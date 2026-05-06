Experterna fick fel igen: Inflationen rekordlåg i april

Så mycket bommade experterna

Facit blev som sagt från SCB 0,8 procent.

”I de preliminära beräkningarna kan vi se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5 procent från mars till april”, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

KPIF-XE (KPIF exklusive energi) sjönk från 1,1 procent i mars till 0,0 procent i april enligt preliminära siffor. Månadsförändringen för KPIF-XE från mars till april var -0,6 procent.

Den preliminära inflationstakten enligt KPI för april 2026 var -0,1 procent, alltså negativ, vilket var en nedgång från 0,5 procent i mars.

ANNONS

Svagt stöd för räntehöjning

Även i mars trodde experterna att inflationen skulle komma in högre än vad de gjorde.

Det betyder att de nu har haft fel två månader på raken.

I morgon sätter sig Erik Thedéen och övriga direktionen i Riksbanken för att besluta om den svenska räntan. De nya bottensiffrorna för inflationen lär knappast ge stöd för en höjd ränta som flera analytiker varit ute och varnat för.

Rubrik

”Utfallet var dock betydligt lägre än många prognoser”, säger Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA Banken i en snabbkommentar till Dagens PS.

”Det ger Riksbanken något större handlingsutrymme för att avvakta med en eventuell höjning av styrräntan. Framtiden är dock väldigt osäker, det är svårt att bedöma när effekten av de skenande drivmedelspriserna slår igenom fullt ut”.

Magnus Hjelmer, ICA Banken. (Foto: ICA Banken)

”Dagens KPI-siffra var svårbedömd på förhand. Den sänkta matmomsen väntades dämpa inflationen, samtidigt som oroligheter i omvärlden och ökade drivmedelspriser kunde verka åt andra hållet”, avslutar han.

ANNONS

Läs även: Ekonomen: Det enda som räddar svenska bostadsägare just nu – Dagens PS