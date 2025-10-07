Här har det inte byggts en enda hyresrätt på tio år: “Olyckligt” 

Det saknas minst 110 000 bostäder i Sverige idag, enligt en rapport från Hyresgästföreningen.

Samtidigt står mer än 20 000 inflyttningsklara hyresrätter tomma.

“Helt ärligt så har det byggts fel den senaste tiden. Man har inte byggt det som folk efterfrågar”, sa Dan Engstrand (M), kommunalråd i Järfälla, till DN i somras.

Enligt Hyresgästföreningen är lösningen självklar: Sverige måste bygga fler hyresrätter – och till rimliga hyror.

Men en ny granskning från Hem & Hyra visar att utvecklingen går i motsatt riktning.

Här har det inte byggts en enda

Granskningen, som är baserad på siffror från Länsstyrelsen Stockholm och SCB, visar stora skillnader mellan länets 26 kommuner.

I Nykvarn, en av de minsta kommunerna, har det byggts flest hyresrätter i förhållande till befolkningen under det senaste decenniet – 57,5 nya hyresrätter per tusen invånare.

I skarp kontrast står Vaxholm, som inte byggt en enda. Även Danderyd ligger i botten med bara 17 nya hyresrätter under samma period.

ANNONS

Under 2024 har det även stått stilla i bland annat Lidingö, Salem, Österåker, Värmdö, Huddinge och Sigtuna.