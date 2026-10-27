Bankerna har blivit bättre på att stoppa misstänkta överföringar. Det gillar förstås inte bedragarna. Nu varnar Handelsbanken för ett knep där du uppmanas att öppna konto i en annan bank för att kunna genomföra en påstådd investering.
Bedragarna ändrar taktik – kan få dig att byta bank
Banker har en, enligt vissa ganska irriterande, vana att ställa frågor när du vill föra över en större summa pengar. Särskilt besvärligt är det förstås för bedragarna.
Nu varnar Handelsbanken för en metod där kriminella försöker få människor att kringgå sin egen banks säkerhetskontroller.
Lösningen, enligt bedragarna, är att öppna ett konto i en annan bank.
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Så går det nya bedrägeriet till
Upplägget förekommer vid investeringsbedrägerier, där människor lockas att placera pengar i investeringar som senare visar sig vara bluffar.
När banken börjar ställa frågor eller ifrågasätta en överföring uppmanar bedragaren kunden att öppna ett nytt konto, ofta hos en digital nischbank eller en bank utomlands.
Pengarna flyttas först till det nya kontot, som kunden själv kontrollerar. Därefter skickas de vidare till bedragaren.
På så sätt försöker bedragarna dölja vart pengarna egentligen är på väg.
”Om en investeringsrådgivare uppmanar dig att öppna konto i en annan bank, undvika frågor från din befintliga bank eller lämna missvisande uppgifter om betalningens syfte bör varningsklockorna ringa”, säger Thanatcha Chantarumporn, privatrådgivare på Handelsbanken i Globen.
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Bedragarna tjänar miljarder
Investeringsbedrägerier är dessutom en mycket lönsam verksamhet för de kriminella. Det visar Polisens egen statistik.
Bara under 2025 drog bedragarna in omkring 1,6 miljarder kronor på sådana bluffar. Det gjorde investeringsbedrägerier till den mest lönsamma bedrägerikategorin. Totalt uppskattades brottsvinsterna från anmälda bedrägerier till 5,7 miljarder kronor.
Detta trots att bedragarnas vinster har minskat två år i rad.
Här ska varningsklockorna ringa
Om din investeringsrådgivare plötsligt tycker att du ska öppna ett konto i en annan bank finns det alltså anledning att bli misstänksam. Detsamma gäller om du uppmanas att ljuga om varför du för över pengar.
Polisen rekommenderar också att du kontrollerar om företaget har tillstånd och finns med på Finansinspektionens varningslista innan du investerar.
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