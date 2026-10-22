Pengarna kan ha varit en gåva för flera år sedan. Men när föräldrarna inte längre har råd med äldreboendet kan barnen tvingas betala tillbaka. I Tyskland kan myndigheterna kräva tillbaka gamla gåvor. I Sverige gäller andra regler.
Föräldrarna gav bort pengarna – nu kräver staten tillbaka dem
Det kvittar om pengarna redan är spenderade.
I Tyskland kan socialmyndigheterna ändå kräva tillbaka pengar som föräldrar tidigare gett bort, om de senare inte har råd med äldreomsorgen. Det rapporterar affärstidningen Handelsblatt.
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Äldreboendet kostar tusentals euro
I juli 2026 låg den genomsnittliga egenavgiften för ett tyskt äldreboende på 3 364 euro i månaden under det första året.
Det är dyrt, och för många äldre räcker pensionen och besparingarna inte till. Myndigheterna får då gå in och hjälpa till med betalningen, men kan också undersöka om föräldrarna tidigare har gett bort tillgångar.
Enligt tysk lag kan gåvor från de senaste tio åren under vissa förutsättningar krävas tillbaka om givaren senare inte kan försörja sig.
”Under vissa omständigheter måste hela gåvan lämnas tillbaka eller dess värde minskas genom att betala det belopp som behövs för givarens försörjning”, förklarar arvsrättsjuristen Anton Steiner, hos Handelsblatt.
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Ny dom begränsar återkraven
En dom från Tysklands högsta domstol för civilrättsliga mål, Bundesgerichtshof, sätter nu gränser för hur länge myndigheterna får vänta med sina krav.
När det gäller pengar och värdepapper gäller normalt en treårig preskriptionstid från det att givaren inte längre kan försörja sig. För fastigheter gäller andra regler.
Barnen kan inte heller räkna med att slippa betala genom att använda pengarna.
”Den som exempelvis köper en bil för pengarna från gåvan har fortfarande kvar värdet, bara i en annan form”, förklarar Markus Sikora, ordförande för den tyska notariekammaren.
Har myndigheterna redan meddelat att de tänker kräva tillbaka gåvan kan barnet behöva betala ur egen ficka.
Även barn som tjänar över 100 000 euro brutto per år kan bli skyldiga att bidra till föräldrarnas vårdkostnader, oavsett tidigare gåvor.
I Sverige gäller andra regler
Så hur ser det ut i Sverige? Kan även svenska barn tvingas betala för sina föräldrars äldreomsorg?
Nej, här ser reglerna annorlunda ut. Den ömsesidiga underhållsskyldigheten mellan föräldrar och vuxna barn avskaffades redan 1978.
Svenska kommuner kan alltså inte kräva betalning från barnen på samma sätt som i Tyskland.
Äldreboendet kostar förstås pengar även här. Den äldre betalar själv för bland annat omsorg, hyra och mat. Omsorgsavgiften omfattas dock av ett lagstadgat högkostnadsskydd.
Hur mycket den äldre får betala beror bland annat på inkomsten och vilken kommun man bor i.
I en kartläggning från 2025 konstaterade Socialstyrelsen att maten på äldreboenden kostade mellan 2 490 och 6 555 kronor i månaden.
I vissa kommuner ingår även sängkläder och internet i avgiften. På andra håll får de äldre betala extra.