Nya bedrägeriet: Lägg guld i skogen

I Norge får offren höra att guldpriset ska stiga kraftigt. De köper guldet själva och tror att de lämnar över det till en riktig handlare som ska förvara det och sälja det när priset har gått upp. Bedragarna använder ofta namnen på kända norska guldhandlare och lägger ut falska annonser i sociala medier, skriver Nettavisen.

Gry Nergård, expert på bedrägeribekämpning på Finans Norge, säger till Nettavisen:

Det som händer är att man får folk att investera i äkta guld. Du köper guldet i en legitim butik i närheten, men sedan lämnar du över det till en bedragare eftersom du tror att det är en riktig handlare.

Bankerna har talat med flera drabbade kunder men anger inte hur många, skriver Finans Norge.

Guldet lämnas i diken och under buskar

I stället för att träffa en handlare på ett kontor eller i en butik lockas offren att gå med på udda överlämningar, ofta med förklaringen att något har kommit emellan ett planerat möte, enligt Nettavisen.

Nergård säger:

Man blir ofta övertalad att lägga guldet på ett konstigt ställe där mottagaren ska plocka upp det. Vi har sett att folk har lurats att lägga det ifrån sig ute i naturen, i ett dike eller under en buske.

De första fallen dök upp i våras och i somras, men under hösten har omfattningen exploderat, uppger Finans Norge. Just nu ska främst Lillestrøm, Drammen, Bergen och Oslo vara drabbade.

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Offren är ofta äldre och ensamma med sparpengar eller pensionärer som vill dryga ut inkomsten. Ibland ingår guldbluffen i ett större kärleks- eller investeringsbedrägeri. Nergård fortsätter: