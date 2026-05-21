SBAB pekar ut bästa räntevalet just nu: "Billigast"

För att en höjning ska bli aktuell krävs enligt SBAB att inflationsutfallet för maj blir tydligt högre än väntat eller att inflationsförväntningarna tar fart uppåt.

”Vi kommer från ett betydligt mer gynnsamt underliggande inflationsläge i Sverige jämfört med i synnerhet USA men också Euroområdet. Det ger en bra grund att stå på om konflikten i Mellanöstern drar ut i tiden och drivmedelspriserna förblir höga under en längre tid”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Läs även: Avanza om vanliga missen: Du går miste om 1 824 000 kronor. Dagens PS

Rörligt billigast i prognosen

För bolånetagare med beslutsångest ger SBAB:s nya prognos ett hyfsat tydligt besked: tremånadersräntan, den som kallas rörlig ränta, väntas ligga kvar på ungefär dagens nivå under resten av året.

”Med reservation för att den skakiga omvärldsbilden gör prognosen osäker, förefaller det vara billigast att välja rörlig ränta”, konstaterar Boije.

I juni räknar banken med att den rörliga bolåneräntan ligger på 2,7 procent. Det kan jämföras med 3,0 procent för ett års bindningstid, 3,2 procent för två år och 3,5 procent för fem år.

Även framåt ser den rörliga räntan billigare ut i prognosen. I januari 2027 väntas tremånadersräntan fortfarande ligga på 2,7 procent, medan bundna alternativ väntas gå upp ett par tiondelars procentenheter under året.

Missa inte: Kostnaden ökar kraftigt för bostadsrätter: Upp 11,5 procent. Dagens PS