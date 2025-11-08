Dagens PS
Letade mask – fann 20 000 silvermynt

Några av silvermynten som hittades.
Några av silvermynten som hittades. (Foto: Länsstyrelsen Stockholm)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

En man gick ut för att göra något så vardagligt som att gräva i jorden, men snubblade över en silverskatt som legat dold i århundraden.

Det är inte varje dag man har turen att snubbla över lite guld, eller silver för den delen.

Men en fiskare utanför Stockholm fick precis den upplevelsen när han gick ut för att gräva efter mask. Under marken väntade en koppargryta fylld med silver från 1100-talet.

Ett oväntat fynd i Stockholm

Som vi tidigare sett i liknande fynd, som den 2000 år gamla silverskatten i Italien, händer det att historien bokstavligen ligger begravd under våra fötter. Då och då snubblar någon över gömda rikedomar som aldrig hann hämtas tillbaka, precis som i det här fallet.

Det som började som en jakt på mask slutade med ett av de största silverfynden från tidig medeltid som har hittats i Sverige. Fiskaren stötte på en rostig koppargryta när han grävde i jorden, och i den låg upp till 20 000 silvermynt, många präglade med det latinska namnet KANUTUS.

Enligt Earth.com vägde skatten omkring sex kilo och tros ha legat gömd i mer än 800 år.

”Detta är troligen en av de största silverskatter från tidig medeltid som har hittats i Sverige”, säger Sofia Andersson, antikvarie vid Länsstyrelsen i Stockholm, som leder arbetet med fyndet.

Mynten bedöms komma från 1100-talet, en tid präglad av maktkamper och politisk oro i Sverige. Arkeologer tror att skatten gömdes undan i hast för att skyddas, men att den aldrig hämtades tillbaka.

Silvermynt från kung Knuts tid

De flesta mynten är ovanligt välbevarade trots sina århundraden i marken. De tunna, ojämna plåtarna och prickade kanterna är typiska för den tidens myntning. Flera bär bilden av en krönt kung och texten KANUTUS, vilket tros syfta på kung Knut Eriksson, som regerade i slutet av 1100-talet.

Under denna tid användes mynt som ett verktyg för makt och kontroll. Kungar och kyrkliga ledare lät slå egna serier för att befästa sin ställning och styra värdet på silver.

Några av mynten visar till och med en biskop med kräkla, ett tecken på kyrkans inflytande över myntningen.

Ett motiv tros föreställa en kyrkfasad, vilket stärker teorin att både kyrkan och kronan delade makten över mynten i 1100-talets Sverige.

Vem som gömde dem – ett mysterium

Den som hittar ett fornfynd är enligt kulturmiljölagen skyldig att snarast anmäla det till polis eller länsstyrelse. Staten har sedan rätt att lösa in föremålen och kan betala ersättning till upphittaren när experter har bedömt fyndets värde och historiska betydelse.

Arkeologerna arbetar nu med att undersöka och dokumentera fyndet i detalj. För att skydda platsen avvaktar Länsstyrelsen med att ange den exakta positionen tills utgrävningarna är avslutade.

Vem som en gång grävde ner silverskatten är fortfarande ett mysterium. Kanske var det en rik bonde som ville rädda sina besparingar, eller en handelsman på flykt undan oroligheter.

Oavsett vem som gömde skatten väcks nu historien till liv tack vare en fiskare som bara skulle ut och leta mask.

fyndHistoriaSilverSverige
