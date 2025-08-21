En sexsiffrig lön i USA brukade vara en symbol för framgång och trygghet. Men idag räcker det inte långt.
En miljon i lön räcker inte – nu krävs det fem
För 20 år sedan ansågs den med en inkomst på cirka 170 000 dollar tillhöra den övre medelklassen. Nu har inflationen och levnadskostnadskrisen flyttat ribban.
Enligt en ny rapport från Clarify Capital uppger nästan 60 procent av de som tjänar över 100 000 dollar, alltså drygt en miljon svenska kronor, att de inte längre känner sig finansiellt framgångsrika.
För att nå den känslan krävs betydligt mer – den vanligaste summan som anges är just 500 000 dollar per år, alltså strax över fem miljoner kronor.
Problemet är att så höga löner är mycket ovanliga. En analys från ADP visar att endast 0,8 procent av alla jobb i USA betalar så mycket.
Press från både plånbok och sociala medier
Det är inte bara inflationen som pressar de högavlönade. Clarify Capitals rapport visar att 85 procent av alla sexsiffriga löntagare känner oro och stress över stigande priser.
Samtidigt spelar sociala medier en stor roll i den ekonomiska pressen. Där exponeras idealiserade livsstilar med dyra bilar, resor och hem, något som skapar jämförelsestress och livsstilsavund. Här sticker särskilt unga ut: 79 procent av Gen Z uppger att de påverkas, liksom 63 procent av kvinnor.
”I dagens ekonomi garanterar inte inkomsten i sig någon ekonomisk sinnesro. Höginkomsttagare pressas av inflationen, stressas av sociala påtryckningar och reflekterar mer över vad det egentligen innebär att vara välbärgad”, skriver Clarify Capital i rapporten.
Vardagen har blivit dyrare
Den ekonomiska verkligheten märks tydligt i vardagen. Sju av tio höginkomsttagare säger att de nu handlar på lågprisbutiker för att hålla nere matkostnaderna. Samtidigt har hyrorna stigit med mer än 25 procent sedan 2020, enligt Consumer Price Index.
Men det är inte bara höginkomsttagare som känner av pressen.
Enligt en undersökning från Yahoo Finance uppger en tredjedel av alla amerikaner att deras ekonomiska situation har försämrats det senaste året.
Samtidigt visar en rapport från Acorns att nästan en fjärdedel av amerikanerna oroar sig för att deras ekonomi kan leda till hemlöshet.
Bland yngre generationer är siffran ännu högre.
”Den vanliga amerikanen möts av en ström av dåliga ekonomiska nyheter, från ihållande inflation och stigande levnadskostnader till en bakgrund av globalt krig och oro”, skriver Noah Kerner, vd på Acorns, i rapporten.
Det rapporterar Fortune.
Läs också: Så bygger du en sjusiffrig förmögenhet – på en sexsiffrig lön. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
En sexsiffrig lön i USA brukade vara en symbol för framgång och trygghet. Men idag räcker det inte långt.? För 20 år sedan ansågs den med en inkomst på cirka 170 000 dollar tillhöra den övre medelklassen. Nu har inflationen och levnadskostnadskrisen flyttat ribban.? Enligt en ny rapport från Clarify Capital uppger nästan 60 procent …