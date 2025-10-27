Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvaror

Nu är han på besök igen med bland annat ett knippe nya råvaruspaningar.

Se även: Bitcoin, guld och diamanter – “Det här årets kortning” – Dagens PS

Har silver mer att ge?

“Det vi kan se är att guld har rusat iväg medan lill-kusinen silver inte har gjort det. Men nu kan vi se att guld-silver ration har brutit upp vilket innebär att silver är på väg upp”, sa investeringsexperten Anders Elgemyr strax innan midsommar tidigare i år.

Sedan dess så har silver stigit från 36 dollar till omkring 53 dollar. En uppgång på nästan 50 procent.

Trots det ser Anders Elgemyr fortsatt potentiall i silverrallyt.

“Det är inte slut än tror jag, det kan mycket väl fortsätta upp. Råvaror rör sig i väldigt långa cykler och det har varit ett utdömt tillgångsslag väldigt länge och sedan plötsligt får det fart nu”, säger han när han på nytt gästar Dagens PS Studio.