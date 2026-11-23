Och prognoserna har inte blivit muntrare sedan dess. Bara förra veckan konstaterade Konsumentverket att hushållselen kan bli omkring 25 procent dyrare nästa år.

Dessvärre finns det fler som intresserar sig för de stigande elpriserna. Det vet Konsumenternas Energimarknadsbyrå, som nu varnar för att oseriösa elförsäljare kan bli mer aktiva.

”Ringer någon nu bör man vara väldigt vaksam”, säger Thomas Björkström, vd på Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Säljaren kan låtsas vara ditt elbolag

”Vår erfarenhet är att oseriösa aktörer blir mer aktiva när priserna går upp. Då används hushållens oro som ett sätt att lura in kunderna i avtal”, säger Thomas Björkström till Dagens Nyheter.

Exempelvis ringer dessa aktörer upp elkunder och låtsas företräda deras nuvarande elbolag. Först senare upptäcker kunden att samtalet egentligen kom från ett helt annat företag.

Andra tror sig tacka ja till information men får i stället ett avtal. Det förekommer också att kunder blir överdebiterade eller får svårt att komma i kontakt med företaget när de vill använda sin ångerrätt.

”Jag tycker att den stora varningssignalen är forcerade säljare som driver på för att man ska skriva under eller säga ja till erbjudandet”, säger Björkström.