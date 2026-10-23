Pensionerade boomers bränner pengarna på solresor – lämnar arvingarna tomhänt

Stadd i kassan och lever livet

”Den generationen är förmodligen i bättre form än den brukade vara; ditt bolån är avbetalt, du går i pension, du är faktiskt ganska rik på pengar”, säger Tanzer till Times.

En separat rapport från pensionsleverantören Standard Life styrker bilden och visar att en av sju brittiska föräldrar prioriterar att njuta av sin egen pension framför att spara till barnen.

Rikare än sina föräldrar

Dagens pensionerade boomers lever betydligt längre än tidigare generationer och är dessutom betydligt rikare än sina egna föräldrar och mor- och farföräldrar någonsin har varit. Deras disponibla inkomst ökar stadigt enligt Institute for Fiscal Studies.

Till skillnad från yngre personer som drabbas hårt av stigande hyror och matkostnader påverkas inte pensionärernas semesterplaner nämnvärt av den ekonomiska pressen. Nästan hälften av de tillfrågade som passerat 65 år uppger att levnadskostnaderna inte har någon inverkan på deras resplaner det kommande året.

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Filosofin är att dö med noll

Det här beteendet är inte begränsat till den brittiska marknaden. Enligt en omfattande undersökning från Northwestern Mutual utförd år 2024 bland 4 500 vuxna i USA förväntar sig endast 22 procent av babyboomers att lämna efter sig ett arv, medan över hälften planerar uttryckligen att inte göra det. Enbart 11 procent uppger att deras främsta ekonomiska mål är att testamentera pengar till nästa generation, skriver Fortune.

Många i den äldre generationen anammar i stället filosofin att dö med noll på bankkontot. De vill njuta av all sin samlade rikedom medan de fortfarande lever. Den personliga ekonomicoachen James Beckett har tidigare framhållit i en intervju med Fortune hur problematiskt det är när människor samlar på sig förmögenhet på autopilot utan att reflektera över dess syfte.

Även skattetekniska argument

Han anser att det är ”så synd” när dessa människor dör och har samlat pengar som de har tjänat på hög från jobb som de kanske inte har tyckt om.

Utöver den rena livsnjutningen finns det även ett skattetekniskt motiv bakom konsumtionen. En del tänker att de inte vill lämna pengarna till sina barn, men de vill definitivt inte heller lämna dem till skattemyndigheten. Det finns en utbredd känsla av att om pengarna inte spenderas så går de bara till arvsskatt.

En brutal chock för arvingarna

För generation Z och millennials innebär trenden ett brutalt uppvaknande. Mer än hälften av generation Z och nästan 60 procent av millennials uppger att de är beroende av ett framtida arv för att över huvud taget kunna gå i pension på ett bekvämt sätt.

”Men det kommer att bli en enorm chock för arvingarna när de öppnar sina föräldrars testamenten och inte hittar något kvar”, konstaterar Fortune och The Times.

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