Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst 

Ja, åtminstone om man ska tro rapporten “Sverige Betalar” från kommunikationsföretaget Insight Intelligence, där man har undersökt svenskarnas betalvanor över tretton år.

Rapporten visar att andelen svenskar som föredrar kontanter har rasat i alla betalsituationer. I stället har mobila betalningar tagit över. Därtill litar vi nu mer på betalappar än på kontanter.

“Allt fler betalsituationer som exempelvis parkering, butiksköp och restaurangbesök tillåter inte betalning med kontanter, så det faktum att färre föredrar kontanter är inte så konstigt, men utvecklingen har gått snabbt”, säger Lukas Berg, vd på Insight Intelligence, i ett pressmeddelande.

Ett nytt betalningslandskap

Enligt riksdagens och Riksbankens definition krävs det inte att kontanter helt försvinner för att ett samhälle ska kallas kontantlöst. Det räcker att de används så sällan att de i praktiken slutat fungera som betalningsmedel.

Med den definitionen är Sverige där nu, hävdar man i rapporten.

“Det finns olika definitioner av ett kontantlöst samhälle, men om man går efter Riksbankens definition som också riksdagen har anammat så tycker jag att det tydligt kan motiveras i vår rapport”, säger Berg till Dagens Nyheter.