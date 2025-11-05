Dagens PS
Skippa storbanken – här får du högst sparränta just nu 

Sparränta
Tre av fyra storbanker marknadsför sparkonton som inte ger någon avkastning överhuvudtaget
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Efter Riksbankens besked om sänkta styrräntor har bolåneräntorna börjat krypa nedåt. Samtidigt sticker sparräntorna iväg uppåt.

När Sveriges Radio granskade storbankernas utbud upptäckte man att tre av fyra storbanker erbjuder produkter som de kallar sparkonton, detta trots att kundernas pengar inte växer ett öre.

“Kallar man ett konto för sparkonto så måste det möta en grundläggande förväntan på att pengarna faktiskt växer”, kommenterade Dagens PS börsreporter David Ingnäs.

Dessa nollräntekonton är en ren förlustaffär för kunderna.

Sparräntor på upp till tre procent

Men bortom storbankernas nollräntekonton ser läget annorlunda ut.

Hos flera mindre banker erbjuds nu uppemot 3 procent i ränta på sparkonton med ett års bindningstid. Det är mer än den genomsnittliga bolåneräntan, som ligger på cirka 2,7 procent och väntas sjunka ytterligare framöver.

Det gör sparkontot till ett ovanligt attraktivt alternativ för den som vill ha riskfri avkastning. Särskilt eftersom inflationen enligt KPI ligger strax under en procent, vilket innebär att pengarna faktiskt växer i reala termer.

“Budskapet till alla är att inte sitta med rörliga räntor hos storbankerna, för då förlorar pengarna i värde”, säger Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer, till Dagens Nyheter

De bästa räntorna just nu

För den som vill hitta de högsta räntorna gäller det alltså att lämna storbankerna. 

Bland de aktörer som erbjuder mest när det gäller fast ränta och 12 månaders bindningstid märks Hoist Spar (3,00 procent), Brocc (2,90 procent) och Plus 1 (2,80 procent) – samtliga med statlig insättningsgaranti.

Zaver – marknadens högsta flexibla ränta 

Vill man ha rörlig ränta och fria uttag är Zaver ett bra alternativ. De lanserade nyligen sparkontot Zaver Flex med en ränta på 2,6 procent – marknadens högsta för flexibla sparkonton utan uttagsbegränsningar.

Sedan lanseringen för några veckor sedan har bolaget dragit in 200 miljoner kronor i inlånat kapital, helt utan extern marknadsföring.

 ”Om inlåningen utvecklas i samma takt estimerar vi att nå en miljard kronor i inlånat kapital redan vid årsskiftet”, säger vd Amir Marandi till Dagens Industri

”Zaver har fortfarande marknadens högsta ränta för helt rörliga sparkonton med fria uttag. Närmast efter kommer Lea Bank som erbjuder samma ränta – dock har de 31 dagars utbetalningstid”, säger Christina Sahlberg. 

Även Brixo (2,55 %), Coeli (2,50 %) och Mangold Fondkommission (2,5 %) erbjuder hög, rörlig ränta. 

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

