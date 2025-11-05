Skippa storbanken – här får du högst sparränta just nu 

När Sveriges Radio granskade storbankernas utbud upptäckte man att tre av fyra storbanker erbjuder produkter som de kallar sparkonton, detta trots att kundernas pengar inte växer ett öre.

“Kallar man ett konto för sparkonto så måste det möta en grundläggande förväntan på att pengarna faktiskt växer”, kommenterade Dagens PS börsreporter David Ingnäs.

Dessa nollräntekonton är en ren förlustaffär för kunderna.

Sparräntor på upp till tre procent

Men bortom storbankernas nollräntekonton ser läget annorlunda ut.

Hos flera mindre banker erbjuds nu uppemot 3 procent i ränta på sparkonton med ett års bindningstid. Det är mer än den genomsnittliga bolåneräntan, som ligger på cirka 2,7 procent och väntas sjunka ytterligare framöver.

Det gör sparkontot till ett ovanligt attraktivt alternativ för den som vill ha riskfri avkastning. Särskilt eftersom inflationen enligt KPI ligger strax under en procent, vilket innebär att pengarna faktiskt växer i reala termer.

“Budskapet till alla är att inte sitta med rörliga räntor hos storbankerna, för då förlorar pengarna i värde”, säger Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer, till Dagens Nyheter.