Brukar du åka på kvarskatt? Då finns det anledning att se över hur mycket skatt du betalar. Den uppmaningen kommer från Skatteverket.
Skatteverket: Gör det här senast 8 november – slipp skattesmäll
Varje år får ett gäng svenskar – hundratusentals, faktiskt – besked om att de betalat för lite skatt. Nu uppmanar Skatteverket fler att se över sina skatteavdrag inför 2027.
Det handlar om så kallad jämkning, som gör att skatten på lönen eller pensionen justeras utifrån vad du faktiskt beräknas betala under året.
På så sätt kan du minska risken för en ovälkommen kvarskatt när det är dags att deklarera.
För att jämkningen ska gälla redan från januari 2027 måste ansökan vara inne senast den 8 november.
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Pensionärer riskerar kvarskatt
Skatteverket pekar särskilt ut nyblivna pensionärer. Dessa har nämligen en tendens att åka på kvarskatt, eftersom många får pension från flera håll och från flera pensionsbolag.
Varje utbetalare gör sina skatteavdrag utan att nödvändigtvis känna till hur mycket pensionären får från andra håll.
Huvudutbetalaren drar skatt enligt skattetabellen, medan övriga normalt drar 30 procent. När inkomsterna sedan räknas samman kan det visa sig att för lite skatt har betalats.
Detsamma gäller pensionärer som fortsätter att arbeta och får både lön och pension.
”Olika faktorer påverkar vad just du ska betala i skatt. Det går att ta med alla sorters inkomster och avdrag i en jämkningsansökan, men framför allt är jämkning det bästa sättet att undvika att för lite skatt dras på dina löne- och pensionsutbetalningar”, förklarar Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.
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Flera jobb kan ge samma problem
Personer med flera arbetsgivare kan även de behöva jämka.
Enligt Skatteverket kan skatteavdragen bli för låga när lönen kommer från flera håll. Har du fonder, ett investeringssparkonto eller en fastighet kan det också finnas skatt som inte täcks av de vanliga skatteavdragen från lönen.
Jämkning är dock inte bara aktuellt för svenskar som brukar få kvarskatt.
Har du exempelvis stora avdragsgilla ränteutgifter kan det i stället handla om att få mer pengar kvar varje månad.
Genom att jämka kan skatteavdraget sänkas redan under året. Du behöver då inte vänta till deklarationen året därpå för att få tillbaka pengarna.
Så gör du
Ansökan görs via Skatteverkets e-tjänst eller på blanketten SKV 4302.
Där fyller du i hur stora inkomster och avdrag du räknar med under 2027. Utifrån uppgifterna beslutar Skatteverket hur mycket skatt din huvudutbetalare ska dra.
Brukar du få kvarskatt kan du också be din arbetsgivare eller pensionsutbetalare att dra mer skatt. Då behövs inget beslut om jämkning.
Sista ansökningsdag för att jämkningen ska gälla från januari 2027 är den 8 november 2026.
Det går att ansöka senare, men då gäller ändringen inte från årets början.
Har du en digital brevlåda får du normalt beslutet i mitten av december. Annars skickas det med post i början av januari.
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