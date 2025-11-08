Letade mask – fann 20 000 silvermynt

Det är inte varje dag man har turen att snubbla över lite guld, eller silver för den delen.

Men en fiskare utanför Stockholm fick precis den upplevelsen när han gick ut för att gräva efter mask. Under marken väntade en koppargryta fylld med silver från 1100-talet.

Ett oväntat fynd i Stockholm

Som vi tidigare sett i liknande fynd, som den 2000 år gamla silverskatten i Italien, händer det att historien bokstavligen ligger begravd under våra fötter. Då och då snubblar någon över gömda rikedomar som aldrig hann hämtas tillbaka, precis som i det här fallet.

Det som började som en jakt på mask slutade med ett av de största silverfynden från tidig medeltid som har hittats i Sverige. Fiskaren stötte på en rostig koppargryta när han grävde i jorden, och i den låg upp till 20 000 silvermynt, många präglade med det latinska namnet KANUTUS.

Enligt Earth.com vägde skatten omkring sex kilo och tros ha legat gömd i mer än 800 år.

”Detta är troligen en av de största silverskatter från tidig medeltid som har hittats i Sverige”, säger Sofia Andersson, antikvarie vid Länsstyrelsen i Stockholm, som leder arbetet med fyndet.

Mynten bedöms komma från 1100-talet, en tid präglad av maktkamper och politisk oro i Sverige. Arkeologer tror att skatten gömdes undan i hast för att skyddas, men att den aldrig hämtades tillbaka.