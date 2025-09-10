Drömmen om miljonen lever. Men hur många har faktiskt nått dit?
Så många svenskar har nått miljonen
Enligt en sparundersökning från SBAB, refererad av News55, är det ungefär 1 av 10 svenska hushåll som har mer än en miljon kronor på bankkontot.
Siffror från Avanza bekräftar bilden. Bland bankens kunder är det 8 procent som har en miljon eller mer på kontot.
Ålder spelar roll
Skillnaderna mellan generationerna är stora.
Bara en halv procent av Avanzas kunder under 24 år har nått miljonen. I åldern 25-34 år är det 3 procent, medan det bland 45-55-åringar är 12 procent. För de över 65 år har hela 17 procent en miljon, och i gruppen 75+ är det 22 procent.
”Genom att investera ditt månadssparande är det fullt möjligt att nå 1 miljon, även i ung ålder. Men, det är såklart aldrig för sent att nå drömmen om miljonen”, skriver Avanzas privatekonom Felicia Schön i ett blogginlägg.
Få har över fem miljoner
Enligt Avanza äger bara 1 procent av svenskarna över fem miljoner kronor. I åldern 25-34 är siffran 0,1 procent, medan det bland 75-plussarna är 6 procent.
Samtidigt visar siffrorna att 38 procent av kunderna hade minst 100 000 kronor. Bland de över 75 ligger siffran på 55 procent.
Ränta på ränta-effekten avgörande
Vägen till miljonen skiljer sig förstås beroende på sparnivå. E55 visar, med hänvisning till Avanza, att den som sparar 14 000 kronor i månaden når miljonen på fem år. Med 5 800 kronor i månaden tar det tio år och med 3 200 kronor tar det femton år.
Här spelar ränta-på-ränta-effekten en avgörande roll. Sparandet växer långsamt i början, men desto snabbare mot slutet när kapitalet blivit större.
Så mycket sparar svenskarna
Det är dock få svenskar som kan spara 14 000 kronor i månaden.
Siffror från Zmarta visar att svensken i genomsnitt sparar 3 100 kronor i månaden, vilket innebär att det skulle ta strax över 15 år att nå miljonen.
Män sparar i sin tur mer än kvinnor. Mest sparar män i 41-50-årsåldern. Där ligger månadssparandet på 2 915 kronor. Samma siffra för kvinnor ligger på 2 088.
Unga män, 21-30 år, sparar 2 449 kronor i månaden medan unga kvinnor sparar 1 698.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
