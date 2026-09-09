Kvinna spårade korttjuven via bankappen

I Sverige lämnar tjuvarna plastkortet

Under 2025 anmäldes 232 862 bedrägeribrott i Sverige. Den typ som ökade mest var kortbedrägeri utan fysiskt kort, upp 8 867 brott eller 10 procent, medan kortbedrägeri med fysiskt kort var en av de två typer som minskade mest, med 3 025 brott eller 25 procent, enligt Brå.

Kortbedrägeri utan fysiskt kort innebär att någon kommit över kortuppgifterna, exempelvis genom skimning eller genom att fotografera kortets fram- och baksida. Kortet ligger kvar i plånboken hos den som äger det, men dragningar sker ändå.

Utvecklingen ser hittills i år ut att ha vänt. Första halvåret 2026 minskade den rottstypen med 7 075 anmälda brott, alltså 15 procent, enligt Brå.

Så mycket kan du bli skyldig att betala

Huvudregeln är att banken ska återställa kontot och att du inte blir betalningsskyldig. Från den finns tre undantag, som följer av betaltjänstlagen.

Konsumenternas förklarar det så här:

Om du råkar ut för obehöriga uttag så är huvudregeln att du inte blir betalningsskyldig. Bara om du varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd får du själv stå för något belopp. Är du konsument är du i de flesta fall bara betalningsskyldig upp till 12 000 kronor oavsett hur stort det obehöriga uttaget är. Det beror på en skyddsregel för konsumenter som finns i lagen. Bara om du anses ha varit särskilt klandervärd får du stå för hela beloppet.

Det finns dessutom särskilda bestämmelser vad gäller låsta bilar och hotellrum. Det anses i princip alltid vara grov oaktsamhet att lämna sitt kort i bilen eller på hotellrummet även om det är låst. Detsamma gäller arbetsplatser där andra kan ha tillgång till utrymmena.

ANNONS

ARN har i dessa fall ansett att kortinnehavaren varit grovt oaktsam som inte låst in sitt kort.

Läs även: SAS lanserar kreditkort, men guldstatusen kommer med en nedsida

Läs även: 12 miljoner bilköpare får 97,5 miljarder tillbaka från banken