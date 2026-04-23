Den som hoppas på billigare bundna bolån får nog hålla andan ett tag till. Det tror åtminstone ekonomen Klas Eklund som menar att mycket talar för att skillnaden mellan rörlig och bunden boränta biter sig fast, även om krigsläget i Mellanöstern skulle lugna ned sig.
Bunden boränta kan fortsätta kosta mer – här är skälet
I mars höjde flera svenska banker sina bundna bolåneräntor. Det handlade om en höjning på mellan 0,25 och 0,45 procent. Vissa, däribland Danske Bank, höjde även den rörliga räntan med 0,15 procentenheter.
En bakomliggande orsak till räntehöjningarna är ökad oro i omvärlden.
Trots att vissa banker även höjt sin rörliga boränta, är skillnaden mellan rörligt och bundet fortfarande stor jämfört med vid årsskiftet, då skillnaden var ovanligt liten. SBAB varnade då för att ”tidsfönstret för att binda räntan billigt troligen är på väg att stängas”.
Ekonomen Klas Eklund tror att gapet mellan bunden och rörlig ränta kommer att bestå, även om vi skulle se ett fredsavtal i Mellanöstern. Detta eftersom inflationseffekterna kan dröja kvar och således fortsätta hålla de längre räntorna uppe.
”Tar tid att reparera”
”Även om parterna vill avsluta kriget under våren tar skadeverkningarna längre tid att reparera”, skriver Eklund hos Privata Affärer.
Skador på olje- och gasanläggningar, störningar i transporter och fortsatt brist på insatsvaror gör att prispressen i ekonomin inte försvinner över en natt.
Enligt Eklund kan priser på bland annat olja, gas och el därför fortsätta ligga högt ett tag, samtidigt som inflationen påverkas längre än många kanske hoppas.
Gapet består
Om Riksbanken väljer att låta styrräntan ligga kvar där den är idag, vilket för tillfället är den dominerande bilden, kan de rörliga räntorna ligga kvar på ungefär samma nivå som idag.
Men de längre bundna räntorna har redan stigit under kriget, och även om de skulle backa något vid ett snabbt fredsavtal tror han inte att de faller ned till samma nivå som de rörliga.
”Skälet är att de långsiktiga inflationseffekterna tar tid att värka ut, samt att en snabbt växande svensk statsskuld kräver ökad offentlig upplåning. Så den skillnad mellan rörligt och bundet som öppnat sig de senaste månaderna kommer att bestå”, konstaterar Eklund.
