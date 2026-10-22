Föräldrarna gav bort pengarna – nu kräver staten tillbaka dem

Ny dom begränsar återkraven

En dom från Tysklands högsta domstol för civilrättsliga mål, Bundesgerichtshof, sätter nu gränser för hur länge myndigheterna får vänta med sina krav.

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När det gäller pengar och värdepapper gäller normalt en treårig preskriptionstid från det att givaren inte längre kan försörja sig. För fastigheter gäller andra regler.

Barnen kan inte heller räkna med att slippa betala genom att använda pengarna.

”Den som exempelvis köper en bil för pengarna från gåvan har fortfarande kvar värdet, bara i en annan form”, förklarar Markus Sikora, ordförande för den tyska notariekammaren.

Har myndigheterna redan meddelat att de tänker kräva tillbaka gåvan kan barnet behöva betala ur egen ficka.

Även barn som tjänar över 100 000 euro brutto per år kan bli skyldiga att bidra till föräldrarnas vårdkostnader, oavsett tidigare gåvor.

I Sverige gäller andra regler

Så hur ser det ut i Sverige? Kan även svenska barn tvingas betala för sina föräldrars äldreomsorg?

Nej, här ser reglerna annorlunda ut. Den ömsesidiga underhållsskyldigheten mellan föräldrar och vuxna barn avskaffades redan 1978.

Svenska kommuner kan alltså inte kräva betalning från barnen på samma sätt som i Tyskland.

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Äldreboendet kostar förstås pengar även här. Den äldre betalar själv för bland annat omsorg, hyra och mat. Omsorgsavgiften omfattas dock av ett lagstadgat högkostnadsskydd.

Hur mycket den äldre får betala beror bland annat på inkomsten och vilken kommun man bor i.

I en kartläggning från 2025 konstaterade Socialstyrelsen att maten på äldreboenden kostade mellan 2 490 och 6 555 kronor i månaden.

I vissa kommuner ingår även sängkläder och internet i avgiften. På andra håll får de äldre betala extra.

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