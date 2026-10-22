Norska banker varnar för bedragare som lurar offren att köpa guld och ibland att lägga det ifrån sig på udda ställen, till exempel ute i naturen, där det kan hämtas senare.
Nya bedrägeriet: Lägg guld i skogen
Varningen är den senaste i Dagens PS bevakning av hur bedragare kommer åt guld. I april 2024 hade polisregionerna Syd, Öst och Väst fått omkring 300 anmälningar mot ett påstått uppköpsföretag som lämnade kvitton men inga pengar.
I Norge får offren höra att guldpriset ska stiga kraftigt. De köper guldet själva och tror att de lämnar över det till en riktig handlare som ska förvara det och sälja det när priset har gått upp. Bedragarna använder ofta namnen på kända norska guldhandlare och lägger ut falska annonser i sociala medier, skriver Nettavisen.
Gry Nergård, expert på bedrägeribekämpning på Finans Norge, säger till Nettavisen:
Det som händer är att man får folk att investera i äkta guld. Du köper guldet i en legitim butik i närheten, men sedan lämnar du över det till en bedragare eftersom du tror att det är en riktig handlare.
Bankerna har talat med flera drabbade kunder men anger inte hur många, skriver Finans Norge.
Guldet lämnas i diken och under buskar
I stället för att träffa en handlare på ett kontor eller i en butik lockas offren att gå med på udda överlämningar, ofta med förklaringen att något har kommit emellan ett planerat möte, enligt Nettavisen.
Nergård säger:
Man blir ofta övertalad att lägga guldet på ett konstigt ställe där mottagaren ska plocka upp det. Vi har sett att folk har lurats att lägga det ifrån sig ute i naturen, i ett dike eller under en buske.
De första fallen dök upp i våras och i somras, men under hösten har omfattningen exploderat, uppger Finans Norge. Just nu ska främst Lillestrøm, Drammen, Bergen och Oslo vara drabbade.
Offren är ofta äldre och ensamma med sparpengar eller pensionärer som vill dryga ut inkomsten. Ibland ingår guldbluffen i ett större kärleks- eller investeringsbedrägeri. Nergård fortsätter:
Det verkar som om bedragarna går till olika banker och olika platser i landet i tur och ordning, som en sorts turné.
Falska poliser hämtar guld i svenska hem
Den 19 oktober utgav sig en bedragare för att vara polis i Enskede, Stockholm. Han tog sedan en guldkedja och ett bankkort från en kvinna i 90-årsåldern, enligt händelsenotisen.
Karin Breding, problemområdesansvarig för kriminell ekonomi inom polisen, sade i fjol, enligt Dagens PS:
Bedragarna är skickliga, låter empatiska och står på sig, vilket gör det svårt att stå emot. Polisen eller säkerhetsföretag kommer aldrig hem till folk för att hämta guldsmycken eller värdesaker.
Polisen har tidigare uppmanat alla som blir uppringda av någon som påstår sig ringa från en myndighet eller bank att lägga på direkt. Om bedragarna redan är på väg hem ska man ringa 112.
Investeringsbedrägerier gav de största uppskattade brottsvinsterna i Sverige förra året. Cirka 1,6 miljarder kronor av totalt cirka 5,7 miljarder kronor kom från fullbordade bedrägerier som anmäldes, enligt polisen.
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