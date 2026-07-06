Stockholm sticker ut

Även var i landet man arbetar spelar stor roll. Enligt SCB:s statistik är snittlönen högst i Stockholmsregionen, där den genomsnittliga månadslönen ligger på 48 300 kronor.

Det är klart över flera andra delar av landet. I Västsverige ligger snittet på 42 300 kronor och i Sydsverige på 41 700 kronor. Lägst i tabellen ligger Mellersta Norrland, där den genomsnittliga månadslönen är 39 100 kronor.

Skillnaden mellan Stockholm och Mellersta Norrland är alltså 9 200 kronor i månaden.

Snittet kan lura dig

Men att ligga över eller under snittet betyder inte automatiskt att man har en bra eller dålig lön.

Ett skäl är att genomsnittslönen påverkas av mycket höga löner i toppen. Ett fåtal personer med extremt höga inkomster kan dra upp snittet för alla andra.

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Därför kan medianlönen ge en bättre bild av vad många faktiskt tjänar. Medianlönen i Sverige låg förra året på 38 300 kronor, enligt SCB. Det är alltså den mittersta lönen, där hälften tjänar mer och hälften mindre.

Kvinnors medianlön ligger på 36 800 kronor medan mäns medianlön uppgår till 39 900 kronor.

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Stora skillnader mellan sektorer

Tjänar mest gör privatanställda tjänstemän. Män inom nyss nämnda sektor har en medianlön på 51 700 kronor. Kvinnor ligger, kanske föga förvånande, lägre, med en medianlön på 44 400 kronor.

Sämst medianlön har privatanställda arbetare. Där tjänar kvinnor 30 800 och män 34 900 kronor.

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