Har du skrivit under ett abonnemang med Bank-id och sedan fått en faktura du helst hade sluppit? Tidpunkten för underskriften kan avgöra om företaget har rätt att kräva dig på pengar.
Signerat med Bank-id – ändå kan du slippa betala
Att du har signerat med Bank-id kan förstås kännas som ett ganska definitivt avslut på en affär. Men vid telefonförsäljning kan säljaren ha haft för bråttom med att få din underskrift.
Vid telefonförsäljning måste du nämligen godkänna erbjudandet skriftligen efter att samtalet har avslutats. Det rapporterar Nyheter24 med hänvisning till Konsumentverket.
Signerar du med Bank-id medan säljaren fortfarande är kvar i luren är avtalet ogiltigt, när reglerna om skriftligt godkännande gäller. Då behöver du inte betala.
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Säljaren måste lägga på först
Regeln gäller när företaget ringer upp dig för att sälja något, eller har uppmanat dig att ringa. Ringer du själv på eget initiativ gäller inte samma krav på skriftligt godkännande.
Efter säljsamtalet kan du exempelvis acceptera erbjudandet genom sms, mejl eller Bank-id. Du ska få tid att fundera över erbjudandet innan du bestämmer dig.
Företaget får därför inte be dig att godkänna köpet skriftligen under samtalet. Det ska också kunna bevisa att du har accepterat erbjudandet efteråt.
Kravet på godkännande efter samtalet gäller alltså även om du själv tryckte på knappen och använde din egen säkerhetskod.
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Begär bevis för godkännandet
Har du fått en faktura trots att du signerade under säljsamtalet kan du bestrida betalningskravet skriftligen, exempelvis via mejl.
Konsumentverket anger att meddelandet ska innehålla fakturanummer, belopp och datum. Förklara att du invänder eftersom signeringen skedde under pågående samtal. Anser företaget att ett giltigt avtal finns kan du begära att det visar det.
Även Telekområdgivarnas uppföranderegler slår fast att operatören har bevisbördan för att ett giltigt avtal har ingåtts. Reglerna gäller operatörer som är anslutna till Telekområdgivarna och deras återförsäljare.
Kontrollera när du skrev under
I Bank-id:s användningshistorik kan du se tidigare underskrifter. Jämför tidpunkten för signeringen med samtalshistoriken i mobilen. Om du skrev under medan säljsamtalet pågick kan det ge stöd för din invändning mot fakturan.
Själva avtalstexten sparas däremot inte hos Bank-id, enligt företagets utfärdardeklaration. Begär därför avtalet och underlaget för ditt godkännande från företaget som kräver betalt.
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