Sparar du mycket, lite eller ungefär som alla andra? En ny undersökning från SEB ger en bild av hur svenskarnas sparande ser ut just nu.
Så mycket bör du spara varje månad – för att matcha snittet
Vill du spara lika mycket som andra svenskar bör du spara 5 350 kronor i månaden. Så mycket lägger nämligen hushållen, i snitt, undan varje månad.
Räknas amorteringar in stiger månadssparandet till 6 536 kronor. Medianen ligger på 4 000 kronor, vilket betyder att många sparar mindre än snittet samtidigt som personer med högt sparande drar upp genomsnittet.
Det visar SEB:s Sparkollen.
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Stora skillnader mellan män och kvinnor
Gör vi en djupdykning i statistiken syns, som så ofta, stora skillnader.
Män sparar i genomsnitt 7 728 kronor i månaden. Kvinnor sparar 5 304 kronor.
Det innebär en skillnad på drygt 2 400 kronor varje månad. På ett år blir det nästan 30 000 kronor.
Spara som andra i din ålder
Åldern gör också sitt. Sparandet är som högst mitt i livet och lägre både bland de yngsta och de äldsta.
Personer mellan 18 och 29 år sparar i snitt 4 639 kronor i månaden. Bland personer över 70 år ligger snittet på 4 219 kronor.
Högst är sparandet mitt i livet. Gruppen 40-49 år sparar i genomsnitt 8 246 kronor i månaden.
Så mycket sparar andra i din ålder (inkl. amortering):
- 18-29 år: 4 639 kronor
- 30-39 år: 7 997 kronor
- 40-49 år: 8 246 kronor
- 50-59 år: 7 768 kronor
- 60-69 år: 5 853 kronor
- 70 år och äldre: 4 219 kronor
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Här hamnar pengarna
Den vanligaste sparformen är fortfarande det trygga bankkontot.
I snitt lägger svenskarna 2 542 kronor i månaden på bankkonto. Därefter kommer fonder, amorteringar och pension.
Enligt rapporten sparas i genomsnitt 1 213 kronor i fonder, 1 195 kronor genom amorteringar, 697 kronor till pension och 590 kronor i aktier varje månad.
Bankkontot dominerar också när man tittar på hur många som sparar i olika former. 70 procent månadssparar på bankkonto, 51 procent i fonder och 38 procent genom amorteringar.
Sparandet tappar fart
Vi kan alltså konstatera att svenskarna är flitiga sparare. Sparandet tappar dock fart.
Hushållens genomsnittliga månadssparande har nämligen minskat för tredje kvartalet i rad.
Samtidigt planerar färre hushåll att öka sitt sparande framöver. I den senaste mätningen uppger 21 procent att de ska spara mer kommande halvår, jämfört med 24 procent kvartalet innan. 61 procent räknar i sin tur med att spara ungefär lika mycket.
”När köpkraften är rekordstark och sparplanerna samtidigt dämpas brukar konsumtionen följa efter. Det mönstret ser vi nu, och det ger goda förutsättningar för att återhämtningen tar ett tydligare steg framåt under det andra halvåret”, kommenterar SEB:s privatekonom Américo Fernández.
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