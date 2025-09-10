Så många svenskar har nått miljonen 

Enligt en sparundersökning från SBAB, refererad av News55, är det ungefär 1 av 10 svenska hushåll som har mer än en miljon kronor på bankkontot.

Siffror från Avanza bekräftar bilden. Bland bankens kunder är det 8 procent som har en miljon eller mer på kontot.

ANNONS

Ålder spelar roll

Skillnaderna mellan generationerna är stora.

Bara en halv procent av Avanzas kunder under 24 år har nått miljonen. I åldern 25-34 år är det 3 procent, medan det bland 45-55-åringar är 12 procent. För de över 65 år har hela 17 procent en miljon, och i gruppen 75+ är det 22 procent.

”Genom att investera ditt månadssparande är det fullt möjligt att nå 1 miljon, även i ung ålder. Men, det är såklart aldrig för sent att nå drömmen om miljonen”, skriver Avanzas privatekonom Felicia Schön i ett blogginlägg.

Läs även: Så blev hon miljonär vid 32: “Allt går att förhandla”. Dagens PS