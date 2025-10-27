Dagens PS
Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvaror

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Anders Elgmyr, vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, prickade helt rätt i att råvaran silver stod inför ett lyft när när han gästade PS Studio i somras.

Nu är han på besök igen med bland annat ett knippe nya råvaruspaningar.

Se även: Bitcoin, guld och diamanter – “Det här årets kortning” – Dagens PS

Har silver mer att ge?

“Det vi kan se är att guld har rusat iväg medan lill-kusinen silver inte har gjort det. Men nu kan vi se att guld-silver ration har brutit upp vilket innebär att silver är på väg upp”, sa investeringsexperten Anders Elgemyr strax innan midsommar tidigare i år.

Sedan dess så har silver stigit från 36 dollar till omkring 53 dollar. En uppgång på nästan 50 procent.

Trots det ser Anders Elgemyr fortsatt potentiall i silverrallyt.

“Det är inte slut än tror jag, det kan mycket väl fortsätta upp. Råvaror rör sig i väldigt långa cykler och det har varit ett utdömt tillgångsslag väldigt länge och sedan plötsligt får det fart nu”, säger han när han på nytt gästar Dagens PS Studio.

Gillar flera råvaror

Men silver är inte den enda råvara han ser positivt på.

Paladium, platinum, guld, litium och uran är alla intressanta menar Anders Elgemyr.

“Uran är en av mina absoluta favoriter. Det är så sjuka mängder energi som ska till de närmsta åren” menar investeringsexperten och konstaterar;

“Om man tittar på en lång graf för uran så ser man att den bara rör sig halvvägs upp jämfört med toppnivåerna”.

Här är favoriten bland råvaror just nu

Men tvingas han peka ut en favorit bland råvaruinvesteringarna så blir det ändå litium, ett grundämne som faktiskt upptäcktes på Utö i Stockholms skärgård.

“Det är ett så kritiskt tillgångsslag.”

Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” – Dagens PS

Anders Elgemyr beskriver hur metallen blivit fokus i handelskonflikten mellan Kina och USA där sällsynta jordartsmetaller hamnat i skottgluggen.

Här kan det kommande stormötet mellan Trump och Xi får stor betydelse för hur råvaran rör sig, i alla fall på kort sikt.

Krypto och guld

Även guld och den digitala råvaran “krypto” har slagit rekord senaste veckorna.

Anders Elgemyr tycker absolut sparare ska ha exponering mot krypto.

Han föredrar dock Etherum framför Bitcoin just nu och passar också på att varna för att äga den senare i direkt form av säkerhetsskäl.

“Jag har pratat guld i 20 år i Sverige. Det är alltid någon som säger att det ger ingen avkastning. Men som alternativ i oroliga tider så är det svårslaget. Diamanter, nej. Guld, ja”, avslutar investeringsexperten sitt besök.

Se även: Kinas bästa vapen mot Trump: “Börsen” – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

