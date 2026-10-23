Svenskarnas semesterpengar räcker inte lika långt som för ett år sedan. På samtliga tolv resmål i en ny jämförelse har köpkraften försämrats. Trots det fortsätter svenskarna att boka utlandsresor.
Dyr kalldusch för svenskar som ska resa utomlands: "Har stigit överallt"
Ska du tillbringa höstlovet utomlands? Då kan det vara läge att slänga ett extra öga på semesterbudgeten.
En ny undersökning från Länsförsäkringar visar nämligen att svenskarnas köpkraft har försämrats på samtliga tolv undersökta resmål jämfört med förra året.
Bakom utvecklingen hittar vi både stigande priser och en svag, svensk krona.
”Det här är en kalldusch för reskassan. På alla resmål räcker pengarna kortare än i fjol. Priserna har stigit överallt, och på de flesta resmål har kronan dessutom försvagats”, konstaterar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
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Här har semesterpengarna tappat mest
Allra störst är försämringen i Turkiet. Där har svenskarnas köpkraft minskat med 12,8 procent på ett år.
Detta trots att den svenska kronan faktiskt har stärkts mot den turkiska liran.
För samma mängd kronor får svenska turister omkring 13 procent fler lira än förra året. Problemet är att priserna i Turkiet, parallellt, har stigit med nästan 30 procent.
Länsförsäkringar ger ett exempel. Inköp som kostade 10 000 kronor för ett år sedan kostar nu omkring 11 470 kronor.
Näst störst är försämringen i Egypten, där köpkraften har minskat med 9,8 procent. Därefter följer Dubai med 8,5 procent.
Minst har semesterpengarna tappat i värde i Kap Verde, Frankrike och Portugal, med försämringar på mellan 4,6 och 5,5 procent.
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Så mycket mindre får svenska turister för pengarna:
|Resmål
|Förändrad köpkraft
|Turkiet
|-12,8 %
|Egypten
|-9,8 %
|Dubai
|-8,5 %
|USA
|-7,3 %
|Cypern
|-6,9 %
|Grekland
|-6,8 %
|Spanien
|-6,7 %
|Storbritannien
|-6,2 %
|Italien
|-6,0 %
|Portugal
|-5,5 %
|Frankrike
|-5,3 %
|Kap Verde
|-4,6 %
Källa: Länsförsäkringar, oktober 2026. Beräkningarna bygger på valutakursförändringar och inflation på resmålen.
Kronan gör semestern dyrare
På tio av de tolv resmålen får svenskarna dessutom mindre lokal valuta för pengarna jämfört med förra året.
Mellan januari och september har euron blivit omkring fem procent dyrare och dollarn omkring sju procent dyrare, räknat i svenska kronor.
En utgift på 1 000 euro kostar därmed drygt 550 kronor mer än i januari, enbart på grund av växelkursen.
”Kronan har haft motvind under året. Lägre räntor i Sverige än i USA och euroområdet kan pressa kronan, samtidigt som oron i omvärlden kan göra livet tuffare för en liten valuta”, säger Westerberg.
Svenskarna fortsätter resa
De högre kostnaderna tycks förvisso inte ha satt stopp för svenskarnas reslust.
Enligt resebyrån Ticket har bokningarna inför årets höstlov ökat med sju procent jämfört med förra året.
Allra populärast är London, där bokningarna mer än fördubblats. På andra och tredje plats hittar vi Rom och Paris.
Men också där får svenska turister mindre för pengarna. I Storbritannien har köpkraften försämrats med 6,2 procent, i Italien med 6 procent och i Frankrike med 5,3 procent.
Länsförsäkringar påpekar att semesterbudgeten behöver täcka mer än flyg och hotell.
”Bestäm vad hela semestern får kosta, inte bara vad du kan betala för resan. Utgå från vad som ingår och räkna på det som återstår att betala på plats. Lämna en marginal. Annars kan ett semesterfynd bli en dyr överraskning”, råder Westerberg.
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