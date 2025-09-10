Dagens PS
JUST NU:

Sveriges ekonomi krympte i juli

Dagensps.se
Privatekonomi

Så många svenskar har nått miljonen 

Miljonen
Ungefär 1 av 10 svenska hushåll har mer än en miljon kronor på bankkontot (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Drömmen om miljonen lever. Men hur många har faktiskt nått dit?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt en sparundersökning från SBAB, refererad av News55, är det ungefär 1 av 10 svenska hushåll som har mer än en miljon kronor på bankkontot. 

Siffror från Avanza bekräftar bilden. Bland bankens kunder är det 8 procent som har en miljon eller mer på kontot.

ANNONS

Ålder spelar roll

Skillnaderna mellan generationerna är stora.  

Bara en halv procent av Avanzas kunder under 24 år har nått miljonen. I åldern 25-34 år är det 3 procent, medan det bland 45-55-åringar är 12 procent. För de över 65 år har hela 17 procent en miljon, och i gruppen 75+ är det 22 procent. 

”Genom att investera ditt månadssparande är det fullt möjligt att nå 1 miljon, även i ung ålder. Men, det är såklart aldrig för sent att nå drömmen om miljonen”, skriver Avanzas privatekonom Felicia Schön i ett blogginlägg.

Läs även: Så blev hon miljonär vid 32: “Allt går att förhandla”. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Få har över fem miljoner

Enligt Avanza äger bara 1 procent av svenskarna över fem miljoner kronor. I åldern 25-34 är siffran 0,1 procent, medan det bland 75-plussarna är 6 procent. 

ANNONS

Samtidigt visar siffrorna att 38 procent av kunderna hade minst 100 000 kronor. Bland de över 75 ligger siffran på 55 procent. 

Miljonen
8 procent av Avanzas kunder har en miljon eller mer på kontot (Foto: Avanza)

Ränta på ränta-effekten avgörande

Vägen till miljonen skiljer sig förstås beroende på sparnivå. E55 visar, med hänvisning till Avanza, att den som sparar 14 000 kronor i månaden når miljonen på fem år. Med 5 800 kronor i månaden tar det tio år och med 3 200 kronor tar det femton år.

Här spelar ränta-på-ränta-effekten en avgörande roll. Sparandet växer långsamt i början, men desto snabbare mot slutet när kapitalet blivit större.

Så mycket sparar svenskarna 

Det är dock få svenskar som kan spara 14 000 kronor i månaden. 

Siffror från Zmarta visar att svensken i genomsnitt sparar 3 100 kronor i månaden, vilket innebär att det skulle ta strax över 15 år att nå miljonen. 

Män sparar i sin tur mer än kvinnor. Mest sparar män i 41-50-årsåldern. Där ligger månadssparandet på 2 915 kronor. Samma siffra för kvinnor ligger på 2 088. 

ANNONS

Unga män, 21-30 år, sparar 2 449 kronor i månaden medan unga kvinnor sparar 1 698. 

Läs också: En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ÅlderBankenmiljonärMiljonerStatistik
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard Lundkvist och David Ingnäs
Spela klippet
PS Studio

Het AI, iskallt barnafödande och Klarna på väg mot Nasdaq

10 sep. 2025
ANNONS
ANNONS