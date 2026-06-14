Hon kallades ”Cryptoqueen”, jagades av FBI och försvann spårlöst efter en av världens mest omtalade kryptobluffar. Nu får offren för OneCoin-bedrägeriet tillbaka mer än 8,5 miljoner pund, motsvarande omkring 108 miljoner kronor.
Kryptodrottningen försvann – nu får offren 108 miljoner kronor tillbaka
Kryptovalutaprojektet OneCoin har beskrivits som ett av de värsta bedrägerierna genom tiderna.
OneCoin såldes in som nästa stora kryptosuccé: en valuta som skulle kunna konkurrera med bitcoin och göra användarna ofantligt rika.
Men riktigt så blev det inte.
Enligt FBI låg Dr Ruja Ignatova – tillsammans med bland andra svensken Sebastian Greenwood – bakom en bluff på 3,3 miljarder pund.
Ignatova, kryptodrottningen, försvann 2017 efter att en amerikansk arresteringsorder hade utfärdats mot henne.
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Pengarna hittades på Guernsey
Nu har domstolen på Guernsey beslutat att 8,59 miljoner pund som tillhörde Ignatova ska beslagtas.
Pengarna fanns på ett konto hos RBS International på ön. De ska nu skickas till Tyskland, där de ska användas för att kompensera personer som förlorade pengar i bedrägeriet.
Bakom utredningen står Guernseys Economic and Financial Crime Bureau, EFCB. Enligt myndigheten började dess enhet för finansiell underrättelseinhämtning följa spåren efter Ignatova redan i januari 2017.
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Lyxhusen avslöjade spåren
Utredarna använde detaljerad finansiell analys för att följa pengarna och se hur de hade gömts undan.
Arbetet visade bland annat att brottsvinster hade använts för att köpa två lyxfastigheter i exklusiva Kensington i London. Köpen gjordes genom truster registrerade på Guernsey.
Enligt myndigheterna var upplägget avsiktligt konstruerat för att dölja Ignatovas koppling till pengarna och göra det svårare att knyta dem till bedrägeriet.
Neil Allen, chef för FIU, säger till BBC att fallet visar den ”avgörande rollen för högkvalitativ finansiell underrättelseinhämtning i att skydda det globala finansiella systemet”.
Jayne Limond, biträdande chef för tillgångsåtervinning vid myndigheten, säger att resultatet stärker Guernseys arbete mot ekonomisk brottslighet och visar landets vilja att stödja internationella rättsinsatser.
För offren innebär beslutet något ovanligt i kryptovärlden: att en del av pengarna faktiskt kommer tillbaka.
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