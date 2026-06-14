Kryptodrottningen försvann – nu får offren 108 miljoner kronor tillbaka

Men riktigt så blev det inte.

Enligt FBI låg Dr Ruja Ignatova – tillsammans med bland andra svensken Sebastian Greenwood – bakom en bluff på 3,3 miljarder pund.

Ignatova, kryptodrottningen, försvann 2017 efter att en amerikansk arresteringsorder hade utfärdats mot henne.

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Pengarna hittades på Guernsey

Nu har domstolen på Guernsey beslutat att 8,59 miljoner pund som tillhörde Ignatova ska beslagtas.

Pengarna fanns på ett konto hos RBS International på ön. De ska nu skickas till Tyskland, där de ska användas för att kompensera personer som förlorade pengar i bedrägeriet.

Bakom utredningen står Guernseys Economic and Financial Crime Bureau, EFCB. Enligt myndigheten började dess enhet för finansiell underrättelseinhämtning följa spåren efter Ignatova redan i januari 2017.

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