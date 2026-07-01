Så mycket bör du spara varje månad – för att matcha snittet 

Spara som andra i din ålder

Åldern gör också sitt. Sparandet är som högst mitt i livet och lägre både bland de yngsta och de äldsta.

Personer mellan 18 och 29 år sparar i snitt 4 639 kronor i månaden. Bland personer över 70 år ligger snittet på 4 219 kronor.

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Högst är sparandet mitt i livet. Gruppen 40-49 år sparar i genomsnitt 8 246 kronor i månaden.

Så mycket sparar andra i din ålder (inkl. amortering):

18-29 år: 4 639 kronor

4 639 kronor 30-39 år: 7 997 kronor

7 997 kronor 40-49 år: 8 246 kronor

8 246 kronor 50-59 år: 7 768 kronor

7 768 kronor 60-69 år: 5 853 kronor

5 853 kronor 70 år och äldre: 4 219 kronor

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Här hamnar pengarna

Den vanligaste sparformen är fortfarande det trygga bankkontot.

I snitt lägger svenskarna 2 542 kronor i månaden på bankkonto. Därefter kommer fonder, amorteringar och pension.

Enligt rapporten sparas i genomsnitt 1 213 kronor i fonder, 1 195 kronor genom amorteringar, 697 kronor till pension och 590 kronor i aktier varje månad.

Bankkontot dominerar också när man tittar på hur många som sparar i olika former. 70 procent månadssparar på bankkonto, 51 procent i fonder och 38 procent genom amorteringar.

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Sparandet tappar fart

Vi kan alltså konstatera att svenskarna är flitiga sparare. Sparandet tappar dock fart.

Hushållens genomsnittliga månadssparande har nämligen minskat för tredje kvartalet i rad.

Samtidigt planerar färre hushåll att öka sitt sparande framöver. I den senaste mätningen uppger 21 procent att de ska spara mer kommande halvår, jämfört med 24 procent kvartalet innan. 61 procent räknar i sin tur med att spara ungefär lika mycket.

”När köpkraften är rekordstark och sparplanerna samtidigt dämpas brukar konsumtionen följa efter. Det mönstret ser vi nu, och det ger goda förutsättningar för att återhämtningen tar ett tydligare steg framåt under det andra halvåret”, kommenterar SEB:s privatekonom Américo Fernández.

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