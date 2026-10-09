Du kan ha en halv miljon i pension – utan att ha sparat själv

Inget eget sparande ingår

Beloppen omfattar dock inte något privat pensionssparande.

Den som dessutom sparar själv kan alltså bygga upp ytterligare pengar att leva på som pensionär.

Exempelvis kan ett månadssparande på 2 000 kronor från 30 års ålder växa till omkring 4,6 miljoner kronor fram till pensionen, enligt siffror från Nordea.

Kolla vad jobbet betalar

Hur mycket du behöver spara själv beror bland annat på vad arbetsgivaren betalar in. Därför är tjänstepensionen värd att kolla upp innan du bestämmer ditt månadssparande.

Har arbetsplatsen kollektivavtal har du tjänstepension. Saknar du den under en längre tid behöver du dock spara själv för att kompensera. Rekommendationen är ett sparande på 4,5-6 procent av inkomsten upp till cirka 50 000 kronor i månaden.

”Att man inte har koll på pensionen när man är 20 är inte konstigt, men när man är i 30-årsåldern är det hög tid att sätta sig in i hur det funkar”, tycker Madelén Falkenhäll, ekonom för finansiell hälsa på Swedbank.

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Avgifterna får många år på sig

Med flera decennier kvar till pensionen kan du dessutom ta högre risk i ditt långsiktiga sparande, råder Zettervall. Aktiefonder ger möjlighet till bättre värdeutveckling över tid än räntefonder, även fast högre risk ju aldrig är en garanti för ett bättre resultat.

Avgifterna förtjänar också en extra titt.

Pensionsmyndighetens riktmärke för en låg avgift i en global aktieindexfond är omkring 0,20 procent per år.

Vill du veta hur mycket du har tjänat in till pensionen kan du logga in på minPension.

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