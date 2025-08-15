Många svenskar som precis gått i pension riskerar att få en ovälkommen överraskning från Skatteverket – kvarskatt på tiotusentals kronor.
De riskerar skattesmäll i deklarationen
Många nya pensionärer drabbas av kvarskatt. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.
Problemet beror på att det ofta dras för lite skatt på pensionsutbetalningarna, berättar PRO:s pensionsexpert Joel Stade.
Dras för lite skatt – leder till smäll i deklarationen
Förklaringen ligger i hur skatten dras. Om hela den allmänna pensionen tas ut drar Pensionsmyndigheten skatt enligt den tabell som gäller för hemkommunen.
“Men tjänstepensionsbolagen är inte lika noggranna”, säger Joel Stade i en intervju med E55.
“De drar trettio procent i skatt som schablon. Det samma gäller om du inte tar ut hela din allmänna pension utan en del av den, då drar Pensionsmyndigheten trettio procent oavsett den verkliga skattesatsen i kommunen”, fortsätter Stade.
Två grupper drabbas hårt
Enligt Stade är det särskilt två grupper som riskerar en ”rejäl skattesmäll”: de som får en stor del av pensionen från tjänstepension eller privat pensionssparande, och de som bor i kommuner med hög skatt.
För dessa pensionärer kan deklarationen bli ett obehagligt besked.
”Pensionärer har ofta lägre inkomst och smalare marginaler än förvärvsarbetare och besked om rejäl kvarskatt blir en ovälkommen nyhet. Det är många som får stora problem att betala en restskatt på tiotusentals kronor”, säger han.
Sidoarbetsgivare bidrar till smällen
Reglerna innebär att endast den största utbetalaren drar skatt enligt tabell. Övriga räknas som sidoarbetsgivare och drar en fast procentsats.
“De utbetalare som betalar ut en mindre del av din inkomst kallas sidoarbetsgivare och de drar trettio procent i skatt. Det kan vara utbetalare av tjänstepension, privat pension eller arbetsgivare om du är jobbonär”, berättar Stade.
Mellanskillnaden kommer sedan som en dyr räkning vid deklarationen.
Läs också: Siffran i deklarationen som styr din pension.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
