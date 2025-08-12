Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Nya regler kan göra det 150 000 kronor lättare att köpa bostad 

Köpa bostad
Nya regler ska göra det enklare att ta sig in på bostadsmarknaden (Foto: Hanna Brunlöf/Henrik Montgomery/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Regeringen vill lätta på amorteringskraven och höja bolånetaket från 85 till 90 procent. Om förslaget går igenom den 1 april 2026 kan det betyda stora förändringar för både köpare och bostadsmarknad.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Regeringen vill slopa det skärpta amorteringskravet och höja bolånetaket från 85 till 90 procent – förändringar som bland annat kan öppna dörren till bostadsmarknaden för fler unga. 

Förslaget, som föreslås träda i kraft den 1 april 2026, ses av HSB:s ordförande Johan Nyhus som ett välkommet första steg. 

”Det är ett direkt nödvändigt första steg för att bryta det generationssvek som unga drabbats av i decennier”, säger han i ett pressmeddelande

Lägre kontantinsats

För en bostad på tre miljoner kronor kräver dagens regler en kontantinsats på 450 000 kronor. Med ett höjt bolånetak skulle den minska till 300 000 kronor – en skillnad på 150 000 kronor.

“Det är till gagns för alla, men särskilt förstagångsköparna som vanligtvis har problem att klara bankernas kalkyler samt få ihop pengar till kontantinsatsen”, säger privatekonomen Stefan Westerberg i en intervju med Nyheter24.

Förutom att göra det enklare att köpa bostad kan förslaget frigöra pengar till exempelvis renoveringar eller sparande, konstaterar han. 

Läs även: Här får du mest bostad för tre miljoner. News55

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Mer pengar i plånboken

ANNONS

Förslaget kan även få märkbara effekter i plånboken för den som redan har ett bolån. 

Enligt nätbanken Avanza innebär slopandet av det skärpta amorteringskravet att ett hushåll med tre miljoner kronor i lån och tre procents amortering kan få ett ekonomiskt svängrum på cirka 2 500 kronor mer varje månad – eller runt 30 000 kronor om året.

“Det är väldigt välkommet att regeringen nu kliver in och gör lättnader i amorteringskraven. Dessutom är timingen nästintill perfekt. Vi har sett tydliga prisnedgångar och en avvaktande bostadsmarknad samtidigt som spenderingsviljan hos hushållen är låg”, säger Felicia Schön, privatekonom på Avanza.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman meddelar nya regler för bolån.
Finansmarknadsminister Niklas Wykman meddelar nya regler för bolån. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Finns risker

Stefan Westerberg varnar dock för baksidorna: 

“En högre skuldsättning ökar sårbarheten i ens privatekonomi om räntor stiger snabbt och mycket samt om man skulle bli arbetslös och inte har a-kassa med inkomstförstärkning”, säger han till Nyheter24. 

Andra har varnat för stigande bostadspriser som en effekt av nya bolåneregler. 

“Den risken är hög. Hur mycket står dock skrivet i stjärnorna. Utredarna bakom den statliga utredningen tror på sex procent högre priser. Det är en gissning, förvisso en kvalificerad sådan, men likväl en gissning”, har Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, tidigare sagt till Dagens PS.

ANNONS

Förslaget är fortfarande på remiss, men Westerberg bedömer att chansen är relativt stor att det blir verklighet nästa vår.

Läs också: Därför ska du köpa bostad i sommar. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BolånFörslagKontantinsatsRegler
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Svenskarna vill se mer åtgärder mot ekobrotten. På bilden Gunnar Strömmer, Sveriges justitieminister.
Spela klippet
Börs & Finans

Ekobrott för miljarder – svenskarna litar inte på politikerna

12 aug. 2025
ANNONS
ANNONS