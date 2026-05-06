Experterna fick för andra månaden på raken fel om inflationen i Sverige. Återigen kom siffran in betydligt lägre än vad prognosmakarna trott.
Experterna fick fel igen: Inflationen rekordlåg i april
Den preliminära inflationstakten enligt KPIF sjönk från 1,6 procent i mars till 0,8 procent i april.
Trodde inflationen skulle landa på 1,2 procent
Från experthåll har det befarats att kriget i Iran ska slå på den svenska inflationen och därmed också trycka upp räntan.
Inför dagens besked om den svenska inflationen i april trodde den samlade expertkåren från storbankerna att inflationen i april skulle sjunka till 1,2 procent i april enligt Omni Ekonomi.
Det skulle i så fall varit en minskning från 1,6 procent i mars, månaden före.
Så mycket bommade experterna
Facit blev som sagt från SCB 0,8 procent.
”I de preliminära beräkningarna kan vi se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5 procent från mars till april”, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.
KPIF-XE (KPIF exklusive energi) sjönk från 1,1 procent i mars till 0,0 procent i april enligt preliminära siffor. Månadsförändringen för KPIF-XE från mars till april var -0,6 procent.
Den preliminära inflationstakten enligt KPI för april 2026 var -0,1 procent, alltså negativ, vilket var en nedgång från 0,5 procent i mars.
Svagt stöd för räntehöjning
Även i mars trodde experterna att inflationen skulle komma in högre än vad de gjorde.
Det betyder att de nu har haft fel två månader på raken.
I morgon sätter sig Erik Thedéen och övriga direktionen i Riksbanken för att besluta om den svenska räntan. De nya bottensiffrorna för inflationen lär knappast ge stöd för en höjd ränta som flera analytiker varit ute och varnat för.
”Utfallet var dock betydligt lägre än många prognoser”, säger Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA Banken i en snabbkommentar till Dagens PS.
”Det ger Riksbanken något större handlingsutrymme för att avvakta med en eventuell höjning av styrräntan. Framtiden är dock väldigt osäker, det är svårt att bedöma när effekten av de skenande drivmedelspriserna slår igenom fullt ut”.
”Dagens KPI-siffra var svårbedömd på förhand. Den sänkta matmomsen väntades dämpa inflationen, samtidigt som oroligheter i omvärlden och ökade drivmedelspriser kunde verka åt andra hållet”, avslutar han.
