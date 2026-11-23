Oseriösa elförsäljare kan utnyttja hushållens oro för att locka in kunder i avtal de aldrig tänkt teckna. I vissa fall har konsumenter fått avtal med fem års bindningstid.
Expert varnar för telefonsamtal – kan ge dig fem års dyr el
Det var i september som PS berättade att vissa, inte minst villaägare i södra Sverige, riskerar att få betydligt högre elräkningar. Det visade en prognos från E.ON.
Och prognoserna har inte blivit muntrare sedan dess. Bara förra veckan konstaterade Konsumentverket att hushållselen kan bli omkring 25 procent dyrare nästa år.
Dessvärre finns det fler som intresserar sig för de stigande elpriserna. Det vet Konsumenternas Energimarknadsbyrå, som nu varnar för att oseriösa elförsäljare kan bli mer aktiva.
”Ringer någon nu bör man vara väldigt vaksam”, säger Thomas Björkström, vd på Konsumenternas Energimarknadsbyrå.
Säljaren kan låtsas vara ditt elbolag
”Vår erfarenhet är att oseriösa aktörer blir mer aktiva när priserna går upp. Då används hushållens oro som ett sätt att lura in kunderna i avtal”, säger Thomas Björkström till Dagens Nyheter.
Exempelvis ringer dessa aktörer upp elkunder och låtsas företräda deras nuvarande elbolag. Först senare upptäcker kunden att samtalet egentligen kom från ett helt annat företag.
Andra tror sig tacka ja till information men får i stället ett avtal. Det förekommer också att kunder blir överdebiterade eller får svårt att komma i kontakt med företaget när de vill använda sin ångerrätt.
”Jag tycker att den stora varningssignalen är forcerade säljare som driver på för att man ska skriva under eller säga ja till erbjudandet”, säger Björkström.
Fick elavtal med fem års bindningstid
Senast förra vintern, i februari, ingrep Konsumentombudsmannen mot Svenska Elverket efter att företaget använt försäljningsmetoder som bröt mot lagen.
Säljare hade bland annat påstått att företaget ägde elnätet eller var ensamt om att kunna leverera el till bostaden. Kunder uppmanades också att skriva under med bank-id medan samtalet fortfarande pågick.
Flera reagerade först efteråt, när de upptäckte att de hade fått ett avtal med ett helt nytt elbolag och 60 månaders bindningstid.
KO utfärdade ett föreläggande förenat med ett vite på 1,5 miljoner kronor.
Några månader senare, i juli, dömde Patent- och marknadsdomstolen Nordic Best Energi att betala 400 000 kronor i vite. Företagets säljare hade påstått att de ringde från eller samarbetade med kundernas befintliga elleverantörer.
Redan i november 2024 hade bolaget fått ett föreläggande, men försäljningen fortsatte.
Domstolen har nu förbjudit Nordic Best Energi att fortsätta med den aktuella marknadsföringen. Bryter bolaget mot förbudet igen riskerar det ett vite på 800 000 kronor.
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