Efter ett blekt 2025 har det vänt för många pensionssparare. En av de mest valda fonderna har stigit med närmare 35 procent sedan årsskiftet och ett 70-tal fonder har lyft med minst 20 procent.
300 000 svenskar kan jubla – fonden har rusat 35 procent
Swedbank Robur Technolgy har växt till Sveriges största fond näst efter AP-fonderna. Totalt förvaltar Swedbank Robur över 1 900 miljarder kronor fördelade på närmare 90 fonder.
Och nu har den som har valt fonden i premiepensionen anledning att dra på smilbanden.
Swedbank Robur Technolgy, som har drygt 300 000 sparare, steg med nästan 7 procent bara under augusti. Sedan årsskiftet är uppgången 34,8 procent, enligt en sammanställning från Dagens industri.
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Fler pensionsfonder rusar
Teknikfonden är långt ifrån ensam om uppgången. Av de 254 aktiefonder som går att välja på premiepensionens fondtorg har omkring 70 stigit med minst 20 procent under året.
En handfull har gått ännu starkare och rusat med mer än 40 procent. Bland vinnarna finns Black Rock World Energy, Fidelity Asian Special Situations och flera Asienfonder.
Även AP7 Aktiefond hade en stark augusti med en uppgång på omkring 6 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit med drygt 22 procent.
För AP7 Såfa, där 5,8 miljoner svenskar har sina premiepensionspengar, hade någon augustisiffra ännu inte presenterats. Eftersom fonden till stor del består av globala aktier bedömer DI att även den kan ha avkastat närmare 20 procent.
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Revansch efter svagt år
Utvecklingen är en rejäl revansch efter 2025, då pensionsfonderna i genomsnitt avkastade blygsamma 4,4 procent.
Men alla sparare har inte fått följa med på tåget. Flera smala fonder med inriktning mot fastigheter, småbolag, Kina eller Indien ligger fortfarande på minus.
För många av de hundratusentals spararna i årets fondvinnare har pensionsbeskedet däremot blivit betydligt trevligare att öppna.
Det här är premiepensionen
Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som placeras i fonder. Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till den. Du kan själv välja upp till fem fonder, men den som inte gör något val får pengarna placerade i statliga AP7 Såfa.
Premiepensionen utgör bara en mindre del av den totala pensionen. En fonduppgång på 35 procent innebär därför inte att hela din framtida pension har vuxit lika mycket.
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