Glöm inte betalningen i dag – tusentals svenskar missar den varje år

När myndigheten gick ut med sin påminnelse i augusti hade 712 000 personer som fått slutskattebesked i juni ännu inte betalat. Tillsammans hade de 16 miljarder kronor kvar att betala in.

”Många väntar in i det sista med kvarskatten. Problemet är att en missad betalning snabbt kan bli dyrare än själva skulden man redan hade räknat med. Ränta, krav och Kronofogdens avgifter är onödiga kostnader som går att undvika genom att agera i dag”, säger Marcus Sätherström på Plus1.

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Så kan du betala i dag

Är du sent ute är Swish det snabbaste alternativet. En Swishbetalning bokförs samma dag, även om det kan dröja upp till tre bankdagar innan den syns på skattekontot.

”Viktigt att tänka på är att du som max kan Swisha 40 000 kronor till ditt skattekonto per dag, så om du har kvarskatt på mer än det beloppet riskerar du att bli sen med betalningen”, förklarar Sätherström

På Skatteverkets sida om kvarskatt kan du logga in och se saldot på ditt skattekonto.

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