Skatteverket: Gör det här senast 8 november – slipp skattesmäll

Det handlar om så kallad jämkning, som gör att skatten på lönen eller pensionen justeras utifrån vad du faktiskt beräknas betala under året.

På så sätt kan du minska risken för en ovälkommen kvarskatt när det är dags att deklarera.

För att jämkningen ska gälla redan från januari 2027 måste ansökan vara inne senast den 8 november.

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Pensionärer riskerar kvarskatt

Skatteverket pekar särskilt ut nyblivna pensionärer. Dessa har nämligen en tendens att åka på kvarskatt, eftersom många får pension från flera håll och från flera pensionsbolag.

Varje utbetalare gör sina skatteavdrag utan att nödvändigtvis känna till hur mycket pensionären får från andra håll.

Huvudutbetalaren drar skatt enligt skattetabellen, medan övriga normalt drar 30 procent. När inkomsterna sedan räknas samman kan det visa sig att för lite skatt har betalats.

Detsamma gäller pensionärer som fortsätter att arbeta och får både lön och pension.

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”Olika faktorer påverkar vad just du ska betala i skatt. Det går att ta med alla sorters inkomster och avdrag i en jämkningsansökan, men framför allt är jämkning det bästa sättet att undvika att för lite skatt dras på dina löne- och pensionsutbetalningar”, förklarar Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

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