumregeln lyder: ”Den som är satt i för stor skuld är inte fri.”

Läs mer: Skuldfria livet – inte alltid smartast

Forskare: AI ”resonerar” inte på riktigt

Veckan bjöd också på en svidande vetenskaplig reality check för AI-industrin. Trots marknadsföringen av ”resonerande AI” visar nya tester, sammanställda i Science, att språkmodeller inte nödvändigtvis följer logik när ledtrådar i problem ändras.

I stället verkar de ofta reproducera mönster de sett tidigare i träningsdata. ”Meningarna låter som en människa som tänker högt, men vi vet inte att det motsvarar hur modellen faktiskt löser problemet”, säger professor Melanie Mitchell.

Det är oroande att fler och fler finner kärleken och vänskap i artificiell intelligens.
Det är oroande att fler och fler finner kärleken och vänskap med artificiell intelligens. (Foto: Getty Images)

Filosofen Peter Gärdenfors påminner om skillnaden mellan att härleda från statistik och att förstå världen genom erfarenhet.

Mitchell konstaterar att AI kan låta mänsklig, men inte nödvändigtvis tänker som en.
Läs mer: Forskare avslöjar AI-modellerna

Natrium utmanar litium och kan ge sötvatten som bonus

På tekniksidan dök veckans kanske mest oväntade genombrott upp i batterivärlden. Forskare vid University of Surrey har demonstrerat natriumjonbatterier med dubbelt så hög laddkapacitet som tidigare modeller genom att behålla vatten i materialet natriumvanadat-hydrat.

Förutom att natrium är billigare och mer tillgängligt än litium pekar forskarna på en överraskande bieffekt: Tekniken kan även avsalta havsvatten, vilket öppnar för energilager som samtidigt producerar sötvatten. Läs genomgången: Oväntat genombrott för nya batterier utmanar litium.

Silverlyft och råvarufavoriter

På investeringssidan fortsätter råvaror att dra blickarna till sig. I somras pekade Carlsquare-profilen Anders Elgemyr ut silver som ”lill-kusinen” som släpar efter guldet – och fick rätt.

Priset har stigit från cirka 36 till runt 53 dollar, nästan 50 procent upp. Han ser mer kvar att ge, med argumentet att råvaror rör sig i långa cykler.

Elgemyr lyfter även palladium, platina, guld och uran – men tvingas han välja en favorit landar han på litium, drivet av energiskiftet och geopolitiken.

Läs intervjun: Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvarorna.

Svenskfavoriten minskar uthyrningen

Veckans tydligaste reaktion mot överturism kom från Palma de Mallorca, där stadens ledning stoppar alla nya licenser för korttidsuthyrning till turister. Taket låses vid 639 befintliga licenser, och när de löper ut försvinner de för gott.

Palma
Palma inför ett totalstopp för nya licenser för korttidsuthyrning till turister (Foto: Joan Mateu/AP/TT)

Förbudet får retroaktiv kraft tre månader tillbaka och gäller alla boendeformer. Samtidigt skärps reglerna för vandrarhem och partybåtar längs strandpromenaden efter år av klagomål från boende. Läs om beslutet i vår rapportering: Spanska turistfesten över – populära staden inför totalstopp.

Massturism har drivit upp hyror, tömt centrala kvarter på bofasta och gjort vardagslivet dyrare. Att nästan hälften av Balearernas invånare i dag utgörs av utlänningar visar på problemet.

Det här är en symbolfråga långt utanför Palma, eftersom andra europeiska städer brottas med samma balansgång mellan intäkter och livskvalitet. Boende ska prioriteras före partyturister, enligt stadens ledning.

Konsumentskydd och svart marknad

Samtidigt skärps omvärldens blick på konsumentskyddet. Efter ett polistillslag mot ett misstänkt svartapotek som uppges ha sålt bantningsmedel och dopningspreparat på nätet fortsätter försäljningen, enligt Di:s genomgång. Polisen jagar huvudmännen.

Här finns också kritik mot kreditvillkor: Konsumentverket har granskat avtalsvillkor hos banker och kreditbolag och ser risk för försämrat skydd för kunder vid obehöriga kortköp.

Mer i Di:s översikt: Tillslag mot svartapotek – men försäljningen fortsätter.

Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Senaste nytt

