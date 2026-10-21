Skatteverket varnar: Då kan jämkning orsaka skattesmäll

Deklarationsexperten Johan Schaumann på Skatteverket förklarar att ofullständiga uppgifter snabbt leder till felaktiga beräkningar som drabbar hushållen negativt.

Då kan du åka på kvarskatt

”Misstagen man kan göra är att man helt enkelt inte lämnar fullständiga uppgifter och av någon anledning får felaktig beräkning och det kan i sin tur slå åt båda hållen”, säger han i en intervju med Nyheter24.

Ett vanligt misstag rör ränteutgifter på lån. När privatpersoner uppskattar sina avdragsgilla räntor för det kommande året och anger för höga belopp dras för lite skatt månadsvis. Konsekvensen blir att den som trodde sig göra en ekonomisk vinst i stället åker på kvarskatt.

Skatteverket: Glöm inte detta

Problematiken stannar inte vid bolån och räntekostnader. Enligt Skatteverket missar många svenskar att inkludera andra skattepliktiga poster och fasta avgifter i sin ansökan. Det kan handla om den kommunala fastighetsavgiften som husägare själva måste bära ansvaret för att täcka.

”Den måste du ju själv betala och ska tas med i beräkningen”, säger Johan Schaumann i artikeln.

Även aktieaffärer och värdepappersförsäljningar utgör en riskfaktor. Vinster och förluster påverkar den slutliga skatten och därmed hur mycket skatt som faktiskt borde dras under året. Många saknar i grunden den nödvändiga överblicken över sin egen ekonomi vilket försvårar processen avsevärt.

Skydda dig mot tråkigheter

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För att undvika kvarskatt uppmanar Skatteverket till noggrannhet och kontroll. Det räcker inte med att enbart ange sin reguljära lön i handlingarna. Alla inkomster och avdrag som påverkar den slutliga skatten måste finnas med i beräkningen från början.

Myndigheten rekommenderar den som känner osäkerhet att använda digitala verktyg som Räkna ut din skatt för att få en korrekt bild av läget. Om ekonomin förändras under året måste en ny ansökan om jämkning skickas in omedelbart för att säkerställa att skatteavdraget blir korrekt.