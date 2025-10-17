Så vill svenskarna bo just nu 

Vi vet redan att området är den viktigaste faktorn när svenskarna köper bostad. Så har det varit länge.

Annat som är oförändrat är svenskarnas syn på deras grannar, Vaxholms motstånd till hyresrättsbyggande och, såklart: Husdrömmen. Den lever.

Enligt Svensk Fastighetsförmedlings nya rapport Bostadsutsikten uppger hela 83 procent av mäklarna att villan är den mest efterfrågade boendeformen just nu.

Villan lockar – trots oron

“Många som länge har avvaktat ser nu en mer stabil marknad och ett oförändrat ränteläge – och då vågar man ta steget mot husdrömmen som är stark hos många”, säger Erik Wikander, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

I september sjönk utbudet av villor kraftigt, samtidigt som antalet försäljningar låg på den högsta nivån sedan 2021. Bostadsrätter och radhus halkar däremot efter i popularitet – endast omkring 11 procent av mäklarna uppger att bostadsrätter är mest efterfrågade, och 5 procent svarar radhus eller kedjehus.

“Marknaden befinner sig helt klart i ett trendskifte”, säger Wikander.