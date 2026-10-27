Bedragarna ändrar taktik – kan få dig att byta bank

Nu varnar Handelsbanken för en metod där kriminella försöker få människor att kringgå sin egen banks säkerhetskontroller.

Lösningen, enligt bedragarna, är att öppna ett konto i en annan bank.

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Så går det nya bedrägeriet till

Upplägget förekommer vid investeringsbedrägerier, där människor lockas att placera pengar i investeringar som senare visar sig vara bluffar.

När banken börjar ställa frågor eller ifrågasätta en överföring uppmanar bedragaren kunden att öppna ett nytt konto, ofta hos en digital nischbank eller en bank utomlands.

Pengarna flyttas först till det nya kontot, som kunden själv kontrollerar. Därefter skickas de vidare till bedragaren.

På så sätt försöker bedragarna dölja vart pengarna egentligen är på väg.

”Om en investeringsrådgivare uppmanar dig att öppna konto i en annan bank, undvika frågor från din befintliga bank eller lämna missvisande uppgifter om betalningens syfte bör varningsklockorna ringa”, säger Thanatcha Chantarumporn, privatrådgivare på Handelsbanken i Globen.

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