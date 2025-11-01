Sverige tar klivet in i en helt ny betalvardag, bostadsmarknaden utmanar Hemnets dominans och forskare slår hål på myten om ”resonerande AI”.
Skuldfri inte bäst och Sverige är officiellt kontantlöst
Klippet: Fem års retroaktiv löneökning
Nu ska tyska tjänstemän få en retroaktiv löneökning för de senaste fem åren. Det står klart sedan 200 000 tjänstemän har fått för dålig lön tidigare. En retroaktiv löneökning – vem vill inte ha det? Det blir nu verklighet för en stor skara tyska tjänstemän som poliser, tulltjänstemän och administrativ personal. Totalt rör det sig …
Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst
Det har pratats om det i åratal. Men nu är det inte längre bara en trend – det är ett faktum. Sverige har blivit ett kontantlöst samhälle. Ja, åtminstone om man ska tro rapporten “Sverige Betalar” från kommunikationsföretaget Insight Intelligence, där man har undersökt svenskarnas betalvanor över tretton år. Rapporten visar att andelen svenskar som …
Här är Sveriges sämsta kommun för unga: “Ett misslyckande”
Det är stora skillnader mellan landets kommuner när unga försöker ta sig in på bostadsmarknaden, visar en ny kartläggning. Att bostadsmarknaden är svår för unga är ingen nyhet. Bland annat bor 21 procent av alla unga vuxna mellan 20 och 27 år fortfarande kvar hos sina föräldrar. Något som inte nödvändigtvis hade behövt vara ett …
Statliga insättningsgarantin höjs – med 100 000 kronor
Från och med första januari höjs den statliga insättningsgarantin med 100 000 kronor, från 1 050 000 till 1 150 000 kronor. Det meddelar Riksgälden på torsdagen. Riksgälden meddelar att man höjer ersättningsbeloppet i insättningsgarantin med 100 000 kronor från och med 1 januari nästa år. MISSA INTE: Pensionsexpert varnar: Allmän pension under hälften av …
Han kan gå i pension vid 35: “Det handlar inte om vad du tjänar”
När andra tonåringar sparade till sin första bil köpte han ett ruckel. Tolv år senare har Sebastian Marquez byggt en förmögenhet. Snart kan han lägga karriären på hyllan. När Sebastian var 16 år ville han köpa sin första bil. Men efter ett samtal med sin mamma ändrades planerna. Hon föreslog att han istället skulle köpa …
Samtidigt seglar natrium upp som hot mot litium och svenskfavoriten Palma tar till drastiska åtgärder mot överturism.
Här är veckans snackisar och varför de spelar roll för dig.
Sverige blir kontantlöst – men krisfrågan kvarstår
Det har talats om det i åratal, men nu slår en färsk långtidsmätning fast att Sverige i praktiken är ett kontantlöst samhälle. I rapporten ”Sverige Betalar” har svenskarnas betalvanor följts i tretton år och trenden är entydig: mobilbetalningar har tagit över medan kontanter pressats tillbaka i allt fler vardagssituationer.
”Utvecklingen har gått snabbt”, säger rapportförfattarna och pekar på att kontanter ofta inte ens accepteras vid parkering, butiksköp eller restaurangbesök.
Läs mer här: Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst.
Riksbanken håller inte med och invänder att såväl hushåll som företag fortfarande både använder och tar emot kontanter, och att kontantinfrastrukturen bör skyddar, inte minst av beredskapsskäl.
Myndigheten stödjer därför förslaget om kontantplikt för livsnödvändiga varor och tjänster, som mat, medicin och vård. Debatten blir därmed inte om kontanter försvinner, utan om hur ett digitalt betalningssamhälle ska stå stadigt när krisen slår till.
Skuldfria pensioner inte alltid bäst
Samtidigt pågår ett skifte i synen på privat skuldsättning. Svenskarna hör till världens mest belånade hushåll, men att ”nolla” lånen vid 65 är inte en järnhård regel, enligt en genomgång av råd och resonemang från ekonomiska experter.
Poängen: alla skulder är inte lika. Det avgörande är om skuldnivån är rimlig i förhållande till inkomster och tillgångar. Vice riksbankschefen Anna Seim har 9,6 miljoner i bolån, riksbankschefen Erik Thedéen 4,2 miljoner, utan att det i sig gör dem ekonomiskt ofria. Den mer precisa tumregeln lyder: ”Den som är satt i för stor skuld är inte fri.”
Läs mer: Skuldfria livet – inte alltid smartast
Forskare: AI ”resonerar” inte på riktigt
Veckan bjöd också på en svidande vetenskaplig reality check för AI-industrin. Trots marknadsföringen av ”resonerande AI” visar nya tester, sammanställda i Science, att språkmodeller inte nödvändigtvis följer logik när ledtrådar i problem ändras.
I stället verkar de ofta reproducera mönster de sett tidigare i träningsdata. ”Meningarna låter som en människa som tänker högt, men vi vet inte att det motsvarar hur modellen faktiskt löser problemet”, säger professor Melanie Mitchell.
Filosofen Peter Gärdenfors påminner om skillnaden mellan att härleda från statistik och att förstå världen genom erfarenhet.
Mitchell konstaterar att AI kan låta mänsklig, men inte nödvändigtvis tänker som en.
Läs mer: Forskare avslöjar AI-modellerna
Natrium utmanar litium och kan ge sötvatten som bonus
På tekniksidan dök veckans kanske mest oväntade genombrott upp i batterivärlden. Forskare vid University of Surrey har demonstrerat natriumjonbatterier med dubbelt så hög laddkapacitet som tidigare modeller genom att behålla vatten i materialet natriumvanadat-hydrat.
Förutom att natrium är billigare och mer tillgängligt än litium pekar forskarna på en överraskande bieffekt: Tekniken kan även avsalta havsvatten, vilket öppnar för energilager som samtidigt producerar sötvatten. Läs genomgången: Oväntat genombrott för nya batterier utmanar litium.
Silverlyft och råvarufavoriter
På investeringssidan fortsätter råvaror att dra blickarna till sig. I somras pekade Carlsquare-profilen Anders Elgemyr ut silver som ”lill-kusinen” som släpar efter guldet – och fick rätt.
Priset har stigit från cirka 36 till runt 53 dollar, nästan 50 procent upp. Han ser mer kvar att ge, med argumentet att råvaror rör sig i långa cykler.
Elgemyr lyfter även palladium, platina, guld och uran – men tvingas han välja en favorit landar han på litium, drivet av energiskiftet och geopolitiken.
Läs intervjun: Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvarorna.
Svenskfavoriten minskar uthyrningen
Veckans tydligaste reaktion mot överturism kom från Palma de Mallorca, där stadens ledning stoppar alla nya licenser för korttidsuthyrning till turister. Taket låses vid 639 befintliga licenser, och när de löper ut försvinner de för gott.
Förbudet får retroaktiv kraft tre månader tillbaka och gäller alla boendeformer. Samtidigt skärps reglerna för vandrarhem och partybåtar längs strandpromenaden efter år av klagomål från boende. Läs om beslutet i vår rapportering: Spanska turistfesten över – populära staden inför totalstopp.
Massturism har drivit upp hyror, tömt centrala kvarter på bofasta och gjort vardagslivet dyrare. Att nästan hälften av Balearernas invånare i dag utgörs av utlänningar visar på problemet.
Det här är en symbolfråga långt utanför Palma, eftersom andra europeiska städer brottas med samma balansgång mellan intäkter och livskvalitet. Boende ska prioriteras före partyturister, enligt stadens ledning.
Konsumentskydd och svart marknad
Samtidigt skärps omvärldens blick på konsumentskyddet. Efter ett polistillslag mot ett misstänkt svartapotek som uppges ha sålt bantningsmedel och dopningspreparat på nätet fortsätter försäljningen, enligt Di:s genomgång. Polisen jagar huvudmännen.
Här finns också kritik mot kreditvillkor: Konsumentverket har granskat avtalsvillkor hos banker och kreditbolag och ser risk för försämrat skydd för kunder vid obehöriga kortköp.
Mer i Di:s översikt: Tillslag mot svartapotek – men försäljningen fortsätter.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.
Oron vid finska gränsen: “Nu darrar mina knän”
Det som en gång var en livlig gränsstad fylld av turister, bussar och butiker har nu tystnat. I Imatra, i sydöstra Finland, har livet förändrats sedan gränsen mot Ryssland stängdes 2023. Det som tidigare var en port till handel och välstånd har blivit en plats där oro och osäkerhet växer. "Kommer inte hjälpa alls" Som …
Här blomstrar – och dör – Europas företag
Att driva företag innebär alltid ett risktagande. Risken ser dock väldigt olika ut beroende på var i Europa du befinner dig. Europa är en kontinent av kontraster. I vissa länder blomstrar entreprenörskapet och i andra stängs företagen snabbare än de hinner registreras. Nu kan en ny kartläggning från Eurostat visa var i Europa företagen spirar …
Sverige tar klivet in i en helt ny betalvardag, bostadsmarknaden utmanar Hemnets dominans och forskare slår hål på myten om ”resonerande AI”. Samtidigt seglar natrium upp som hot mot litium och svenskfavoriten Palma tar till drastiska åtgärder mot överturism. Här är veckans snackisar och varför de spelar roll för dig. Sverige blir kontantlöst – men …
Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav”
Hemnet har länge dominerat svensk bostadsmarknad. Men nu tyder utvecklingen på att glansen så sakta börjar falna. Dagens PS kunde rapportera om utvecklingen redan i somras. Då var smärtgränsen nådd, menade mäklarna.? ”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger nu …
Utan foto och fingeravtryck – ingen resa i framtiden
Minns du när passkontrollen var en människa i uniform som log, bläddrade i ditt pass och stämplade med en smäll? Den tiden är snart historia. I framtiden räcker inte längre ett pass – du måste lämna ditt ansikte och dina fingeravtryck. Världen bygger just nu ett nytt system för att övervaka resande, och det spelar …