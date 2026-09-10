300 000 svenskar kan jubla – fonden har rusat 35 procent

Och nu har den som har valt fonden i premiepensionen anledning att dra på smilbanden.

Swedbank Robur Technolgy, som har drygt 300 000 sparare, steg med nästan 7 procent bara under augusti. Sedan årsskiftet är uppgången 34,8 procent, enligt en sammanställning från Dagens industri.

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Fler pensionsfonder rusar

Teknikfonden är långt ifrån ensam om uppgången. Av de 254 aktiefonder som går att välja på premiepensionens fondtorg har omkring 70 stigit med minst 20 procent under året.

En handfull har gått ännu starkare och rusat med mer än 40 procent. Bland vinnarna finns Black Rock World Energy, Fidelity Asian Special Situations och flera Asienfonder.

Även AP7 Aktiefond hade en stark augusti med en uppgång på omkring 6 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit med drygt 22 procent.

För AP7 Såfa, där 5,8 miljoner svenskar har sina premiepensionspengar, hade någon augustisiffra ännu inte presenterats. Eftersom fonden till stor del består av globala aktier bedömer DI att även den kan ha avkastat närmare 20 procent.

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