Tv-abonnemangen har inte nödvändigtvis fått högre listpris. I stället har flera operatörer skruvat ned rabatterna – rejält. På vissa håll har kampanjpriserna höjts med 101 procent sedan i februari.
Tv-rabatterna ryker – priset höjs med 101 procent
Vi har redan konstaterat att streaming har blivit dyrt. Netflix, Disney+ och flera andra tjänster har höjt sina priser de senaste åren.
Och nu syns ytterligare en prisförändring på tv-marknaden.
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Operatörerna minskar rabatterna
En ny genomgång från jämförelsesajten Tvabonnemanget.se visar att flera svenska tv-operatörer har skruvat upp sina kampanjpriser under våren. Det innebär att nya kunder får betala mer, trots att de ordinarie priserna i stort sett ligger kvar på samma nivå som tidigare.
”Vi ser en tydlig trend där operatörerna minskar rabatterna snarare än att höja ordinarie priser. Det innebär att det blir dyrare att teckna ett abonnemang, även om listpriset ser oförändrat ut”, konstaterar Fredrik Falkengren, grundare av Tvabonnemanget.se.
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Flera priser har fördubblats
Genomgången bygger på prisdata från den 24 februari och den 8 juni 2026. Totalt har 27 jämförbara tv-paket granskats hos operatörer som Telia, Tele2, Telenor, Boxer, Allente och Sappa.
15 av paketen har fått höjt kampanjpris. Bara ett paket har blivit billigare, medan 11 ligger kvar på samma nivå.
I flera fall är förändringen rejäl. Allente Stream Basic har gått från 99 kronor i månaden till 199 kronor under kampanjperioden. Samma höjning syns hos Boxer TV Bas och Tele2 TV Bas.
Det motsvarar en ökning på 101 procent.
Telenor TV Stor-paket har samtidigt höjts från 249 till 299 kronor i månaden under kampanjperioden, en höjning på 20 procent.
Bara Telia TV Mini har fått sänkt kampanjpris, från 199 i månaden till 149.
Mindre rabatt för kunden
Istället för att höja sina vanliga priser väljer tv-operatörerna alltså att kraftigt försvaga sina kampanjpriser.
Tvabonnemanget.se pekar också på färre aggressiva introduktionserbjudanden och en mindre skillnad mellan kampanjpris och ordinarie pris. För kunden kan det betyda att den totala besparingen under kampanjperioden krymper med flera hundra kronor – i vissa fall över tusen kronor.
”Vi bedömer att det här delvis drivs av stora sportevenemang som fotbolls-VM. Operatörerna vet att efterfrågan ökar och att fler är beredda att teckna abonnemang även utan lika kraftiga rabatter”, avslutar Falkengren.
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