Anders Elgmyr, vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, prickade helt rätt i att råvaran silver stod inför ett lyft när när han gästade PS Studio i somras.
Prickade rätt i silver – här är nya favoriterna bland råvaror
Mest läst i kategorin
Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"
Anders Elgemyr, erfaren investeringsexpert och vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, ser ett långsiktigt trendskifte som helt utmanar hur sparare bör sätta samman sin portfölj. Det spår han när han gästar Dagens PS studio och samtidigt ger sin syn på svenska börsen, en potential AI-bubbla och varför han tror kinesiska aktier står inför …
Därför slår hjärnan fortfarande AI med hästlängder
Hjärnan drar bara 17 watt – ändå klarar den saker som världens största superdatorer fortfarande kämpar med. I veckans podcast AI+ pratar Katarina Gospic och Viggo Cavling om hjärnans otroliga effektivitet, AI:s växande energihunger och varför det ibland är bättre att tänka biologiskt än tekniskt. Dessutom: en AI-konferens i Kroatien, ett nytt miljardbolag som gör …
Fler bolag lämnar börsen: "Kan bli en ny utköpsvåg"
Allt fler bolag lämnar börsen. Men bakom rubrikerna döljer sig juridiska fällor som kan stoppa affären helt. Det svenska börsklimatet har länge varit ovanligt noteringsvänligt. Men nu blåser vinden åt andra hållet och trenden med så kallade utköp, där börsnoterade bolag köps ut från marknaden, har tagit ny fart. “Vi ser en tydlig ökning. Och …
Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"
Kina verkar iskallt räkna med att USA backar gällande handelsfrågorna efter månader av spända förhandlingar och hot om tullar. Anledning: börsen. Det säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist när han gäster PS Studio och ger sin senaste syn på den utdragna konflikten. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” – …
Här drar svenska börsen ifrån trots global osäkerhet
Flera bolag väljer att gå till börsen trots ett svajigt omvärldsläge. På den fronten sticker Sverige nu ut som Europas draglok för nya börsnoteringar. Det är fortsatt hög aktivitet på den svenska IPO-marknaden. Samtidigt som många europeiska länder bromsar har Stockholmsbörsen seglat upp som en av kontinentens mest attraktiva marknadsplatser för nya noteringar. “Sverige har …
Nu är han på besök igen med bland annat ett knippe nya råvaruspaningar.
Se även: Bitcoin, guld och diamanter – “Det här årets kortning” – Dagens PS
Har silver mer att ge?
“Det vi kan se är att guld har rusat iväg medan lill-kusinen silver inte har gjort det. Men nu kan vi se att guld-silver ration har brutit upp vilket innebär att silver är på väg upp”, sa investeringsexperten Anders Elgemyr strax innan midsommar tidigare i år.
Sedan dess så har silver stigit från 36 dollar till omkring 53 dollar. En uppgång på nästan 50 procent.
Trots det ser Anders Elgemyr fortsatt potentiall i silverrallyt.
“Det är inte slut än tror jag, det kan mycket väl fortsätta upp. Råvaror rör sig i väldigt långa cykler och det har varit ett utdömt tillgångsslag väldigt länge och sedan plötsligt får det fart nu”, säger han när han på nytt gästar Dagens PS Studio.
Senaste nytt
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Gillar flera råvaror
Men silver är inte den enda råvara han ser positivt på.
Paladium, platinum, guld, litium och uran är alla intressanta menar Anders Elgemyr.
“Uran är en av mina absoluta favoriter. Det är så sjuka mängder energi som ska till de närmsta åren” menar investeringsexperten och konstaterar;
“Om man tittar på en lång graf för uran så ser man att den bara rör sig halvvägs upp jämfört med toppnivåerna”.
Här är favoriten bland råvaror just nu
Men tvingas han peka ut en favorit bland råvaruinvesteringarna så blir det ändå litium, ett grundämne som faktiskt upptäcktes på Utö i Stockholms skärgård.
“Det är ett så kritiskt tillgångsslag.”
Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” – Dagens PS
Anders Elgemyr beskriver hur metallen blivit fokus i handelskonflikten mellan Kina och USA där sällsynta jordartsmetaller hamnat i skottgluggen.
Här kan det kommande stormötet mellan Trump och Xi får stor betydelse för hur råvaran rör sig, i alla fall på kort sikt.
Krypto och guld
Även guld och den digitala råvaran “krypto” har slagit rekord senaste veckorna.
Anders Elgemyr tycker absolut sparare ska ha exponering mot krypto.
Han föredrar dock Etherum framför Bitcoin just nu och passar också på att varna för att äga den senare i direkt form av säkerhetsskäl.
“Jag har pratat guld i 20 år i Sverige. Det är alltid någon som säger att det ger ingen avkastning. Men som alternativ i oroliga tider så är det svårslaget. Diamanter, nej. Guld, ja”, avslutar investeringsexperten sitt besök.
Se även: Kinas bästa vapen mot Trump: “Börsen” – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Jämställt – då får vi bättre kondition
Kondition hos vuxna varierar kraftigt mellan länder. Nu visar KI att det kan kopplas till socioekonomi och jämställdhet. En ny studie från Karolinska institutet har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Sport and Health Science". Studien har titeln “Human Development and Gender Inequality Are Associated with Cardiorespiratory Fitness: A Global Systematic Review of …
Att bli skuldfri är inte alltid bäst – här är varför
Den som jobbat ett helt liv borde väl vara skuldfri när pensionsdagen kommer? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Svenskarnas skulder växer och har gjort så i flera år. Idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen.? Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån uppgår de svenska hushållens totala lån till knappt 5 000 miljarder …
Rätt avgift? Så mycket ska dina fonder kosta
Avgifter för olika fonder kan variera stort, konstaterar Finansinspektionen. Nu publicerar man medianavgifterna. Betalar du för mycket? Kostnader för sparandet är inte alltid lätta att förstå och få grepp om, menar Finansinspektionen. Man pekar på att avgifter för olika fonder kan variera stort och att det därför är viktigt som fondsparare att vara prismedveten. Samtidigt …
Dags att namnskydda Sparkontot – stoppa dåliga kopior
DEBATT En falukorv får inte kallas en falukorv om den inte innehåller en viss procentsats kött. Samma procent-princip borde införas för ett sparkonto och räntan där. Det skriver Dagens PS ekonomireporter David Ingnäs apropå SR Ekots rapportering om att flera storbankers sparkonton nu har nollränta. Läs även: Hög sparränta? Det här bör du veta innan …