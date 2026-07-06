Hur mycket tjänar egentligen andra i samma ålder som du? Lönestatistiken visar stora skillnader mellan olika grupper.
Så hög lön har andra i din ålder – se snittet
Den senaste statistiken från SCB visar att den svenska medellönen ligger på 42 900 kronor.
Bakom den siffran döljer sig dock stora skillnader.
Ålder, kön, utbildning, yrke och var i landet man arbetar spelar roll.
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Här är snittlönen i din ålder
En sammanställning från Göteborgs-Posten, baserad på lönestatistik från Medlingsinstitutet, visar hur den genomsnittliga månadslönen skiljer sig mellan åldersgrupper.
För personer mellan 18 och 24 år ligger snittlönen på 29 800 kronor i månaden. I åldersgruppen 25-34 år stiger den till 37 500 kronor.
Därefter fortsätter lönerna uppåt. Mellan 35 och 44 år ligger snittet på 43 000 kronor, medan personer mellan 45 och 54 år har den högsta genomsnittslönen i sammanställningen: 46 300 kronor.
Lön efter ålder:
18-24 år: 29 800 kr
25-34 år: 37 500 kr
35-44 år: 43 000 kr
45-54 år: 46 300 kr
55-64 år: 44 700 kr
65-68 år: 42 200 kr
Siffrorna visar genomsnittlig månadslön före skatt, uppräknad till heltid.
Enligt siffror från SCB tjänar män i åldern 45-54 år mest – 50 900 kronor i snitt. Kvinnor i samma ålder tjänar 44 700 kronor.
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Stockholm sticker ut
Även var i landet man arbetar spelar stor roll. Enligt SCB:s statistik är snittlönen högst i Stockholmsregionen, där den genomsnittliga månadslönen ligger på 48 300 kronor.
Det är klart över flera andra delar av landet. I Västsverige ligger snittet på 42 300 kronor och i Sydsverige på 41 700 kronor. Lägst i tabellen ligger Mellersta Norrland, där den genomsnittliga månadslönen är 39 100 kronor.
Skillnaden mellan Stockholm och Mellersta Norrland är alltså 9 200 kronor i månaden.
Snittet kan lura dig
Men att ligga över eller under snittet betyder inte automatiskt att man har en bra eller dålig lön.
Ett skäl är att genomsnittslönen påverkas av mycket höga löner i toppen. Ett fåtal personer med extremt höga inkomster kan dra upp snittet för alla andra.
Därför kan medianlönen ge en bättre bild av vad många faktiskt tjänar. Medianlönen i Sverige låg förra året på 38 300 kronor, enligt SCB. Det är alltså den mittersta lönen, där hälften tjänar mer och hälften mindre.
Kvinnors medianlön ligger på 36 800 kronor medan mäns medianlön uppgår till 39 900 kronor.
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Stora skillnader mellan sektorer
Tjänar mest gör privatanställda tjänstemän. Män inom nyss nämnda sektor har en medianlön på 51 700 kronor. Kvinnor ligger, kanske föga förvånande, lägre, med en medianlön på 44 400 kronor.
Sämst medianlön har privatanställda arbetare. Där tjänar kvinnor 30 800 och män 34 900 kronor.
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