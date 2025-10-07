Samtidigt som Sverige förra året fick över 24 000 nya hyresrätter står vissa kommuner i Stockholmsregionen helt stilla.
Här har det inte byggts en enda hyresrätt på tio år: “Olyckligt”
Det saknas minst 110 000 bostäder i Sverige idag, enligt en rapport från Hyresgästföreningen.
Samtidigt står mer än 20 000 inflyttningsklara hyresrätter tomma.
“Helt ärligt så har det byggts fel den senaste tiden. Man har inte byggt det som folk efterfrågar”, sa Dan Engstrand (M), kommunalråd i Järfälla, till DN i somras.
Enligt Hyresgästföreningen är lösningen självklar: Sverige måste bygga fler hyresrätter – och till rimliga hyror.
Men en ny granskning från Hem & Hyra visar att utvecklingen går i motsatt riktning.
Här har det inte byggts en enda
Granskningen, som är baserad på siffror från Länsstyrelsen Stockholm och SCB, visar stora skillnader mellan länets 26 kommuner.
I Nykvarn, en av de minsta kommunerna, har det byggts flest hyresrätter i förhållande till befolkningen under det senaste decenniet – 57,5 nya hyresrätter per tusen invånare.
I skarp kontrast står Vaxholm, som inte byggt en enda. Även Danderyd ligger i botten med bara 17 nya hyresrätter under samma period.
Under 2024 har det även stått stilla i bland annat Lidingö, Salem, Österåker, Värmdö, Huddinge och Sigtuna.
Saknar kommunalt bostadsbolag
En förklaring är att både Vaxholm och Danderyd saknar kommunala bostadsbolag – ett verktyg som historiskt varit avgörande för att få fram nya hyresrätter.
När Vaxholm sålde sitt allmännyttiga bolag 1999 fanns omkring 1 500 hyreslägenheter i kommunen. I dag återstår bara 557, enligt SCB.
Kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm, Tina Runhem (M), beskriver läget som ”en olycklig situation”.
”En tudelad bostadsmarknad”
Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, menar att hyresrätten fyller en viktig roll eftersom den inte kräver eget kapital. Samtidigt konstaterar han att de nybyggda lägenheterna ofta är för dyra för dem som behöver dem mest, en situation Dagens PS tidigare skrivit om.
“Det finns enorma bostadsbehov men de nya hyresrätterna som byggs hjälper inte de som har störst behov av en bostad”, säger Weston till Hem & Hyra.
Han beskriver situationen som en tudelad bostadsmarknad, där vissa snabbt kan få en bostad om de har råd medan andra tvingas till dyra andrahandslösningar.
Färre billiga hyresrätter
Länsstyrelsen i Stockholm varnar också för att andelen billiga hyresrätter minskar. Genom ombildningar, renoveringar och försäljningar har det äldre beståndet krympt, vilket skapar längre köer och ökad trångboddhet.
Sedan 1990 har andelen hyresrätter i Stockholms län minskat från 54 till 36 procent, samtidigt som bostadsrätterna ökat kraftigt.
Trots det växande behovet beräknar Länsstyrelsen att bara omkring 8 500 nya bostäder påbörjas nästa år – långt under det uppskattade behovet på 12 000.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
