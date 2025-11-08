En man gick ut för att göra något så vardagligt som att gräva i jorden, men snubblade över en silverskatt som legat dold i århundraden.
Letade mask – fann 20 000 silvermynt
Mest läst i kategorin
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis om äger …
Liten entusiasm bland investerare efter avtal om bantningspiller
Novo Nordisks avtal med USA om sitt viktminskningsläkemedel fick blandade reaktioner bland analytikerna. Från ”sälj” till ”köp”. Det blev inget jättebra mottagande för nyheten om att danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk ingått ett avtal med USA om kraftigt sänkta priser på sitt viktminskningsmedel. Ett avtal som USA också har ingått med danskarna konkurrent Eli Lilly. Läs …
USA ger Ungern undantag från ryska sanktioner – EU varnar
Donald Trump har beviljat Ungern ett års undantag från USA:s sanktioner mot rysk olja och gas. Beslutet väcker oro inom EU och ifrågasätter unionens enighet kring energipolitiken och stödet till Ukraina. USA har infört sanktioner mot ryska energibolag som Lukoil och Rosneft för att pressa Moskva ekonomiskt, vilket Dagens PS tidigare skrivit om. Men i …
Miljarder i gömt guld – nu vill Vietnam ha tillbaka sina skatter
När guldpriserna rusar vill Vietnams centralbank ta tillbaka kontrollen över marknaden. Miljarder i privat guld ligger undanstoppat i hushållen och nu hoppas regeringen få det i cirkulation för att stärka valutan. I Vietnam är guld mer än en investering, det är en kulturell och ekonomisk trygghet. I ett land där inflation och valutafall ofta skakat …
Flygkaos – tusentals avgångar ställs in efter regeringsstoppet
Den amerikanska regeringsnedstängningen får nu konkreta följder. Flygmyndigheten FAA beordrar landets största flygplatser att minska trafiken med inställda avgångar till följd. Orsaken är personalbrist och växande säkerhetsrisker. Federal Aviation Administration, FAA, meddelar att omkring 13 000 flygtrafikkontrollanter och 50 000 säkerhetskontrollanter tvingas arbeta utan lön under nedstängningen, vilket lett till omfattande sjukfrånvaro och ökad belastning …
Det är inte varje dag man har turen att snubbla över lite guld, eller silver för den delen.
Men en fiskare utanför Stockholm fick precis den upplevelsen när han gick ut för att gräva efter mask. Under marken väntade en koppargryta fylld med silver från 1100-talet.
Missa inte: Turist hittade diamant i leran – får behålla den. Dagens PS
Ett oväntat fynd i Stockholm
Som vi tidigare sett i liknande fynd, som den 2000 år gamla silverskatten i Italien, händer det att historien bokstavligen ligger begravd under våra fötter. Då och då snubblar någon över gömda rikedomar som aldrig hann hämtas tillbaka, precis som i det här fallet.
Det som började som en jakt på mask slutade med ett av de största silverfynden från tidig medeltid som har hittats i Sverige. Fiskaren stötte på en rostig koppargryta när han grävde i jorden, och i den låg upp till 20 000 silvermynt, många präglade med det latinska namnet KANUTUS.
Enligt Earth.com vägde skatten omkring sex kilo och tros ha legat gömd i mer än 800 år.
”Detta är troligen en av de största silverskatter från tidig medeltid som har hittats i Sverige”, säger Sofia Andersson, antikvarie vid Länsstyrelsen i Stockholm, som leder arbetet med fyndet.
Mynten bedöms komma från 1100-talet, en tid präglad av maktkamper och politisk oro i Sverige. Arkeologer tror att skatten gömdes undan i hast för att skyddas, men att den aldrig hämtades tillbaka.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Silvermynt från kung Knuts tid
De flesta mynten är ovanligt välbevarade trots sina århundraden i marken. De tunna, ojämna plåtarna och prickade kanterna är typiska för den tidens myntning. Flera bär bilden av en krönt kung och texten KANUTUS, vilket tros syfta på kung Knut Eriksson, som regerade i slutet av 1100-talet.
Under denna tid användes mynt som ett verktyg för makt och kontroll. Kungar och kyrkliga ledare lät slå egna serier för att befästa sin ställning och styra värdet på silver.
Några av mynten visar till och med en biskop med kräkla, ett tecken på kyrkans inflytande över myntningen.
Ett motiv tros föreställa en kyrkfasad, vilket stärker teorin att både kyrkan och kronan delade makten över mynten i 1100-talets Sverige.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Vem som gömde dem – ett mysterium
Den som hittar ett fornfynd är enligt kulturmiljölagen skyldig att snarast anmäla det till polis eller länsstyrelse. Staten har sedan rätt att lösa in föremålen och kan betala ersättning till upphittaren när experter har bedömt fyndets värde och historiska betydelse.
Arkeologerna arbetar nu med att undersöka och dokumentera fyndet i detalj. För att skydda platsen avvaktar Länsstyrelsen med att ange den exakta positionen tills utgrävningarna är avslutade.
Vem som en gång grävde ner silverskatten är fortfarande ett mysterium. Kanske var det en rik bonde som ville rädda sina besparingar, eller en handelsman på flykt undan oroligheter.
Oavsett vem som gömde skatten väcks nu historien till liv tack vare en fiskare som bara skulle ut och leta mask.
Läs även: Amatör hittade guld från medeltiden: “Häpnadsväckande”. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Letade mask – fann 20 000 silvermynt
En man gick ut för att göra något så vardagligt som att gräva i jorden, men snubblade över en silverskatt som legat dold i århundraden. Det är inte varje dag man har turen att snubbla över lite guld, eller silver för den delen. Men en fiskare utanför Stockholm fick precis den upplevelsen när han gick …
Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år
Volvos nya initiativ ska locka fler svenskar till elbilar, och kan bana väg för en europeisk lansering. Volvo Cars tar ett oväntat steg för att stärka sin position på den snabbt växande elbilsmarknaden. I ett nytt samarbete med det statliga energibolaget Vattenfall erbjuder tillverkaren svenska kunder ett års gratis hemmaladdning vid köp eller leasing av …
AI drar in körkort – och tar över revisionen
I veckans avsnitt av podcasten AI+ med Viggo Cavling och Katarina Gospic handlar det mesta om kontroll, kod och konsekvenser. Från AI-kameror i Australien till Kinas chipkrig, EU:s byråkrater och revisorer som blivit överflödiga. AI i Australien drar in körkort "Det känns som ett väldigt obehagligt samhälle där datorer börjar fatta juridiska beslut", säger Viggo …
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis om äger …
Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"
Fyra år utan tillväxt och en ekonomi på sparlåga. Nu pekar Ida Gabrielsson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, ut investeringar, höjda barnbidrag och ett nytt ekonomiskt ramverk som vägen ut. Det är genom fler jobb och starkare tillväxt som Sverige kan få fart på ekonomin igen, menar Ida Gabrielsson. Och för att lyckas krävs ett tydligt …