Swish får konkurrens – hon sparar 25 000 kronor om året 

Panten kan landa direkt på kontot

Annat som uppmärksammats i veckan är Swish.

Den 6 oktober öppnade nämligen Returpack för svenska livsmedelsbutiker att ansluta sig till pantutbetalning via Swish. I en ansluten automat väljer du Swish när du pantat färdigt och skannar sedan en QR-kod med Pantamera-appen.

Alla butiker får dock inte funktionen automatiskt. Anslutningen är frivillig och pantautomaten måste vara kompatibel.

”Att få panten utbetald via Swish är efterfrågat av många, visar våra undersökningar”, menar Lena Jessen, administrativ chef/CFO på Returpack.

Pantkvittot ska förstås finnas kvar där det alternativet erbjuds.

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Läs mer här: Nu kan du få panten via Swish – butikerna ansluts från i dag. Dagens PS

Fler vill ta plats bredvid Swish

Swish har också fått sällskap i veckans nyhetsflöde.

Den nordiska betaltjänsten Vipps växer. Den 12 januari 2027 försvinner namnet MobilePay i Danmark, Finland och Grönland, och tjänsterna samlas under namnet Vipps. Tillsammans får betalningsfamiljen nära 13 miljoner användare.

Vipps finns redan i Sverige och svenska användare kan betala företag i Norge, Danmark och Finland.

Men den som skickar pengar till en privatperson över landsgränsen får kontrollera kostnaden. Avgiften är 4 procent, och banken kan dessutom ta valutapåslag. En överföring på 1 000 kronor kostar därmed omkring 40 kronor extra, före eventuellt valutapåslag.

Samtidigt försöker Wero bygga ett större europeiskt betalningsalternativ. Tjänsten används redan för direktbetalningar i bland annat Tyskland, Frankrike och Belgien.

Wero tar ingen egen transaktionsavgift för privatpersoners betalningar, men enskilda banker kan ta betalt. Än så länge fungerar tjänsten bara med euro.

Läs vidare: Glöm Swish – nu kommer Vipps och resten av Europa hakar på med Wero. Dagens PS

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Tolv kvadrat och 220 000 kronor billigare

Vi tar oss vidare till Vimmerby, där ett fritidshus finns till salu för den som inte behöver särskilt mycket golvyta.

Tolv kvadratmeter, närmare bestämt.

Huset byggdes 2024 och rymmer kök, matplats, bäddsoffa och braskamin. De stora glaspartierna ger utsikt mot skogen. Badrum får man däremot klara sig utan inne i stugan: både utedass och utedusch finns på tomten.

Utgångspriset har sänkts från 895 000 till 675 000 kronor.

Utomhus finns desto mer utrymme. Tomten är på 1 362 kvadratmeter, med bland annat blåbär och flera fruktträd. Cirka 750 meter bort ligger en gemensam badplats vid sjön Vimmern.

Mer om detta:Titta in i huset på 12 kvadrat – priset har sänkts med 220 000 kronor. Dagens PS

Ditt personnummer kan göra bluffen trovärdig

Veckan avslutas med de tio siffror som många andra än du själv kan få tag på.

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Den som känner till ditt personnummer kan inte automatiskt tömma ditt konto eller använda ditt BankID. Men tillsammans med namn, adress, telefonnummer och uppgifter från sociala medier kan det hjälpa en bedragare att låta övertygande.

Att uppringaren vet vem du är betyder alltså inte att personen arbetar på banken.

Personuppgifter kan också användas för att försöka handla eller ta lån i ditt namn. En oväntad kreditupplysning är därför något att reagera på.

Råden är att skaffa digital brevlåda, spärra obehörig adressändring och aldrig använda BankID på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.

Om ”banken” ringer med ett brådskande problem: lägg på och ring banken själv.

Läs vidare: Fem saker bedragaren kan göra med ditt personnummer. Dagens PS

Läs även: Gick i pension vid 83 – slog världsrekord som 99-åring. E55

Läs också: Amazon vill köpa AI-bolaget Anthropic nobbade för 65 miljarder. Realtid