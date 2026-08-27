Uppfinningarna som ska lura AI-kamerorna

Tröjor med falska ansikten

Andra uppfinningar angriper steget om ansiktsigenkänning. Urban Privacy printar påhittade ansikten över tyget för att ge algoritmen mer att processa, och säljer t-shirts från 35 euro, cirka 387 kronor, enligt Digital Trends.

Märket AntiAI Clothing har 44 produkter, dyrast en hoodie för 83 dollar, eller 919 kronor, och har skickat över 7 000 ordrar, enligt Mozilla Foundation.

Italienska Cap_able stickar istället mönster som enligt bolaget självt får versioner av Yolo att tolka bäraren som ett djur. En hoodie kostar 620 euro, cirka 6 872 kronor.

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Glasögon som slår ut Face ID

Många kameror läser ansikten med infrarött ljus. Linsbeläggningen ID Guard från Zenni reflekterar bort det. 404 Media, som testat glasögonen, kunde inte låsa upp en iPhone med Face ID medan de bars, och bärarens ögon svartnade på infraröda bilder.

Mot vanliga kameror i synligt ljus hjälper de däremot inte.

Så effektivt är dessa uppfinningar

Dessa plagg och accessoarer fungerar bara delvis, och ibland. Journalisten Kari Paul testade produkter från sex leverantörer framför en övervakningskamera köpt i en vanlig butik.

Plaggen från AntiAI Clothing och Yelo Pomelo passerade utan att registreras. Glasögonen Reflectacles stoppade inte persondetekteringen, men slog ut både iPhones ansiktslås och inloggningen på en Windows-dator.

Dr Jennifer Bell vid Nottingham School of Art and Design invänder att så gott som inget av det här har testats under verkliga förhållanden, och att moderna system klarar en del störningar.

Mönstren är dessutom anpassade efter dagens algoritmer och kan bli verkningslösa vid nästa uppdatering, enligt The Guardian.

Reglerna här i Sverige

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Sedan den 1 juli får svensk polis använda AI för ansiktsigenkänning i realtid. Tekniken får bara användas när det är absolut nödvändigt för att hitta en viss person, exempelvis vid misstanke om brott med minst fyra års fängelse i straffskalan, enligt riksdagen.

Regelverket vilar på EU:s AI-förordning, vars transparensregler började tillämpas fullt ut den 2 augusti. Dagens PS har tidigare skrivit om hur smarta AI-glasögon väcker liknande frågor.

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