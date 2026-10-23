Dyr kalldusch för svenskar som ska resa utomlands: "Har stigit överallt"

Bakom utvecklingen hittar vi både stigande priser och en svag, svensk krona.

”Det här är en kalldusch för reskassan. På alla resmål räcker pengarna kortare än i fjol. Priserna har stigit överallt, och på de flesta resmål har kronan dessutom försvagats”, konstaterar Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

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Här har semesterpengarna tappat mest

Allra störst är försämringen i Turkiet. Där har svenskarnas köpkraft minskat med 12,8 procent på ett år.

Detta trots att den svenska kronan faktiskt har stärkts mot den turkiska liran.

För samma mängd kronor får svenska turister omkring 13 procent fler lira än förra året. Problemet är att priserna i Turkiet, parallellt, har stigit med nästan 30 procent.

Länsförsäkringar ger ett exempel. Inköp som kostade 10 000 kronor för ett år sedan kostar nu omkring 11 470 kronor.

Näst störst är försämringen i Egypten, där köpkraften har minskat med 9,8 procent. Därefter följer Dubai med 8,5 procent.

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Minst har semesterpengarna tappat i värde i Kap Verde, Frankrike och Portugal, med försämringar på mellan 4,6 och 5,5 procent.

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Så mycket mindre får svenska turister för pengarna:

Resmål Förändrad köpkraft Turkiet -12,8 % Egypten -9,8 % Dubai -8,5 % USA -7,3 % Cypern -6,9 % Grekland -6,8 % Spanien -6,7 % Storbritannien -6,2 % Italien -6,0 % Portugal -5,5 % Frankrike -5,3 % Kap Verde -4,6 %

Källa: Länsförsäkringar, oktober 2026. Beräkningarna bygger på valutakursförändringar och inflation på resmålen.