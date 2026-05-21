För bolånetagare som står och väger mellan rörligt och bundet kommer SBAB nu med ett besked som kan göra valet enklare för den som främst bryr sig om lägre kostnader. Men det är ingen prognos skriven i sten.
SBAB pekar ut bästa räntevalet just nu: "Billigast"
Vid Riksbankens senaste räntebesked lämnade man styrräntan oförändrad på 1,75 procent.
Och samma beslut lär tas vid nästa besked i juni, tror SBAB i årets tredje nummer av Boräntenytt.
För att en höjning ska bli aktuell krävs enligt SBAB att inflationsutfallet för maj blir tydligt högre än väntat eller att inflationsförväntningarna tar fart uppåt.
”Vi kommer från ett betydligt mer gynnsamt underliggande inflationsläge i Sverige jämfört med i synnerhet USA men också Euroområdet. Det ger en bra grund att stå på om konflikten i Mellanöstern drar ut i tiden och drivmedelspriserna förblir höga under en längre tid”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Rörligt billigast i prognosen
För bolånetagare med beslutsångest ger SBAB:s nya prognos ett hyfsat tydligt besked: tremånadersräntan, den som kallas rörlig ränta, väntas ligga kvar på ungefär dagens nivå under resten av året.
”Med reservation för att den skakiga omvärldsbilden gör prognosen osäker, förefaller det vara billigast att välja rörlig ränta”, konstaterar Boije.
I juni räknar banken med att den rörliga bolåneräntan ligger på 2,7 procent. Det kan jämföras med 3,0 procent för ett års bindningstid, 3,2 procent för två år och 3,5 procent för fem år.
Även framåt ser den rörliga räntan billigare ut i prognosen. I januari 2027 väntas tremånadersräntan fortfarande ligga på 2,7 procent, medan bundna alternativ väntas gå upp ett par tiondelars procentenheter under året.
Billigt skydd mot oro
Det betyder förvisso inte att SBAB avfärdar bundna räntor. Tvärtom konstaterar banken att kostnaden för att skydda sig mot stigande räntor ser relativt låg ut.
”Kostnaden för att gardera sig mot risken för stigande räntor ser ut att vara relativt låg, i synnerhet för bindningstider på 1-3 år. Med tanke på den fortsatt skakiga omvärldssituationen bör man som bolånetagare ha beredskap för att räntorna i värsta fall kan stiga betydligt mer än både vår och andras nu aktuella prognoser”, avslutar Boije.
