De riskerar skattesmäll i deklarationen 

Många nya pensionärer drabbas av kvarskatt. Det har Dagens PS skrivit om tidigare.

Problemet beror på att det ofta dras för lite skatt på pensionsutbetalningarna, berättar PRO:s pensionsexpert Joel Stade.

Dras för lite skatt – leder till smäll i deklarationen

Förklaringen ligger i hur skatten dras. Om hela den allmänna pensionen tas ut drar Pensionsmyndigheten skatt enligt den tabell som gäller för hemkommunen.

“Men tjänstepensionsbolagen är inte lika noggranna”, säger Joel Stade i en intervju med E55.

“De drar trettio procent i skatt som schablon. Det samma gäller om du inte tar ut hela din allmänna pension utan en del av den, då drar Pensionsmyndigheten trettio procent oavsett den verkliga skattesatsen i kommunen”, fortsätter Stade.

Joel Stade är expert på PRO (Foto: PRO)

