Trots stigande räntor och tuffare ekonomi är det inte prislappen som styr mest när svenskar letar nytt hem.
Glöm priset: Det här är viktigast när svenskar köper bostad
Hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats. Och det märks. I september visade en trendspaning att fler svenskar nu är redo att slå till.
När köplusten nu ökar kan det vara värt att fråga sig vad som faktiskt styr besluten på bostadsmarknaden. Men, tvärtemot vad man kanske kan tro i en tid då priser dominerar nyheterna, är det inte prislappen som avgör när svenskarna köper. Det visar en ny undersökning från Boneo.
Drömmen om rätt område
Enligt Boneos undersökning anser 62,5 procent av de tillfrågade att området är den viktigaste faktorn vid ett bostadsköp. Bara 22 procent rankar priset som viktigast, medan storlek (7,6 procent) och skick (6,9 procent) hamnar långt efter.
Det är ett resultat som stämmer bra överens med tidigare undersökningar. Bland annat visade en undersökning från i fjol att säkerhet, trygghet och närhet till natur och grönt är viktigast när svenskar väljer bostad.
”Detta visar tydligt att drömmen om rätt område väger tyngre än allt annat för köparna. Även i tider av ekonomisk osäkerhet är läget det man inte vill kompromissa med”, säger Fredrik Engdahl, vd på Boneo.
Han menar att resultatet är en tydlig signal till säljare och mäklare om vad som verkligen avgör ett köp.
”Det spelar roll hur du lyfter fram bostadens område och närmiljö. Köpare kan tänka sig att anpassa både storlek och standard, men var bostaden ligger är det som avgör”, säger Engdahl.
Attraktiva lägen återhämtar sig snabbast
Även mäklarna känner igen bilden. Tina Engström, mäklare och franchisetagare på Bjurfors Vasastan, säger att undersökningen speglar det hon ser i vardagen.
”Spekulanterna och köparna är väldigt uppdaterade på marknaden och vill göra säkra affärer där de ökar möjligheten att få tillbaka pengarna vid en försäljning. De bästa lägena hittar snabbare tillbaka till höga priser efter en prisnedgång”, säger hon.
Köparnas prioriteringar förändras inte
Undersökningen, som genomfördes på Boneo mellan den 22 och 26 september och besvarades av 1 010 personer, visar att även när ekonomin pressas väljer svenskarna att hålla fast vid samma prioritering som alltid: rätt adress går före allt annat.
Vill du veta hur bostadspriserna skiljer sig mellan Stockholms tunnelbanestationer? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
