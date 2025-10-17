Dagens PS
Så vill svenskarna bo just nu 

Villa
Husdrömmen lever och frodas (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Det har länge blåst snålt på bostadsmarknaden. Ändå står en sak fast: svenskarnas dröm om villalivet.

Vi vet redan att området är den viktigaste faktorn när svenskarna köper bostad. Så har det varit länge. 

Annat som är oförändrat är svenskarnas syn på deras grannar, Vaxholms motstånd till hyresrättsbyggande och, såklart: Husdrömmen. Den lever. 

Enligt Svensk Fastighetsförmedlings nya rapport Bostadsutsikten uppger hela 83 procent av mäklarna att villan är den mest efterfrågade boendeformen just nu.

Villan lockar – trots oron

“Många som länge har avvaktat ser nu en mer stabil marknad och ett oförändrat ränteläge – och då vågar man ta steget mot husdrömmen som är stark hos många”, säger Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

I september sjönk utbudet av villor kraftigt, samtidigt som antalet försäljningar låg på den högsta nivån sedan 2021. Bostadsrätter och radhus halkar däremot efter i popularitet – endast omkring 11 procent av mäklarna uppger att bostadsrätter är mest efterfrågade, och 5 procent svarar radhus eller kedjehus.

“Marknaden befinner sig helt klart i ett trendskifte”, säger Wikander.

Villa
Husdrömmen är stark hos många, säger Erik Wikander (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Hemmet som ekonomiskt verktyg

En annan trend som Svensk Fastighetsförmedlings trendrapport fångar upp är att bostaden alltmer ses som en ekonomisk resurs.

Var tionde svensk överväger nu att hyra ut en del av sitt hem för att stärka ekonomin. Nästan nio av tio säger också att de har en buffert för oförutsedda utgifter.

“Bostaden är inte längre bara ett hem – den blir alltmer ett ekonomiskt verktyg. Fler hushåll planerar långsiktigt och anpassar sig efter nya ekonomiska förutsättningar”, säger Wikander.

Reform som kan tända flyttlusten

Flera beslut väntas dessutom ge ny fart åt marknaden.

Ränte- och skattesänkningar, lättat amorteringskrav, ett höjt bolånetak och den nya bygglovsreformen från december 2025 – allt pekar mot ett år där fler hushåll kan våga flytta eller bygga om.

Reformen gör det enklare att bygga till småhus utan bygglov, något som enligt Wikander kan få ännu fler att lockas av villalivet:

“Om det blir enklare att bygga till eller anpassa sitt hem tror vi att ännu fler får upp ögonen för villaboendet”. 

Svenskarnas kärlek till huslivet verkar alltså svår att rubba – oavsett ränta, inflation eller byggkostnader. Husdrömmen lever.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

