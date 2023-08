Bedrägerierna har ökat: "Ingen slipper undan"

Så lurar bedragarna dig

Bedragarna tycks bli allt mer skickliga. Den vanligaste metoden är kortbedrägerier på nätet – och där har det skett en lavinartad ökning. I år har det kommit in 41 000 anmälningar om dessa typer av bedrägerier, i jämförelse med 24 000 samma period förra året, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

Bedrägerier genom social manipulation har också ökat, med 43 procent.

Var misstänksam

Det gäller att vara misstänksam mot alla som hör av sig via mejl eller telefon och utger sig för att företräda en bank, myndighet eller företag – som ber om att få dina kortuppgifter eller ber dig logga in via Bank-id.

“Det finns inga seriösa aktörer som ber om att man ska uppge koden till bank-id. Försök ha olika lösenord och be att få ringa upp om någon ringer och du blir osäker”, säger Tomas Roos.

Läs även: Undersökning: Var fjärde lurad på nätet

ANNONS

Så skyddar du dig mot bedrägerier

Känsliga uppgifter på papper: Riv sönder papper med personuppgifter innan du kastar dem i soporna. Om möjligt, använd en dokumentförstörare.

Ha koll på din post: Om din postlåda är åtkomlig för andra, se till att den är låst. Under perioder när du är bortrest, be någon att tömma lådan eller använd postens förvaringstjänst.

Minska personlig information på sociala medier: Var försiktig med att dela personliga uppgifter på sociala medier, som personnummer.

Digitalt skydd: Skaffa ett skydd online genom att ha en aktiv brandvägg och virusskydd.

Unika lösenord för varje konto: Använd olika lösenord för varje konto. Detta minskar risken ifall ett av dina lösenord skulle läcka ut. Om möjligt, använd tvåstegsverifiering för extra skydd på till exempel sociala medier.

Var skeptisk mot e-post: Öppna inte e-postmeddelanden från okända avsändare. Klicka inte på länkar i e-postmeddelandet, skriv hellre in bankens webbadress manuellt i sökfältet.

Källa: Dina försäkringar.