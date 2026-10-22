Hennes bedrägeri kostade offren 307 miljarder – nästan lika mycket som Bernie Madoff

Tändstickskungen tar sjundeplatsen

Ivar Kreuger är den enda svensken bland de sju, och Kreugerkraschen 1932 var Sveriges största konkurs fram till Northvolt. Han kontrollerade som mest 75 procent av världens tändstickstillverkning och lånade ut över 300 miljoner dollar till europeiska regeringar. Enligt Oninvest betalade han delvis utdelningar och räntor med nya pengar, som i ett ponzibedrägeri.

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Efter hans död i Paris i mars 1932 visade det sig att tillgångar för omkring 250 miljoner dollar inte fanns, och i kassaskåpet låg förfalskade italienska statsobligationer på över 100 miljoner dollar.

Världens största konkurs och den svenska konkursen som historiskt påverkat mest av alla eftersom det var just Kreugerkraschen som skapade de regler som än idag används inom modern revisionsplikt. Foto: TT

Wall Streets regelbok fick därmed en svensk medförfattare, som dog året innan den skrevs. Juristerna Holger Fleischer och Felix Bassier beskriver Kreuger- och Insullskandalerna som katalysatorer för de amerikanska värdepapperslagarna från 1933 och 1934, som ”än i dag är den internationella måttstocken för modern kapitalmarknadsreglering”.

Helikoptern på Lord’s och filmen från 1MDB

Jho Low anklagas för att ha lett stölden av 4,5 miljarder dollar ur den malaysiska statsfonden 1MDB, vilket han förnekar. Enligt amerikanska åklagare har pengarna spårats till en superyacht för 250 miljoner dollar och till finansieringen av The Wolf of Wall Street, Martin Scorseses film om en aktiebedragare.

Low har aldrig gripits, och i maj blev det känt att han bett Donald Trump om nåd och enligt Wall Street Journal motiverat det med att han ”kan bidra till att få affärer i hamn”.

Allen Stanford landade sommaren 2008 med helikopter på cricketarenan Lord’s i London och visade upp en kista med 20 miljoner dollar i prispengar.

Enligt The Times var helikoptern inte hans och pengarna inte i kistan, vilket i efterhand ser ut som en ovanligt ärlig sammanfattning av hela affärsmodellen. Ett halvår senare sprack bedrägeriet med hans Antiguabanks insättningsbevis, som saknade täckning, investerarna förlorade 5,1 miljarder dollar och Stanford dömdes 2012 till 110 års fängelse.

Ezubao grävde ner bevisen, FTX blev en spargris

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När polisen 2016 slog till mot den kinesiska nätlångivaren Ezubao hade cheferna löst arkivfrågan genom att gräva ner de finansiella dokumenten nära huvudkontoret, och polisen behövde två grävmaskiner och 20 timmar för att få upp dem.

Ezubao hade tagit in över 50 miljarder yuan från omkring 900 000 investerare och saknade 38 miljarder yuan, motsvarande 5,8 miljarder dollar, när bolaget kollapsade. Grundaren Ding Ning dömdes 2017 till livstids fängelse.

Kryptobedrageren Sam Bankman-Fried hoppas att Trump ska släppa ut honom från fängelset. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT)

Precis som Jho Low har Sam Bankman-Fried bett Trump om nåd. Några dagar efter att det i juni blev känt fastställde den federala appellationsdomstolen den fällande domen, som gav 25 års fängelse, och domaren Barrington Parker skrev att Bankman-Fried använt kryptobörsen FTX som ”sin egen spargris”.

Kunder, investerare och långivare förlorade omkring 11 miljarder dollar, enligt CNBC. Enligt konkursboets plan ska kunderna få tillbaka 105 procent, men fordringarna räknades efter kurserna i november 2022, när en bitcoin kostade omkring 16 000 dollar mot drygt 80 000 i dag.

Bankman-Fried har begärt prövning i USA:s högsta domstol.

Sju miljarder kronor skiljer ettan och tvåan

Truong My Lan tog via bulvanbolag ut pengar ur Saigon Commercial Bank, en av Vietnams största banker, och dömdes 2024 till döden för att ha förskingrat 12 miljarder dollar.

Nu måste den vietnamesiska affärskvinnan Truong My Lan skrapa ihop runt 100 miljarder kronor för att slippa dödsstraffet. (Foto: TT)

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Straffet omvandlades till livstid när Vietnam förra året avskaffade dödsstraffet för förskingring och sju andra brott, enligt CNN. Domarna gäller också mutor, brott mot utlåningsreglerna och bedrägeri mot omkring 43 000 obligationsköpare, och sammantaget ska hon betala 27 miljarder dollar, nästan allt till banken.

Skulden betalas av med hennes ägodelar, och i maj gick en vit Hermèsväska med diamanter för motsvarande 4,5 miljoner kronor efter 119 bud, trots att hon bett att få behålla väskorna åt barn och barnbarn.

Yachten The Reverie Saigon har ropats ut sex gånger utan en enda spekulant, och den 28 oktober görs ett sjunde försök med ett utropspris 44 procent lägre än i januari. Obligationsköparna har fått tillbaka 590 miljoner dollar, ungefär 40 procent av sina fordringar, enligt Bloomberg.

Påhittade vinster

Åklagarna uppskattade Bernie Madoffs bedrägeri till 65 miljarder dollar, men det mesta var vinster som bara fanns på kontoutdragen. Det kunderna satte in och aldrig fick ut uppgår till 20,3 miljarder dollar, enligt de fordringar som konkursförvaltaren Irving Picard har godkänt, och av det har de fått tillbaka 15,4 miljarder, omkring 76 procent.

Återbetalningen ”överträffar med råge allt som tidigare betalats tillbaka till offer för ponzibedrägerier, både i dollar och som andel av de stulna pengarna”, skriver Picards talesperson Heather Wlodek den 9 oktober.

Den minsta checken vid utbetalningen i februari var på 70,03 dollar, knappt 700 kronor.