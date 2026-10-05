Skattjakt lönar sig i Norge men omgärdas av byråkrati i Sverige

Samtidigt påminner det om hur svår situationen är för samma typ av skattjägare i Sverige där lagar och regler sätter stopp.

Vikingatidens största skatt på norsk mark

Det var i april som två privatpersoner, Vegard Sørlie och Rune Sætre, gjorde sitt livs fynd. De snubblade över den största myntskatten från vikingtiden i Norge efter markägaren gett sitt tillstånd till skattjakten.

Arkeologer och experter på Kulturhistorisk museum i Oslo arbetar nu febrilt med att registrera alla delar av den gigantiska samlingen, uppger Forskning.no. Arkeologen May-Tove Smiseth konstaterar att det totala antalet troligen landar kring 5200 exemplar, men hon utesluter inte att det kan bli fler än 6000 mynt innan det är klart.

Mynt från Tyskland och från slutet av 800-talet och fram till början av 900-talet har grävts fram, även fyra norska mynt från Harald Hardråd i slutet av vikingtiden omkring år 1046 till 1047, uppger NRK.

Forskare har till och med hittat fornsvenska och nordiska namn på de engelska mynten. Det antyder att skandinaviska vikinger kan ha varit direkt delaktiga i mynttillverkningen utomlands.