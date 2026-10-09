Pensionen kanske inte står överst på önskelistan när du fyller 30. Ändå kan du redan ha tjänat in över en halv miljon kronor, utan att ha lagt undan en enda krona i eget pensionssparande.
Du kan ha en halv miljon i pension – utan att ha sparat själv
Bostad och semester. Kanske barn. Det finns gott om saker att använda lönen till i 30-årsåldern. Pensionen får lätt vänta. Den ligger ju ändå några decennier bort.
Men medan du har haft annat för dig har arbetsåren börjat sätta avtryck i din framtida pension.
I ett nytt inlägg på Pensionsmyndighetens Orange blogg går pensionsexperten Monica Zettervall igenom vad som är bra att tänka på i den här åldern.
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Sju arbetsår – över en halv miljon
Tjänar du medianlön och har jobbat sedan du var runt 23? Då kan du redan vid 30 års ålder ha tjänat in över en halv miljon kronor till pensionen, visar Zettervalls räkneexempel.
Pengarna fördelas så här:
- 400 000 kronor i inkomstpension.
- 66 000-70 000 kronor i premiepension.
- 90 000-100 000 kronor i tjänstepension.
Tillsammans blir det 556 000-570 000 kronor.
Din egen summa kan såklart vara högre – eller lägre – beroende på bland annat lön, antal arbetsår och om du har tjänstepension.
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Inget eget sparande ingår
Beloppen omfattar dock inte något privat pensionssparande.
Den som dessutom sparar själv kan alltså bygga upp ytterligare pengar att leva på som pensionär.
Exempelvis kan ett månadssparande på 2 000 kronor från 30 års ålder växa till omkring 4,6 miljoner kronor fram till pensionen, enligt siffror från Nordea.
Kolla vad jobbet betalar
Hur mycket du behöver spara själv beror bland annat på vad arbetsgivaren betalar in. Därför är tjänstepensionen värd att kolla upp innan du bestämmer ditt månadssparande.
Har arbetsplatsen kollektivavtal har du tjänstepension. Saknar du den under en längre tid behöver du dock spara själv för att kompensera. Rekommendationen är ett sparande på 4,5-6 procent av inkomsten upp till cirka 50 000 kronor i månaden.
”Att man inte har koll på pensionen när man är 20 är inte konstigt, men när man är i 30-årsåldern är det hög tid att sätta sig in i hur det funkar”, tycker Madelén Falkenhäll, ekonom för finansiell hälsa på Swedbank.
Avgifterna får många år på sig
Med flera decennier kvar till pensionen kan du dessutom ta högre risk i ditt långsiktiga sparande, råder Zettervall. Aktiefonder ger möjlighet till bättre värdeutveckling över tid än räntefonder, även fast högre risk ju aldrig är en garanti för ett bättre resultat.
Avgifterna förtjänar också en extra titt.
Pensionsmyndighetens riktmärke för en låg avgift i en global aktieindexfond är omkring 0,20 procent per år.
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