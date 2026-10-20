Signerat med Bank-id – ändå kan du slippa betala

Vid telefonförsäljning måste du nämligen godkänna erbjudandet skriftligen efter att samtalet har avslutats. Det rapporterar Nyheter24 med hänvisning till Konsumentverket.

Signerar du med Bank-id medan säljaren fortfarande är kvar i luren är avtalet ogiltigt, när reglerna om skriftligt godkännande gäller. Då behöver du inte betala.

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Säljaren måste lägga på först

Regeln gäller när företaget ringer upp dig för att sälja något, eller har uppmanat dig att ringa. Ringer du själv på eget initiativ gäller inte samma krav på skriftligt godkännande.

Efter säljsamtalet kan du exempelvis acceptera erbjudandet genom sms, mejl eller Bank-id. Du ska få tid att fundera över erbjudandet innan du bestämmer dig.

Företaget får därför inte be dig att godkänna köpet skriftligen under samtalet. Det ska också kunna bevisa att du har accepterat erbjudandet efteråt.

Kravet på godkännande efter samtalet gäller alltså även om du själv tryckte på knappen och använde din egen säkerhetskod.

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