Har du kvarskatt att betala? Då kan det vara bråttom. För de flesta som fick sitt slutskattebesked i juni ska pengarna finnas på skattekontot i dag, måndag den 14 september. Att låta skulden ligga kan bli dyrt.
Glöm inte betalningen i dag – tusentals svenskar missar den varje år
Kvarskatten ska vara bokförd på skattekontot senast på förfallodagen. Vilket datum som gäller för just dig står i ditt besked om slutlig skatt, skriver Skatteverket.
När myndigheten gick ut med sin påminnelse i augusti hade 712 000 personer som fått slutskattebesked i juni ännu inte betalat. Tillsammans hade de 16 miljarder kronor kvar att betala in.
”Många väntar in i det sista med kvarskatten. Problemet är att en missad betalning snabbt kan bli dyrare än själva skulden man redan hade räknat med. Ränta, krav och Kronofogdens avgifter är onödiga kostnader som går att undvika genom att agera i dag”, säger Marcus Sätherström på Plus1.
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Så kan du betala i dag
Är du sent ute är Swish det snabbaste alternativet. En Swishbetalning bokförs samma dag, även om det kan dröja upp till tre bankdagar innan den syns på skattekontot.
”Viktigt att tänka på är att du som max kan Swisha 40 000 kronor till ditt skattekonto per dag, så om du har kvarskatt på mer än det beloppet riskerar du att bli sen med betalningen”, förklarar Sätherström
På Skatteverkets sida om kvarskatt kan du logga in och se saldot på ditt skattekonto.
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Tusentals skulder går vidare
Och vad händer om du missar? Enligt Kronofogden får myndigheten varje år in tusentals personers obetalda kvarskatt.
Först skickar Skatteverket en betalningsuppmaning om underskottet på skattekontot är minst 100 kronor. Är underskottet större än 2 000 kronor skickas ett betalningskrav. Om du har fått ett krav och fortfarande har ett underskott på minst 2 000 kronor vid nästa avstämning, lämnas skulden vidare till Kronofogden.
Då tillkommer en avgift på 600 kronor, och du kan få en betalningsanmärkning. Efter förfallodagen kan du också behöva betala hög kostnadsränta.
Många som berörs är pensionärer. Drygt 200 000 personer med pension fick i juni besked om kvarskatt. En vanlig förklaring är att pensionen kommer från flera utbetalare. För den som vill slippa samma överraskning nästa år går det att be en utbetalare dra mer skatt eller ansöka om jämkning.
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