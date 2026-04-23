Din pension kan bli lägre än du tror – ekonomen: "Var på din vakt"

Stor skillnad i avgift

Sparare med individuell tjänstepension betalar ofta fondens ordinarie förvaltningsavgift, som kan ligga på 1,25 procent.

I kollektivavtalade lösningar kan avgiften för samma fond vara betydligt lägre. FI lyfter ITP som exempel, där avgiften kan ligga på 0,34 procent.

Eftersom avgiften tas ut år efter år, på ett kapital som växer under decennier, blir effekten stor.

”Det kan inte låta så jättemycket med en procentenhetsskillnad, Om man drar ut de här pengarna och med tanke på att det ändå är ganska betydande summor som avsätts i tjänstepension så blir ju det här väldigt mycket pengar på sikt. Det handlar ju om hundratusentals kronor och kan ju till och med bli mer än hundratusentals kronor om man har lite högre tjänstepensioner”, säger Moa Langemark till TV4 Nyheterna. Hon fortsätter:

”Så det här blir väldigt, väldigt dyrt. Och det behöver man känna till och vara medveten om som pensionssparare”.

Fler riskerar att hamna utanför kollektivavtal

Idag omfattas omkring 9 av 10 anställda i Sverige av kollektivavtalad tjänstepension.

Samtidigt växer gruppen som istället har individuell tjänstepension, ofta på arbetsplatser utan kollektivavtal eller bland personer med friare och mer osäkra anställningsformer.

”Du är helt klart i händerna på din arbetsgivare och hur noga din arbetsgivare har gjort sin hemläxa”, säger Langemark, som bedömer att gruppen med individuell tjänstepension kan växa i takt med att yngre byter arbetsplats oftare och har andra typer av anställningar än tidigare.

I sin rapport slår FI fast att marknaden för individuell tjänstepension behöver granskas närmare för att förstå vad som styr vilka fonder som väljs och om förmedlarna verkligen agerar i spararnas intresse.

Flytta pensionen – få tusenlappar med i månaden

Det går förvisso att flytta sin tjänstepension, så länge man gör det av rätt skäl. Genom att flytta dina pengar till fonder med lägre avgifter, eller från en aktör till en annan, kan du spara stora summor över tid.

PS har tidigare gett ett exempel baserat på en sparare som får 4 800 kronor avsatt till tjänstepension varje månad och har 35 år kvar till pensionen.

Om pengarna först ligger i en försäkring med en fast årsavgift på 360 kronor och en rörlig avgift på 0,65 procent, men sedan flyttas till en billigare försäkring utan sådana avgifter, blir skillnaden stor.

Med en antagen årlig snittavkastning på 6 procent innebär flytten en besparing på 860 000 kronor fram till pensionen. Det motsvarar 4 800 kronor mer i pension per månad före skatt, om pengarna tas ut under 15 år.

Att flytta pensionen har dock visat sig vara knepigare än väntat. Trots att det finns en lagstadgad flytträtt av individuella tjänstepensioner fastnar många sparare i pensionsbolag de egentligen vill flytta i från. Det kan du läsa mer om här.