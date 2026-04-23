Bunden boränta kan fortsätta kosta mer – här är skälet

En bakomliggande orsak till räntehöjningarna är ökad oro i omvärlden.

Trots att vissa banker även höjt sin rörliga boränta, är skillnaden mellan rörligt och bundet fortfarande stor jämfört med vid årsskiftet, då skillnaden var ovanligt liten. SBAB varnade då för att ”tidsfönstret för att binda räntan billigt troligen är på väg att stängas”.

Ekonomen Klas Eklund tror att gapet mellan bunden och rörlig ränta kommer att bestå, även om vi skulle se ett fredsavtal i Mellanöstern. Detta eftersom inflationseffekterna kan dröja kvar och således fortsätta hålla de längre räntorna uppe.

”Tar tid att reparera”

”Även om parterna vill avsluta kriget under våren tar skadeverkningarna längre tid att reparera”, skriver Eklund hos Privata Affärer.

Skador på olje- och gasanläggningar, störningar i transporter och fortsatt brist på insatsvaror gör att prispressen i ekonomin inte försvinner över en natt.

Enligt Eklund kan priser på bland annat olja, gas och el därför fortsätta ligga högt ett tag, samtidigt som inflationen påverkas längre än många kanske hoppas.

