Nya regler kan göra det 150 000 kronor lättare att köpa bostad 

Regeringen vill slopa det skärpta amorteringskravet och höja bolånetaket från 85 till 90 procent – förändringar som bland annat kan öppna dörren till bostadsmarknaden för fler unga.

Förslaget, som föreslås träda i kraft den 1 april 2026, ses av HSB:s ordförande Johan Nyhus som ett välkommet första steg.

”Det är ett direkt nödvändigt första steg för att bryta det generationssvek som unga drabbats av i decennier”, säger han i ett pressmeddelande.

Lägre kontantinsats

För en bostad på tre miljoner kronor kräver dagens regler en kontantinsats på 450 000 kronor. Med ett höjt bolånetak skulle den minska till 300 000 kronor – en skillnad på 150 000 kronor.

“Det är till gagns för alla, men särskilt förstagångsköparna som vanligtvis har problem att klara bankernas kalkyler samt få ihop pengar till kontantinsatsen”, säger privatekonomen Stefan Westerberg i en intervju med Nyheter24.

Förutom att göra det enklare att köpa bostad kan förslaget frigöra pengar till exempelvis renoveringar eller sparande, konstaterar han.

