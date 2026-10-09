Falskt polis-sms kan kosta dig 12 000 kronor

Samma upplägg har prövats i Sverige

I april gick det ut sms som hade Polismyndigheten som avsändare och som handlade om obetalda trafikböter med en länk för att betala. I ett exempel 1 590 kronor för en fortkörning, rapporterade GP. Polisens presstalesperson Jennifer Last sa då till tidningen:

Tryck inte på länken, för det här stämmer inte, det är fejk.

Flera hundra samtal kom in till polisen om sms:et under en enda dag, och i region Väst kom upp emot 300 anmälningar.

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Polisens råd är detsamma: ”Inga banker eller seriösa företag skickar sådana meddelanden.”

Från 400 kronor till 12 000 kronor

Vid obehöriga transaktioner svarar kontohavaren för högst 400 kronor om de personliga koderna inte skyddats. Vid grov oaktsamhet är ansvaret för konsumenter högst 12 000 kronor, och har kontohavaren handlat i ett särskilt klandervärt fall faller taket bort helt, enligt 5 a kap. Lagen om betaltjänster.

Två saker avgör utfallet. Den som lurats att släppa in någon obehörig i sin internetbank kan bedömas som grovt oaktsam eller särskilt klandervärd. Samtidigt är det banken som ska bevisa den grova oaktsamheten, enligt Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Från det att betalkortet eller tjänsten spärrats svarar kontohavaren inte för något som belastar kontot därefter, enligt samma lag.

Under andra halvåret 2025 rapporterades bedrägerier för 905 miljoner kronor i svenska betaltjänster, mot 588 miljoner halvåret innan, och antalet steg till närmare 179 000 från 146 000, enligt Finansinspektionen. Myndigheten påpekar samtidigt att de faktiska förlusterna för konsumenter och betaltjänstleverantörer inte har ökat i samma utsträckning.

Räknat per fall växte det rapporterade beloppet från omkring 4 000 till omkring 5 000 kronor på ett halvår, enligt Dagens PS beräkning. Båda nivåerna ligger under taket på 12 000.

Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg vill införa en statlig ersättningsgaranti för lurade kunder, skrev Realtid i augusti.

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