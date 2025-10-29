Det har pratats om det i åratal. Men nu är det inte längre bara en trend – det är ett faktum. Sverige har blivit ett kontantlöst samhälle.
Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst
Ja, åtminstone om man ska tro rapporten “Sverige Betalar” från kommunikationsföretaget Insight Intelligence, där man har undersökt svenskarnas betalvanor över tretton år.
Rapporten visar att andelen svenskar som föredrar kontanter har rasat i alla betalsituationer. I stället har mobila betalningar tagit över. Därtill litar vi nu mer på betalappar än på kontanter.
“Allt fler betalsituationer som exempelvis parkering, butiksköp och restaurangbesök tillåter inte betalning med kontanter, så det faktum att färre föredrar kontanter är inte så konstigt, men utvecklingen har gått snabbt”, säger Lukas Berg, vd på Insight Intelligence, i ett pressmeddelande.
Ett nytt betalningslandskap
Enligt riksdagens och Riksbankens definition krävs det inte att kontanter helt försvinner för att ett samhälle ska kallas kontantlöst. Det räcker att de används så sällan att de i praktiken slutat fungera som betalningsmedel.
Med den definitionen är Sverige där nu, hävdar man i rapporten.
“Det finns olika definitioner av ett kontantlöst samhälle, men om man går efter Riksbankens definition som också riksdagen har anammat så tycker jag att det tydligt kan motiveras i vår rapport”, säger Berg till Dagens Nyheter.
Riksbanken håller inte med
Alla är förvisso inte överens.
Enligt Elin Ritola, enhetschef på avdelningen för betalningar på Riksbanken, är Sverige inte alls kontantlöst.
“När vi tittar på resultat från våra enkäter ser vi att såväl hushåll som företag betalar med respektive tar emot kontanter”, säger hon till DN.
Hon pekar på att 85 procent av småföretagen inom detaljhandeln som säljer livsnödvändiga varor fortfarande accepterar kontanter, och att hälften av hushållen har använt kontanter den senaste månaden.
Dessutom menar hon att det krävs fler insatser för att värna kontanternas roll i samhället.
“Trenden har varit tydlig under en längre tid och vi tycker att det är viktigt och brådskande att värna det som finns kvar. Det är viktigt både för att alla ska kunna betala och av beredskapsskäl. Vi tycker att fler aktiva politiska beslut behövs för att skydda kontantinfrastrukturen”, säger Ritola.
Vill införa kontantplikt
Faktum är att Riksbanken vill att kontanterna ska skyddas i lag.
Efter den statliga Kontantutredningen ställer sig Riksbanken bakom förslaget om kontantplikt för försäljning av livsnödvändiga varor som mat, medicin och vårdtjänster.
Tanken är att det ska bli obligatoriskt att ta emot kontanter i dessa verksamheter, för att inte stänga ute människor som inte kan eller vill betala digitalt.
Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Kronoberg innebär den minskande kontantanvändningen att en växande grupp människor nu står utanför samhället.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
”Människor ska alltid kunna betala för livsmedel, vård och mediciner både digitalt och med kontanter”, sa riksbankschef Erik Thedéen tidigare i år.
Riksbanken vill dessutom att bankernas ansvar för kontanthantering ska skärpas. I dag finns ingen lag som tvingar banker att ta emot kontanter från privatpersoner, något Thedéen vill ändra på:
”Bankerna bör ta ett större ansvar för såväl sina företagskunder som privata kunders kontanter”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
