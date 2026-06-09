Tv-rabatterna ryker – priset höjs med 101 procent

Flera priser har fördubblats

Genomgången bygger på prisdata från den 24 februari och den 8 juni 2026. Totalt har 27 jämförbara tv-paket granskats hos operatörer som Telia, Tele2, Telenor, Boxer, Allente och Sappa.

15 av paketen har fått höjt kampanjpris. Bara ett paket har blivit billigare, medan 11 ligger kvar på samma nivå.

I flera fall är förändringen rejäl. Allente Stream Basic har gått från 99 kronor i månaden till 199 kronor under kampanjperioden. Samma höjning syns hos Boxer TV Bas och Tele2 TV Bas.

ANNONS

Det motsvarar en ökning på 101 procent.

Telenor TV Stor-paket har samtidigt höjts från 249 till 299 kronor i månaden under kampanjperioden, en höjning på 20 procent.

Bara Telia TV Mini har fått sänkt kampanjpris, från 199 i månaden till 149.

Mindre rabatt för kunden

Istället för att höja sina vanliga priser väljer tv-operatörerna alltså att kraftigt försvaga sina kampanjpriser.

Tvabonnemanget.se pekar också på färre aggressiva introduktionserbjudanden och en mindre skillnad mellan kampanjpris och ordinarie pris. För kunden kan det betyda att den totala besparingen under kampanjperioden krymper med flera hundra kronor – i vissa fall över tusen kronor.

”Vi bedömer att det här delvis drivs av stora sportevenemang som fotbolls-VM. Operatörerna vet att efterfrågan ökar och att fler är beredda att teckna abonnemang även utan lika kraftiga rabatter”, avslutar Falkengren.

Läs också: Din tv spionerar på dig – så stoppar du det direkt. E55